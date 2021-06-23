تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / رالي كينيا: زاسادا ابن الـ 91 عاماً...أكبر المشاركين سناً في تاريخ الراليات
دبليو آر سي / رالي كينيا أخبار

لاتفالا: احتمال ضئيل أن يخوض أوجييه جميع جولات البطولة في عام 2022

لا يستبعد ياري ماتي لاتفالا مدير فريق تويوتا للراليات، احتمال التزام الفرنسي سيباستيان أوجييه بجميع جولات بطولة العالم للراليات في عام 2022، معترفاً في الوقت ذاته أن الأرجحية تميل إلى عقد يخوّل بطل العالم سبع مرات خوض نصف الموسم. 

لاتفالا: احتمال ضئيل أن يخوض أوجييه جميع جولات البطولة في عام 2022

ما زال أوجييه أحد أبرز الوجوه المشاركة في بطولة العالم للراليات والأكثر فوزاً، إلاّ أن مستقبل بطل العالم سبع مرات لم يتحدد بعد مع استعداد البطولة العالمية لدخول حقبة جديدة تحت مظلة قوانين سيارات "هايبريد رالي1" العام المقبل.

أشار حامل اللقب إلى أنه يرغب في خوض بعض الجولات العام المقبل، إثر قراره البقاء داخل المراحل الخاصة بالسرعة لعام إضافي أكثر مما كان يتوقعه في بطولة العالم للراليات هذا الموسم، على خلفية فيروس كورونا الذي "قضى" على غالبية جولات عام 2020.

وتشير الترجيحات، إلى أنه في حال فاز أوجييه بلقب ثامن هذا العام، فقد يختار البقاء لعام إضافي، في ما يعكس رغبته بمعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب العالمية والمسجل باسم مواطنه سيباستيان لوب (9).

في المقابل، لم يخفِ السائق السابق ومدير تويوتا الحالي لاتفالا رغبته في الاحتفاظ بتشكيلته الحالية  للسائقين المؤلفة من كل من أوجييه، الويلزي إلفين إيفانز، الفنلندي كالي روفانبيرا والياباني تاكاموتو كاتسوتا، مع خوض أوجييه جولات مختارة في عام 2022.

ويعترف الفنلندي بوجود احتمال ضئيل برغبة أوجييه المشاركة في منافسات موسم كامل العام المقبل، حيث أن المحادثات تركزت حالياً حول مشاركة جزئية تسمح للفرنسي بخوض نشاطات رياضية في فئات تسابقية أخرى للسيارات، سبق لبطل العالم أن ألقى الضوء عليها.

"لا تقل أبداً لا" قال لاتفالا لموقع "موتورسبورت.كوم" عندما سُئل عمّا إذا كانت هناك فرصة لأوجييه متصدر ترتيب السائقين حالياً لخوض جميع جولات العام المقبل.

وتابع: "أعتقد أن سيباستيان يشبه إلى حد ما (مواطنه) سيباستيان لوب. أعتقد أنه يريد تجربة شيء آخر حيث رأيناه في كأس بورشه كاريرا منذ بضع سنوات، وأعتقد أنه اختبر سيارة فورمولا واحد. كما لديه فرصة المشاركة في بطولات أخرى".

وأضاف: "أعتقد أنه (أوجييه) يريد القيام بشيء آخر وهذا هو السبب في أنني أعتقد أنه سيتطلع على الأرجح لخوض بعض الجولات وليس الموسم بكامله. بنصف موسم". 

وأردف: "لقد كنا نناقش مع سيباستيان. لم يؤكد للموسم بأكمله لكنه قال بوضوح شديد أنه ربما يريد المشاركة بنصف موسم هذا ما ننظر إليه في الوقت الحالي".

اقرأ أيضاً:

وأكد لاتفالا أن فريق تويوتا سيحاول تحقيق رغبة الفرنسي، على أن يحتاج إلى سائق إضافي للمشاركة في الجولات المتبقية التي لن تشهد مشاركة أوجييه، لذا ما زال الصانع الياباني ينتظر صدور روزنامة بطولة عام 2022 لتحديد الجولات.

