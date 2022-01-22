لوب متفاجئ من صدارته لرالي مونتي كارلو ضمن عودته إلى "دبليو آر سي" في 2022

تأقلم بطل العالم 9 مرات سريعًا مع الحقبة الهجينة الجديدة في "دبليو آر سي"، حيث ساعد في ذلك الأداء القوي لسيارة "ام-سبورت فورد بوما" ضمن أول ظهور لها.

وفاز لوب بأربع من مراحل أمس الجمعة الست ليتقدم في صدارة الترتيب بفارق 9.9 ثانية أمام حامل اللقب سيباستيان أوجييه.

ويتشارك الثنائي 15 انتصارًا بالحدث فيما بينهما، كما أن لديهما فرصة الضغط أكثر بالنظر إلى أنهما يشاركان بشكل جزئي في هذا الموسم.

وزاد من الإعجاب بعودة لوب القوية أنه كان محدودًا بالوقت الذي أمضاه في اختبار سيارة بوما إثر جدوله المزدحم، وذلك بعد أن سافر مباشرة إلى مونتي كارلو بعد أن حلّ ثانيًا في رالي داكار في وقت سابق من الشهر الجاري.

"لم أتوقع ذلك (أن أكون في الصدارة)، كنت آمُل بالتأكيد الظهور بوتيرة جيدة مع هذه السيارة، وكان لدي شعور جيد في التجارب، لكنني لم أعرف السرعة التي ستكون لديّ" قال لوب.

وأضاف: "أنا سعيد بالتأكيد بأنني كنت قادرًا على تسجيل بعض أفضل الأزمنة، حققت الفوز في أربع مراحل ومن ثم واجهت مشكلة صغيرة مع النظام الهجين، وفي المرحلة الأخيرة أوجييه كان سريعًا جدًا. ما نزال في الصدارة في الوقت الحالي، لذلك أنا سعيد".

وتابع: "أعتقد بأنني خضت مرحلة جيّدة (الأخيرة في اليوم) والتوقيت كان أبطأ بعض الشيء منه (أوجييه) لكنني أرى بأنه حاول الضغط بقوة كذلك".

وأكمل: "إنها معركة جيّدة، وصحيح أننا في الصدارة الآن، ولكن مع فارق ليس بكبير. أعتقد بأن اليوم الثاني سيكون صعبًا مع بعض الجليد، لكن اختيار الإطارات سيكون حاسمًا وعلينا أن نجد وتيرة جيّدة أيضاً".