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دبليو آر سي / رالي السويد / أخبار عاجلة

لاتفالا ينسحب من مجريات رالي السويد

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لاتفالا ينسحب من مجريات رالي السويد
15-02-2020

لن يواصل ياري-ماتي لاتفالا منافسات رالي السويد وذلك بعد خروجه من مرحلة يوم الجمعة بسبب مشكلة كهربائية في سيارته.

شارك الفائز أربع مرات برالي السويد للمرة الأولى بشكل مستقلّ هذا الموسم على متن سيارة تويوتا ياريس، وذلك بعد أن خسر مقعده ضمن الفريق المصنعي مع نهاية الموسم الماضي.

وبالرغم من أن لاتفالا أوضح أن سيارته قابلة للإصلاح لمرحلة اليوم السبت، لكن الفنلنديّ قرر عدم مواصلة المشاركة وذلك لدواعي الميزانية المحدودة.

إذ بات يستهدف المشاركة برالي إيطاليا بين 4 و7 يوليو/تموز، إضافة لرالي فنلند شهر أغسطس/آب المقبل.

فقال: "كان بوسعنا تبديل القطع والمواصلة، لكنني قررت الانسحاب".

وأكمل: "الفرصة الوحيدة التي باتت أمامي حالياً هي المشاركة لتسجيل أزمنة سريعة خلال المراحل، لكن تلك الأزمنة لن تمنحني أي شيء".

وتابع: "أحتاج للنتائج الجيدة. لا فائدة من المشاركة إن كان بوسعي توفير الميزانية لرالي آخر".

وكان لاتفالا تاسع أسرع المشاركين خلال مرحلة الجمعة، لكن المشاكل أصابته لاحقاً خلال التجارب الثانية.

فقال: "فجأة مات المحرك. اشتغل مجدداً لكنه توقف مرة أخرى".

وتابع: "من ثم وضمن منعطف طويل، عندما كنتُ أضغط للحصول على أقصى تسارع، توقف المحرك وانزلقت السيارة".

وأضاف: "حاولتُ تشغيله بعد انتهاء المرحلة، قمت بكل توصيات المهندس، لكن وبعد 500 متر من المرحلة التالية، كان المحرك يتوقف مراراً وتكراراً".

واختتم: "لم يكن بوسعي فعل أي شيء. الآن بات يمتلك الميكانيكيون وقتاً أطول للتحقيق في المسألة".

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