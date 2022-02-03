"فيا" تدفع "دبليو آر سي" لبدء دراسة الدورة المقبلة من القوانين

خضعت "دبليو آر سي" هذا العام لمراجعة واسعة في قوانينها عبر اعتماد تصاميم وبنيات سيارات "رالي1" الهجينة المشغّلة بوقود مستدام بنسبة 100 بالمئة.

وتُعدّ هذه الخطوة الأولى من قبل "دبليو آر سي" لتبنّي مستقبلٍ أكثر صداقة للبيئة متّبعة بذلك خطى فئات سباقات سيارات أخرى، بما فيها رالي داكار الذي رحّب بالسيارة الكهربائيّة الأولى بالكامل من قبل آودي في نسخة هذا العام.

وفي حين أنّ فئة "رالي1" تمتّعت ببداية ناجحة في رالي مونتي كارلو الشهر الماضي، يعتقد روبرت ريد، نائب رئيس "فيا" والملّاح السابق الفائز في "دبليو آر سي"، أنّ على البطولة بدء النظر في المستقبل بالفعل.

واعترف ريد أنّ انتقال "دبليو آر سي" نحو التقنيات الهجينة يُمثّل خطوة جيّدة، لكنّها جاءت في مرحلة متأخّرة أكثر ممّا كان متوقّعًا.

وقال ريد ضمن حوارٍ مع مجموعة مختارة من وسائل الإعلام: "أحد الأمور التي قلتها بالفعل للمروّج هي حاجتنا لبدء التفكير في السيارة المقبلة منذ الآن".

وأضاف: "نحتاج للتأكّد من مواصلة تحقيق الخطوات. هذه خطوة جيّدة الآن. سأقول بأنّها متأخّرة بضعة أعوام عمّا أردناه، لكنّني لا أعتقد بأنّ الوضع كارثي".

وعندما سُئل عمّا قد تكون عليه القوانين المستقبليّة، اعترف ريد بوجود العديد من الخيارات المطروحة.

وقال في هذا الصدد: "يرتبط الأمر بالمصنّعين وسنرى الوجهة التي يريدونها. من الواضح أنّ الكثير من جوانب الصناعة مدفوعة بالقرارات السياسيّة وهي تتّجه أكثر نحو السيارات الكهربائيّة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هناك فرصة ضخمة لـ فيا ورياضة المحرّكات بشكلٍ عام لتكون منصّة اختبار للكثير من الحلول المختلفة".

وأكمل: "لدينا غاز الهيدروجين، ولدينا الهيدروجين السائل، ولدينا التقنيات الهجينة، ولدينا السيارات الكهربائيّة، ولدينا الوقود المستدام غير الأحفوري. ولدينا الوقود الحيويّ بنسبة 100 بالمئة، ذلك ممكنٌ اليوم، لكنّ تكلفته باهظة، بالرغم من أنّ تكلفته ستنخفض".

لكنّه يعتقد في المقابل بأنّ انتقال "دبليو آر سي" نحو سيارات كهربائيّة بالكامل غير مرجّحٍ في المستقبل القريب بالنظر إلى تقنيات مدخرات الطاقة الحاليّة.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّه من الصعب تخيّل ذلك بناءً على ما نعرفه حاليًا، لكنّ تقنيات مدخرات الطاقة تتغيّر. أعرف بناء على قيادة سيارة تسلا أنّك لا تحصل على ذات مسافة العمل عند قيادتها في الأجواء الباردة بالمقارنة مع الصيف. هناك قيودٌ من تلك الناحية في الوقت الحاضر".

وأكمل: "سأقول بأنّ اعتماد سيارات كهربائيّة بالكامل يتماشى مع فئات تكون ذات سباقات قصيرة وفي أماكن يسهل الوصول إليها لشحن مدخرات الطاقة عوضًا عن بطولة تُقام في الأرياف".