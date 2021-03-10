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مدير "دبليو آر سي" واثق من إقامة موسم كامل في 2021

يبدو إيف ماتون مدير بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" واثقاً من إقامة كامل الموسم المقرر في 2021.

مدير "دبليو آر سي" واثق من إقامة موسم كامل في 2021

تتألف روزنامة الموسم هذا من 12 جولة، وهو رقم يبدو ماتون واثقاً من إمكانية تحقيقه.

وبينما يعي التحديات التي تواجه البطولة نظراً لجائحة فيروس كورونا العالمية، لكن ماتون واثق من أن "العمل المتواصل والسعي الحثيث من قبل كاملة عائلة الراليات" ستساعد في تسهيل العمل.

وكان موسم 2020 في "دبليو آر سي" قد توقف خلال رالي المكسيك بسبب انتشار الفيروس السريع، حيث تم تعليق المنافسات بين شهري مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، ما نتج في النهاية موسم من سبع جولات فقط.

حيث قال ماتون: "بالتأكيد ستكون هناك تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بقوانين السفر بين الدول في ظل الجائحة".

وأكمل: "لكن بدء عمليات التلقيح يعني مزيداً من الأمل بسير العمل كما يجب، كما أن الفرق والسائقين متحمسون للمنافسات".

وتابع: "علينا العمل على كل جولة لوحدها، وضمن كل بلد لوحده، للتلاؤم مع القوانين المرعية".

واسترسل: "أنا واثق بقدرتنا على إكمال روزنامة من 12 جولة في 2021 لأننا قمنا بتنظيمها بطريقة تمنحنا بعض المرونة".

واختتم: "لن تكون تلك مهمة سهلة، لكنني أعتقد أننا وخطوة بخطوة سنكون قادرين على ذلك".

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