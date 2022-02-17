لوب: سيكون من الصعب مقاومة رغبة العودة على متن سيارة فورد بوما في "دبليو آر سي"

قدّم بطل العالم تسع مرات في "دبليو آر سي" عودة قوية إلى البطولة الشهر الماضي، حيث نجح بتسجيل فوزه رقم 80 من بوابة رالي مونتي كارلو الافتتاحي لموسم 2022.

وكان لوب قد وافق على خوض مشاركة وحيدة مع ام-سبورت بالرُغم من أن الفريق البريطاني قد كشف عقب الحدث بأنه سيودّ رؤية عودة لوب لجولات أخرى هذا الموسم إذا ما توصّلا لاتفاق.

وضمن حوار له على موقعه الرسمي، كشف لوب - الذي رفع كأس سباق الأبطال في وقت سابق من الشهر الجاري - أنه سيجد صعوبة في رفض فرصة أخرى للعودة على متن سيارة بوما.

هذا ويواجه لوب جدولًا مزدحمًا هذا الموسم، إذ يشارك بشكل كامل في بطولة إكستريم إي - حيث يقود لصالح فريق لويس هاميلتون اكس44 - وبطولة العالم للراليات الصحراوية - حيث يدافع عن ألوان فريق البحرين رايد إكستريم.

"سيتألف ما تبقى من هذا الموسم من مشاركاتي في إكستريم إي وبطولة العالم للراليات الصحراوية مع البحرين رايد إكستريم" قال لوب.

وأضاف: "هذان هما البرنامجان الأساسيان لي، إذ أركّز بشكل كبير على ذلك مع برودرايف".

وتابع: "ولكن بطبيعة الحال، وإذا ما سنحت الفرصة للعودة خلف مقود سيارة بوما الهجينة، فلا أعلم إذا ما سيكون بمقدوري مقاومة رغبة العودة من جديد".

هذا وتواصل ام-سبورت محادثاتها من أجل تأمين خدمات لوب لجولات أخرى في هذا الموسم من "دبليو آر سي".

حيث أنه وإذا ما واصل الفريق المشاركة بأربع سيارات في هذا الموسم، فستبدو جولات سفاري (يونيو/حزيران)، نيوزيلندا (سبتمبر/أيلول) واليابان الختامية (نوفمبر/تشرين الثاني) هي التي تستهدفها ام-سبورت لإشراك لوب، لا سيما وأن أيًا من هذه الأحداث لا يتعارض مع التزامات الفرنسي الأخرى في إكستريم إي أو بطولة العالم للراليات الصحراوية.