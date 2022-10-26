لم يكن لدى أوجييه "ما يثبته" بفوزه في رالي إسبانيا

حقق بطل العالم ثماني مرات أول فوز له في "دبليو آر سي" منذ حسم اللقب في رالي مونزا 2021، شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد قيادة خالية الأخطاء في إسبانيا.

وبعد تصدر الرالي يوم الجمعة الفائت، أحرز صاحب الـ 38 عاماً الفوز بثماني مراحل ليفوز بالرالي بفارق مريح بلغ 16.4 ثانية أمام تييري نوفيل سائق هيونداي و34.5 ثانية أمام البطل المتوج حديثاً كالي روفانبيرا.

وهذا هو فوز أوجييه الأول منذ إعلان مشاركته الجزئية في الموسم الحالي، كما أن فوزه ساعد بحسم تويوتا للقب المصنعين السادس لها في "دبليو آر سي".

وحين سُئِل إن كان قد أثبت موقفه عبر التفوق في معركة عادلة على روفانبيرا الذي بسط سيطرته على مجريات الموسم، رد أوجييه: "كلا، ليس لدي ما أثبته".

وتابع: "أعتقد أن كالي يستحق اللقب هذا الموسم، ولا يسعني قول أي شيء عدا ذلك".

وأردف: "بالطبع، من الجميل تحقيق الفوز وإظهار السرعة التي نمتلكها، لذا أنا فخور ذلك".

واسترسل: "أنا أستمتع بمنافسات مثل التي خضتها في مواجهة كالي، تييري أو أوت (تاناك). لقد كانت جولة محتدمة وكان علينا الضغط حتى النهاية للفوز".

سيباستيان أوجييه وبينجامين فيلاس، تويوتا ياريس، تويوتا ريسينغ تصوير: ريد بُل

واستكمل: "الشعور خلف المقود رائع، وقد قدمت لي السيارة كل ما كنت أحتاجه في هذا الرالي".

وأضاف: "لقد كانت جولة مثالية، السيارة رائعة وقد استمتعت بالمراحل، كان من الجميل حسم تويوتا للقب المصنعين كذلك".

"لقد قام الفريق بعمل رائع طوال الموسم، وهم يستحقون ذلك بالفعل".

ويعتبر هذا الفوز رقم 55 لأوجييه، ما يعني أنه مدد سلسلة تحقيقه لفوز واحد على الأقل كل موسم إلى عشر سنوات، منذ 2013.

يشار إلى أن مستقبل أوجييه للموسم المقبل لم يعلن رسمياً بعد، لكن من المتوقع أن يشارك بشكل جزئي كما فعل هذا الموسم.