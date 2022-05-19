"فيا" قد تمرّن ملاحي الراليات كي يصبحوا مدراء سباقات للفورمولا واحد

بات منصب مدير السباق مسألة مثيرة للجدل مؤخراً خاصة بعد ما حصل في سباق أبوظبي الختامي الموسم الماضي، حين تسببت قرارات مايكل ماسي (مدير السباقات السابق) بتغيير نتيجة شبه مُحكمة لسائق مرسيدس لويس هاميلتون، ليخسر بذلك السباق واللقب لصالح غريمه المباشر ماكس فيرشتابن.

وفي هذا الموسم، قررت البطولة المناوبة في المركز بين نيل ويتيش وإدواردو فريتاس، الذي عمل ضمن هذا الدور في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" وبطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

ومن المقرر أن يستلم فريتاس إدارة السباق في جائزة إسبانيا الكبرى، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وضمن معرض كلامه على هامش رالي البرتغال، كشف بن سُليّم أن الملاحين قادرون على التمرن ليصبحوا مدراء للسباقات، وذلك بسبب المهارات التنظيمية وسرعة اتخاذ القرارات ضمن ظروف عالية الضغط التي يتعرضون لها خلال الراليات.

حيث عبر عن ثقته الكاملة في قدرة الملاحين على التمرن والترقي ليصبحوا مدراء سباقات.

حيث قال في تصريح لوسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "بصراحة، لدينا تحدٍ يتمثل في البحث عن المزيد من مدراء السباقات، ما الذي علينا فعله؟".

وأكمل: "لا يمكننا جلبهم أو شراؤهم أو استئجارهم! علينا ضمان تدريبهم على الأقل وتجهيزهم لمهام ذاك الدور".

وأردف: "لكن عندما أنظر إلى بنية العمل، أرى أن الملاحين يضطلعون بمهام مماثلة، أذكر أنهم يأخذون على عاتقهم المهمات التنظيمية فيما يتعلق بالمسار والوقود، وكل شيء".

وتابع: "لذا فّكرنا بجلبهم، وإخضاعهم للتمرين، ومن ثم سنرى إن كانوا قادرين على القيام بتلك المهمة".

واسترسل: "أنا واثق من أننا سنجد أولئك الملاحين. سيكون ذلك قريباً ونحن نسعى في هذه المبادرة مع فريق عمل ’فيا’".

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن الملاحين قادرون على التعامل مع منصب مدير سباقات الفورمولا واحد، ردّ بن سُليّم: "واثق مئة بالمئة".

وأردف: "يخضعون للتمرين ومن ثم يعملون في بطولات أخرى، في ’دبليو إي سي’ وسباقات الحلبات، ومن ثم يترقون أكثر ضمن الهرم الوظيفي وهذه هي الطريقة الصحيحة".

وحين سُئِل إن كانت هناك أسماء معينة لمرشحين محددين، أجاب: "كلا، لكنني أثق في فريق العمل".