لوب: الفوز برالي مونتي كارلو أمام أوجييه "إحدى أفضل اللحظات في مسيرتي"

خرج بطل العالم 9 مرات منتصرًا من المعركة الضروس التي امتدت لأربعة أيام مع بطل العالم 8 مرّات أوجييه ليحصد الفوز رقم 80 في مسيرته في "دبليو آر سي"، والذي يأتي بعد عقد من آخر بطولة شارك فيها بشكل كامل.

تمتّع لوب على الفور بسرعة كبيرة - ضمن صفقة المشاركة الواحدة مع "ام-سبورت فورد" - على متن سيارة بوما رالي1 الهجينة الجديدة، حيث سلّط ضغطًا كبيرًا على أوجييه سائق تويوتا.

وتقدّم صاحب الـ 47 عامًا إلى الصدارة يوم الجمعة بعد فوزه بأربع من أصل ست مراحل، لكنه واجه تأخرًا بفارق 21.1 ثانية خلف أوجييه بالتوجّه إلى اليوم الأخير.

مع ذلك، شهد الرالي منعرجًا دراميًا عندما تعرض أوجييه لانثقاب على إطاره الأمامي الأيسر في المرحلة ما قبل الأخيرة، ما منح بدوره أفضلية 9.5 ثانية للوب قبل المرحلة الملحمية الأخيرة.

وتمتع أوجييه بوتيرة صاروخية، لكنّ عقوبة 10 ثوانٍ إثر انطلاقته المبكرة حسمت الرالي في النهاية لصالح لوب الذي فاز بفارق 10.5 ثانية.

وقد صرّح لوب بأن ذلك الفوز "لا يُصدق"، بينما وصفه ببرهان على أن السائقين الأقدم ما يزال بمقدورهم تقديم تأديات ضمن أعلى مستوى.

وما زاد من الإعجاب بذلك الفوز كان جدول لوب المزدحم في بداية موسم 2022، حيث كان قد أكمل لتوّه رالي داكار الأصعب في العالم وحلّ وصيفًا في المملكة العربية السعودية قبل بضعة أيام من انطلاق موسم "دبليو آر سي".

"إنّه أمر لا يُصدق بالنسبة لي بكل تأكيد" قال لوب لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "كان رالي رائعًا. كنت سعيدًا بأن أعود إلى وتيرتي المعهودة من جديد حيث أنني لم أعلم ما يمكن توقعه عندما أتيت إلى هنا. الشعور مع السيارة كان جيّدًا للغاية واستمتعت كثيرًا بالقيادة".

وتابع: "خضنا معركة كبيرة مع سيب (أوجييه) طوال نهاية الأسبوع. كنت سريعًا يوم الجمعة، وكان هو سريعًا جدًا يوم السبت، ولا سيّما في مرحلة سيسترون، ومن ثم اليوم وما حدث قد حدث وفزنا بالرالي. كانت لحظة مذهلة بالنسبة لنا".

وأكمل: "مضت 10 أعوام منذ آخر بطولة لي، لذلك أنا فخور جدًا بأنني ما أزال قادرًا على القتال مع السائقين الشباب وتحقيق الفوز. ستكون تلك بالتأكيد إحدى أفضل الذكريات في مسيرتي".