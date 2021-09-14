لاتفالا: روفانبيرا الناضج هو سائق "دبليو آر سي" متكامل

أظهر كالي روفانبيرا، ابن الـ 20 عاماً، قدراته القيادية وموهبته خلف المقود بعدما هيمن على رالي أكروبوليس اليوناني ليحقق فوزه الثاني هذا العام بعد رالي إستونيا.

وكان نجل سائق الراليات السابق هاري، أصبح في سن الـ 20 عاماً و290 يومًا أصغر فائز بإحدى جولات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" وذلك عندما أحرز في تموز/يوليو الماضي لقب رالي إستونيا، ليلحق إنجازه الأوّل بثانٍ على المسارات اليونانية الشهيرة بعدما حقق أسرع الأزمنة في 8 مراحل خاصة من أصل 15.

وتقدم روفانبيرا على سائق "هيونداي" الإستوني أوت تاناك بفارق 42.1 ثانية، كما أضاف إلى نقاطه الـ 25 التي تمنح للفائز خمس نقاط تمنح للأسرع في مرحلة الـ "باور ستايدج".

صعد روفانبيرا إلى منصة التتويج للمرة الرابعة هذا العام بعدما كان حلّ ثانيًا في رالي أركتيك فنلندا، ليعود ويفوز على المسارات الحصوية في إستونيا واليونان، في حين كان حلّ ثالثاً في بلجيكا الشهر الماضي.

ويرى مدير فريق تويوتا، لاتفالا الذي كان آخر الفائزين بلقب رالي اليونان في عام 2013 في آخر ظهور له في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، أن روفانبيرا برهن أنه سائق متكامل وأنه يتوقع المزيد من النجاحات للفنلندي "الطائر" الجديد، لكنه يدرك أيضاً واقع عدم ممارسة ضغوطات كبيرة على النجم الصاعد.

وأضاف عندما سُئل ما إذا كان يعتقد أن روفانبيرا هو بطل مستقبلي: "عندما تكون قادرًا على القيادة على المسارات الثلجية والطرقات المعبدّة والحصوية، حينها فأنت سائق متكامل. أعني أن كالي يملك الأداء على جميع الاسطح".

وتابع: "عندما تفوز في ثاني رالي في مسيرتك في العام، والذي يمكن أن أقول أنه عامه الأوّل الكامل في الـ ’دبليو آر سي’ لأني لن أحتسب العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على البطولة، فهو بالتأكيد يملك جميع العناصر لكي يصبح بطلاً للعالم".

وتابع: "لكن أريد أن أذكّر أيضاً، كما يعرف سيباستيان أوجييه، أن الفوز بلقب البطولة صعب. تحتاج إلى دفعة من الحظ وتحتاج إلى أن تجتمع جميع العناصر معًا، لذا هذا تحدٍ جديد"

وأردف: "بالتأكيد خطا روفانبيرا خطوة كبيرة في مسيرته وسنرى أداءً رائعاً ونتائج رائعة، ولكن دعونا لا نمارس الكثير من الضغوطات على هذا الشاب".

وبعد أن راقب عن كثب تطور روفانبيرا منذ انضمامه إلى فريق "تويوتا دبليو آر سي" في العام الماضي، يشعر لاتفالا أن سائقه قد نضج بشكل كبير هذا العام، لذا قال: "من المدهش أن نرى أدائه ومدى هدوئه ونضجه".

وتابع: "لقد نضج خلال هذا العام واتخذ خطوة للأمام لخمسة أعوام مستقبلية مبرهنًا عن شخصيته وقدراته".

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

من ناحيته، أقرّ روفانبيرا متحدثاً عن فوزه في اليونان أنه لم يكن يتوقع أن يشعر بالراحة على مسارات صعبة، ولم يكن متأكدًا مما إذا كان الأداء الذي قدّمه هو أفضل عندما فاز في إستونيا.

وقال: "من الصعب تحديد ما إذا كانت (قيادتي أفضل)، لكنني أود أن أقول إني كنت أتوقع إستونيا وأعتقد أن الآخرين يعرفون أيضًا أنه يمكن أن أكون سريعًا هنالك".

وأضاف: "عند وصولنا إلى هنا (اليونان) كان هناك المزيد من علامات الاستفهام حول وتيرة سرعتنا بشكل عام. لم نكن متأكدين من سرعتنا لكنني فكرت مجددًا عندما علمنا أنه سيكون حدثًا جديدًا في الروزنامة هذا العام وعدم معرفة الجميع بطبيعة المراحل. هذا الأمر يساعد دائمًا حيث يتعين على الجميع تدوين ملاحظات جديدة".

وأردف روفانبيرا الذي بات أيضاً أصغر سائق يتصدر ترتيب السائقين بعدما حقق هذا الإنجاز بداية هذا العام: "أعتقد أننا أظهرنا بصورة جيدة خلال المرور الاوّل وأنه يمكن أن نكون سريعين عندما لا يكون لدى الآخرين خبرة الأعوام السابقة. أعتقد أنه كان رالي جيداً بالنسبة لنا ولكن لا أعرف أيهما كان الأفضل" في إشارة إلى فوزه في إستونيا.

ويحتل روفانبيرا المركز الرابع في ترتيب السائقين برصيد 129 نقطة وبفارق سبع نقاط فقط عن زميله في تويوتا إلفين إيفانز صاحب المركز الثاني، وذلك قبل أن يخوض رالي فنلندا الدولي الشهر المقبل.

وكان سيباستيان أوجييه، باحتلاله للمركز الثالث في اليونان، عزز صدارته لترتيب السائقين مع 180 نقطة حيث بات يتقدم بفارق 44 نقطة عن إيفانز (136)، في حين يحتل سائق "هيونداي" تييري نوفيل المركز الثالث (130).