وبينما تمثل روزنامة 2022 عقبة لتويوتا في تأمين تشكيلة السائقين، يعتقد لاتفالا أن لديه العديد من الخيارات والأسماء المطروحة لملء مقعد أوجييه للجولات المتبقية في العام المقبل.

ومن بين هذه الأسماء يبرز سائق "تويوتا" و"سيتروين" و"أم ـ سبورت" السابق إيسابيكا لابي، وتيمو سونينن من "أم ـ سبورت" والإسباني داني سوردو من "هيونداي" والموهبة الصاعدة في بطولة "دبليو آر سي2" ياري هوتونن.

وأضاف لاتفالا متطرقاً إلى هذه الأسماء: "لدينا تيمو سونين  ولابي بالتأكيد وداني (سوردو). دافع الأخير عن ألوان فريق هيونداي لفترة طويلة".

وخَلص قائلاً: "أعتقد أنه مرتاح للغاية هناك ولكن بالتأكيد ولكن هذا أمر يثير الاهتمام بعض الشيء بالنسبة لنا. هناك أيضًا الموهبة الصاعدة ياري هوتونن، الفائز بفئة "دبليو آر سي2" في ساردينيا". 

وتابع: "لا يزال أمامنا العديد من الخيارات الاخرى. برغم أن فريق هيونداي أبرم الاتفاقيات مع سائقيه الحاليين، ومن جانبنا نريد الاحتفاظ بسائقينا الحاليين، وأنا واثق من أننا سنحافظ على نفس السائقين العام المقبل، حيث لا يزال هناك اختيار جيد (لمقعد) هذا السائق (أوجييه) للعام المقبل. "

المشاركات
التعليقات
رالي كينيا: زاسادا ابن الـ 91 عاماً...أكبر المشاركين سناً في تاريخ الراليات

المقال السابق

رالي كينيا: زاسادا ابن الـ 91 عاماً...أكبر المشاركين سناً في تاريخ الراليات
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل "مذهولة" من تعليقات مرسيدس حيال محرك هوندا

2
فورمولا 1

تحليل: ما الذي تسبّب بكابوس فيراري في سباق بول ريكار

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2021

4
فورمولا 1

مرسيدس "عاجزة" عن معرفة كيفيّة تبخّر 0.5 ثانية لصالح فيرشتابن

21س
5
فورمولا 1

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس

أحدث الأخبار
لاتفالا: احتمال ضئيل أن يخوض أوجييه جميع جولات البطولة في عام 2022
دبليو آر سي

لاتفالا: احتمال ضئيل أن يخوض أوجييه جميع جولات البطولة في عام 2022

رالي كينيا: زاسادا ابن الـ 91 عاماً...أكبر المشاركين سناً في تاريخ الراليات
دبليو آر سي

رالي كينيا: زاسادا ابن الـ 91 عاماً...أكبر المشاركين سناً في تاريخ الراليات

22س
الرجل الأكثر أهمية في بطولة العالم للراليات... لم نسمع عنه سابقاً! 
دبليو آر سي

الرجل الأكثر أهمية في بطولة العالم للراليات... لم نسمع عنه سابقاً! 

16-06-2021
بطولة العالم للراليات تخطط لإقامة جولة عالمية في الولايات المتحدة في 2022
دبليو آر سي

بطولة العالم للراليات تخطط لإقامة جولة عالمية في الولايات المتحدة في 2022

15-06-2021
أوجييه يصنّف فوزه في سردينيا ضمن خانة "الانتصارات الخاصة"
دبليو آر سي

أوجييه يصنّف فوزه في سردينيا ضمن خانة "الانتصارات الخاصة"

08-06-2021
أحدث ملفات الفيديو
رالي البرتغال: إلفين إيفانز يحرز الفوز 00:36
دبليو آر سي
24-05-2021

