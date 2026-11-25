دبليو آر سي

كالي روفانبيرا: سيارات الراليات الجديدة لعام 2027 ستجعل "الجميع يبدأ من الصفر"

سيعود بطل العالم مرتين إلى بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في عام 2027.

توم هاورد

منشور: 25-11-2026

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كالي روفانبيرا، تويوتا غازو ريسينغ دبليو آر تي تويوتا جي آر ياريس رالي1

الصورة من قبل: تويوتا جازو ريسينغ

يتوقع كالي روفانبيرا أن يشكل موسم 2027 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" نقطة انطلاق جديدة للسائقين، حيث "سيبدأ الجميع من الصفر" في ظل تأقلمهم مع سيارات فئة رالي 1 الجديدة بالكامل.

وبعد عام من الابتعاد عن المنافسات، سيعود بطل العالم مرتين إلى بطولة العالم للراليات الموسم المقبل لخوض برنامج جزئي مع تويوتا، خلف مقود سيارة جي آر ياريس بمواصفات 2027 الجديدة.

ولا يمثل الموسم المقبل عودة السائق الفنلندي إلى عالم الراليات فحسب، بل عودته إلى المنافسات في رياضة المحركات بعد تعافيه من مشكلة صحية دفعت السائق البالغ من العمر 26 عامًا إلى التخلي عن خططه للانتقال إلى سباقات المقعد الأحادي ضمن بطولة سوبر فورمولا اليابانية.

لكن عودة روفانبيرا ستكون خلف مقود سيارات تختلف جذريًا عن تلك التي قادها لإحراز لقبي بطولة العالم في عامي 2022 و2023. إذ ستكون سيارات فئة رالي 1 للموسم المقبل، التي تبلغ قوتها 300 حصان وتخضع لسقف محدد للتكاليف، أبطأ من الجيل السابق، وستقدم أداءً أفضل بقليل من سيارات فئة رالي 2 الحالية.

ورغم أن روفانبيرا سبق أن حقق نجاحات خلف مقود سيارات بمواصفات رالي 2 في مراحل سابقة من مسيرته، فإن تغيير اللوائح للموسم المقبل سيشكل تحديًا كبيرًا يتعين عليه إتقان التعامل معه.

وقال روفانبيرا: "هناك اختلاف كبير، ولوائح جديدة للجميع. الجميع يبدأ من الصفر. عندما تتغير اللوائح بهذا القدر، أعتقد أن لا أحد يعلم كيف ستسير الأمور".

وأضاف: "ستناسب هذه اللوائح بعض السائقين وبعض أساليب القيادة، ولن تناسب آخرين. لا أعلم أين سنكون، ليست لدي أي فكرة. سنعرف ذلك قريبًا جدًا. سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام. لطالما استمتعت بالتحديات الجديدة.

"كان الشعور خلف مقود السيارة الجديدة جيدًا إلى حد ما. أحاول التعامل مع السيارة والاختبارات بذهنية جديدة. لست بحاجة إلى مقارنتها بسيارة هذا العام أو بأي شيء آخر.

تويوتا جي آر ياريس

الصورة من قبل: Toyota

"لم أعد أقود سيارة هذا العام، لذا كنت أحاول البدء من الصفر وتحسين هذه السيارة، وعدم القلق بشأن ما كان عليه الوضع سابقًا، لأن ذلك لن يتغير.

"من الواضح أننا بدأنا الاختبارات في وقت متأخر نسبيًا هذا العام، لذا لن نخوض الكثير من الاختبارات على متن السيارة. لكن لا بأس بذلك. أعتقد أن الجميع في الوضع ذاته. بالطبع، كان أوت يجري الاختبارات طوال العام، ومن المفترض أن يكون قويًا للغاية. سنرى".

ويُنظر إلى أوت تاناك، زميل روفانبيرا الجديد في تويوتا، باعتباره أحد أبرز المرشحين المبكرين لإحراز اللقب العام المقبل.

إذ استعانت تويوتا ببطل العالم لموسم 2019 كسائق تطوير لسيارتها بمواصفات 2027 هذا العام، قبل أن تعرض على السائق الإستوني مقعدًا أساسيًا للمشاركة في الموسم المقبل بأكمله.

وعندما سُئل عما إذا كان سيطلب المشورة من تاناك للتأقلم مع السيارة الجديدة، أضاف روفانبيرا: "آمل ألا نحتاج إلى الكثير من ذلك.

"لم أكن يومًا في موقف خلال مسيرتي في الراليات أطلب فيه أي شيء من أي شخص. هذا ليس أسلوبي. نحاول إيجاد الحلول لكل شيء بأنفسنا، كما فعلنا في السابق.

"بالطبع، لا أقول إننا لا نعمل كفريق واحد. فهذا ما لطالما ميز تويوتا. نحن نعمل كفريق واحد، ولهذا السبب كنا الفريق الأقوى على مدار سنوات".

ولم يُعلن بعد عن التفاصيل الدقيقة لبرنامج مشاركات روفانبيرا الجزئي في بطولة العالم للراليات لعام 2027.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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