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كريغ برين يؤمّن مشاركة كاملة في "دبليو آر سي" مع "ام-سبورت فورد" لموسم 2022

سيكون كريغ برين رأس الحربة الذي تتسلّح به "ام-سبورت" في سعيها للمنافسة على بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في الموسم المُقبل، وذلك بعد توقيعه صفقة لعامين مع الفريق البريطاني.

كريغ برين يؤمّن مشاركة كاملة في "دبليو آر سي" مع "ام-سبورت فورد" لموسم 2022

سبق وتم ربط الأيرلندي بقوة بانتقال إلى "ام-سبورت" في هذا الموسم، مع تأكيد انتقال ملّاحه بول نايجل إلى فريق فورد.

وتأتي الفرصة لخوض مشاركة كاملة في "دبليو آر سي" على متن سيارة "فورد بوما رالي1" الهجينة الجديدة بالكامل بعد مشاركة برين بشكل جزئي في البطولة مع هيونداي منذ 2019.

وقد تمتّع صاحب الـ 31 عامًا بأفضل تأديات في مسيرته هذا الموسم، إذ سجّل ثلاث منصات تتويج متتالية، بما فيها المركز الثاني في رالي إستونيا ورالي بلجيكا والمركز الثالث في رالي فنلندا نهاية الأسبوع الماضي.

وتعقيبًا على تلك الصفقة، قال برين: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى فريق ام-سبورت فورد وورلد رالي مع بول بجانبي".

وأضاف: "لقد كانت طريقًا طويلة بالنسبة لنا في البطولة مع العديد من المنعطفات، لكننا حصلنا الآن على التذكرة الذهبية للقيادة لصالح أكثر علامة مرموقة في رياضة السيارات والمنافسة على بطولة العالم للراليات".

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وتابع: "لطالما كانت فورد قريبة جدًا من قلبي مع انطلاق مسيرتي على متن سيارة فورد فييستا آر2 وفوزي ببطولة العالم للراليات للناشئين، قبل الفوز ببطولة اس2000 على متن سيارة سيارة فورد فييستا اس2000".

من جهته علّق مالكولم ويلسون المدير العام لدى ام-سبورت على ذلك قائلًا: "لقد لفتت تأدياته هذا الموسم انتباه الجميع، حيث حقق نتائج نتائج رائعة ثابتة في ظل مشاركته ضمن برنامج جزئي في البطولة".

وأكمل: "لقد بدأنا المفاوضات حول إمكانية انضمامه إلى الفريق قبل بعضة أشهر، وأنا متحمّس جدًا لأعلن الآن رسميًا أنه سيقود جهود الفريق للموسمين المُقبلين. لدينا سيارة رائعة ولا أشكّ بأنّ كريغ مع تلك السيارة سيحققان النجاح للفريق في المواسم المُقبلة".

جديرٌ بالذكر أنّه من المتوقّع أن تشارك "ام-سبورت" بثلاث سيارات في الموسم المُقبل، حيث أنّ السائق الحالي غوس غرينسميث وبطل العالم تسع مرات سيباستيان لوب من بين المرشّحين للقيادة لصالح الفريق العام المُقبل.

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إيفانز يصف أداءه نحو الفوز برالي فنلندا "بالأفضل" ضمن مسيرته في "دبليو آر سي"

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