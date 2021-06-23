لاتفالا: احتمال ضئيل أن يخوض أوجييه جميع جولات البطولة في عام 2022

ما زال أوجييه أحد أبرز الوجوه المشاركة في بطولة العالم للراليات والأكثر فوزاً، إلاّ أن مستقبل بطل العالم سبع مرات لم يتحدد بعد مع استعداد البطولة العالمية لدخول حقبة جديدة تحت مظلة قوانين سيارات "هايبريد رالي1" العام المقبل.

أشار حامل اللقب إلى أنه يرغب في خوض بعض الجولات العام المقبل، إثر قراره البقاء داخل المراحل الخاصة بالسرعة لعام إضافي أكثر مما كان يتوقعه في بطولة العالم للراليات هذا الموسم، على خلفية فيروس كورونا الذي "قضى" على غالبية جولات عام 2020.

وتشير الترجيحات، إلى أنه في حال فاز أوجييه بلقب ثامن هذا العام، فقد يختار البقاء لعام إضافي، في ما يعكس رغبته بمعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب العالمية والمسجل باسم مواطنه سيباستيان لوب (9).

في المقابل، لم يخفِ السائق السابق ومدير تويوتا الحالي لاتفالا رغبته في الاحتفاظ بتشكيلته الحالية للسائقين المؤلفة من كل من أوجييه، الويلزي إلفين إيفانز، الفنلندي كالي روفانبيرا والياباني تاكاموتو كاتسوتا، مع خوض أوجييه جولات مختارة في عام 2022.

ويعترف الفنلندي بوجود احتمال ضئيل برغبة أوجييه المشاركة في منافسات موسم كامل العام المقبل، حيث أن المحادثات تركزت حالياً حول مشاركة جزئية تسمح للفرنسي بخوض نشاطات رياضية في فئات تسابقية أخرى للسيارات، سبق لبطل العالم أن ألقى الضوء عليها.

"لا تقل أبداً لا" قال لاتفالا لموقع "موتورسبورت.كوم" عندما سُئل عمّا إذا كانت هناك فرصة لأوجييه متصدر ترتيب السائقين حالياً لخوض جميع جولات العام المقبل.

وتابع: "أعتقد أن سيباستيان يشبه إلى حد ما (مواطنه) سيباستيان لوب. أعتقد أنه يريد تجربة شيء آخر حيث رأيناه في كأس بورشه كاريرا منذ بضع سنوات، وأعتقد أنه اختبر سيارة فورمولا واحد. كما لديه فرصة المشاركة في بطولات أخرى".

وأضاف: "أعتقد أنه (أوجييه) يريد القيام بشيء آخر وهذا هو السبب في أنني أعتقد أنه سيتطلع على الأرجح لخوض بعض الجولات وليس الموسم بكامله. بنصف موسم".

وأردف: "لقد كنا نناقش مع سيباستيان. لم يؤكد للموسم بأكمله لكنه قال بوضوح شديد أنه ربما يريد المشاركة بنصف موسم هذا ما ننظر إليه في الوقت الحالي".

وأكد لاتفالا أن فريق تويوتا سيحاول تحقيق رغبة الفرنسي، على أن يحتاج إلى سائق إضافي للمشاركة في الجولات المتبقية التي لن تشهد مشاركة أوجييه، لذا ما زال الصانع الياباني ينتظر صدور روزنامة بطولة عام 2022 لتحديد الجولات.

وبينما تمثل روزنامة 2022 عقبة لتويوتا في تأمين تشكيلة السائقين، يعتقد لاتفالا أن لديه العديد من الخيارات والأسماء المطروحة لملء مقعد أوجييه للجولات المتبقية في العام المقبل.

ومن بين هذه الأسماء يبرز سائق "تويوتا" و"سيتروين" و"أم ـ سبورت" السابق إيسابيكا لابي، وتيمو سونينن من "أم ـ سبورت" والإسباني داني سوردو من "هيونداي" والموهبة الصاعدة في بطولة "دبليو آر سي2" ياري هوتونن.

وأضاف لاتفالا متطرقاً إلى هذه الأسماء: "لدينا تيمو سونين ولابي بالتأكيد وداني (سوردو). دافع الأخير عن ألوان فريق هيونداي لفترة طويلة".

وخَلص قائلاً: "أعتقد أنه مرتاح للغاية هناك ولكن بالتأكيد ولكن هذا أمر يثير الاهتمام بعض الشيء بالنسبة لنا. هناك أيضًا الموهبة الصاعدة ياري هوتونن، الفائز بفئة "دبليو آر سي2" في ساردينيا".

وتابع: "لا يزال أمامنا العديد من الخيارات الاخرى. برغم أن فريق هيونداي أبرم الاتفاقيات مع سائقيه الحاليين، ومن جانبنا نريد الاحتفاظ بسائقينا الحاليين، وأنا واثق من أننا سنحافظ على نفس السائقين العام المقبل، حيث لا يزال هناك اختيار جيد (لمقعد) هذا السائق (أوجييه) للعام المقبل. "