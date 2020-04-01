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دبليو آر سي / أخبار عاجلة

لابي "تفاجأ" بعدم اعتزال أوجييه بعد خسارة لقب 2019 في "دبليو آر سي"

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لابي "تفاجأ" بعدم اعتزال أوجييه بعد خسارة لقب 2019 في "دبليو آر سي"
01-04-2020

قال إسابيكا لابي سائق "أم-سبورت" أنّه كان "متفاجئًا" من أنّ البطل السداسي سيباستيان أوجييه اختار مواصلة مسيرته بعد خسارة لقب 2019 من بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" لصالح أوت تاناك.

عاد أوجييه إلى صفوف سيتروين الموسم الماضي بعد عامين قاد خلالهما لصالح "ام-سبورت"، لكنّ فوز تاناك باللقب أنهى سلسلة بطولات أوجييه التي استمرت لستّة مواسم متتالية.

ووسط شائعات تفكيره في الاعتزال من البطولة، أقدم أوجييه على الانتقال إلى تويوتا، ما دفع سيتروين إلى الانسحاب من المنافسات بعد 21 عامًا أمضتها في هذه الفئة.

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وعلى الرُغم من إعلان أوجييه أنّه سيعتزل نهاية موسم 2020، لكنّ لابي أبدى اندهاشه من زميله السباق وكيف أنّه قرّر مواصلة مسيرته لعامٍ آخر.

فقال: "كنت مندهشًا من أنّ سيباستيان واصل مسيرته هذا الموسم، إذ كنت أفكّر بأنّه ربما سيتوقّف".

وأضاف: "يبدو بأنّ ذلك (خسارة اللقب لصالح تاناك الموسم الماضي) كان دفعة ومحفزًا بالنسبة له. لا أعلم ما يرغب القيام به بعد الراليات بخلاف منافسات إكستريم إي. لكنّني متأكّد من أنّه سيواصل قيادة شيء ما".

وقد أوضح لابي كذلك أنّه تعلّم الكثير من أوجييه خلال فترة مزاملته له في سيتروين العام الماضي، حيث لاحظ أساليب عمله عن كثب.

وأشاد الفنلندي بمدى انتباه أوجييه للتفاصيل خلال عمله مع مهندسيه، الأمر الذي لم يره لابي من قبل.

"كنت محظوظًا بالعمل مع العديد من السائقين المميزين على مدار الأعوام الثلاثة الماضية وعلى رأسهم سيباستيان العام الماضي" قال لابي.

وأكمل: "الاختلاف الأكبر تمثّل في مدى تركيزه على التفاصيل الصغيرة. ليس فقط فيما يتعلّق بإعدادات السيارة، ولكن كلّ الأمور الأخرى على غرار ما يحدث بعيدًا عن القيادة، طواقم العمل، المعلومات واختيارات الإطارات".

واختتم: "هذا أمر أفادني كثيرًا ولم أره من قبل".

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