رالي البرتغال: إلفين إيفانز يحرز الفوز

رالي البرتغال: أهم مجريات القسم الصباحي ليوم الأحد 01:51
دبليو آر سي
24-05-2021

رالي البرتغال: أهم مجريات القسم الصباحي ليوم الأحد

رالي البرتغال: أهم مجريات القسم المسائي ليوم السبت 01:51
دبليو آر سي
24-05-2021

رالي البرتغال: أهم مجريات القسم المسائي ليوم السبت

رالي البرتغال: أهم مجريات القسم الصباحي ليوم السبت 01:52
دبليو آر سي
24-05-2021

رالي البرتغال: أهم مجريات القسم الصباحي ليوم السبت

رالي البرتغال: حادثة تييري نوفيل 00:53
دبليو آر سي
22-05-2021

رالي البرتغال: حادثة تييري نوفيل

سيباستيان أوجييه More from
سيباستيان أوجييه
الرجل الأكثر أهمية في بطولة العالم للراليات... لم نسمع عنه سابقاً! 
دبليو آر سي

الرجل الأكثر أهمية في بطولة العالم للراليات... لم نسمع عنه سابقاً! 

أوجييه يصنّف فوزه في سردينيا ضمن خانة "الانتصارات الخاصة" رالي إيطاليا
دبليو آر سي

أوجييه يصنّف فوزه في سردينيا ضمن خانة "الانتصارات الخاصة"

أوجييه: "الأداء المثالي" لم يكن كافياً للتغلب على إيفانز في رالي البرتغال رالي البرتغال
دبليو آر سي

أوجييه: "الأداء المثالي" لم يكن كافياً للتغلب على إيفانز في رالي البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

ريد بُل "مذهولة" من تعليقات مرسيدس حيال محرك هوندا
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل "مذهولة" من تعليقات مرسيدس حيال محرك هوندا

تحليل: ما الذي تسبّب بكابوس فيراري في سباق بول ريكار
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما الذي تسبّب بكابوس فيراري في سباق بول ريكار

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2021

مرسيدس "عاجزة" عن معرفة كيفيّة تبخّر 0.5 ثانية لصالح فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس "عاجزة" عن معرفة كيفيّة تبخّر 0.5 ثانية لصالح فيرشتابن

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس

عشرة أمور تعلّمناها من سباق جائزة فرنسا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

عشرة أمور تعلّمناها من سباق جائزة فرنسا الكبرى 2021

بروست: ألونسو عاد إلى أفضل حالاته بعد فترة انقطاعه عن الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

بروست: ألونسو عاد إلى أفضل حالاته بعد فترة انقطاعه عن الفورمولا واحد

شوماخر قد يحتاج "للرد بقسوة" على زميله مازيبين
فورمولا 1 فورمولا 1

شوماخر قد يحتاج "للرد بقسوة" على زميله مازيبين

أحدث الأخبار

لاتفالا: احتمال ضئيل أن يخوض أوجييه جميع جولات البطولة في عام 2022
دبليو آر سي دبليو آر سي

لاتفالا: احتمال ضئيل أن يخوض أوجييه جميع جولات البطولة في عام 2022

رالي كينيا: زاسادا ابن الـ 91 عاماً...أكبر المشاركين سناً في تاريخ الراليات
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي كينيا: زاسادا ابن الـ 91 عاماً...أكبر المشاركين سناً في تاريخ الراليات

الرجل الأكثر أهمية في بطولة العالم للراليات... لم نسمع عنه سابقاً! 
دبليو آر سي دبليو آر سي

الرجل الأكثر أهمية في بطولة العالم للراليات... لم نسمع عنه سابقاً! 

بطولة العالم للراليات تخطط لإقامة جولة عالمية في الولايات المتحدة في 2022
دبليو آر سي دبليو آر سي

بطولة العالم للراليات تخطط لإقامة جولة عالمية في الولايات المتحدة في 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.