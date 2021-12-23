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"فيا" تؤكّد مغادرة ماتون لدور مدير الرالي في "دبليو آر سي"

أكّدت "فيا" مغادرة إيف ماتون لدوره كمديرٍ للرالي ضمن بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، مُشيدة في ذات الوقت بإنجازاته خلال أعوامه الأربعة في ذلك الموقع.

"فيا" تؤكّد مغادرة ماتون لدور مدير الرالي في "دبليو آر سي"

جاءت أنباء المغادرة المفاجئة بعد أقلّ من شهرٍ من اعتماد قوانين "رالي1" الهجينة الجديدة في البطولة، وطفت على السطح للمرّة الأولى صباح الأربعاء.

وأكّدت "فيا" الآن مغادرة ماتون ضمن بيانٍ مقتضبٍ أشادت فيه بالعمل الذي أنجزه المدير السابق لسيتروين في "دبليو آر سي" ضمن دور مدير السباق الذي استلمه في 2018.

ويأتي قرار ماتون بـ "الانتقال إلى تحديات جديدة" بعد أقلّ من أسبوعٍ من تسلّم محمد بن سليّم الرئيس الجديد لـ "فيا" مهامه على رأس الاتّحاد الدولي، حيث يحرص الإماراتي على زيادة عدد المصنّعين في "دبليو آر سي".

وكان ماتون قد لعب دورًا جوهريًا في تشكيل قوانين "رالي1" الهجينة الجديدة في البطولة، إلى جانب تشكيل هرم الرالي التابع لـ "فيا" وتشكيل بطولة العالم للرالي ريد تحت مظلّة "فيا".

وجاء في بيان "فيا": "تتقبّل فيا قرار إيف ماتون بالانتقال إلى تحديات جديدة بعد أربعة أعوامٍ كمديرٍ للرالي".

وأضاف: "ساهم قسم الراليات بقيادته في العديد من النجاحات والإنجازات البارزة في دبليو آر سي، والراليات المحليّة، والكروس كانتري، بما في ذلك هرم الرالي، وانتقال بطولة العالم للراليات إلى طاقات جديدة، والتزام المصنّعين بالحقبة الجديدة الهجينة، والاتّفاق مع آسو كمروّجٍ للموسم الأوّل من بطولة العالم للرالي ريد".

وأكمل: "نودّ شكره على عمله الرائع ونتمنّى له الأفضل في المستقبل".

ولا تزال هويّة من سيخلفه غير واضحة في الوقت الحاضر، وإن كان سيتمّ سدّ الشغور قبل انطلاق الموسم الجديد عبر رالي مونتي كارلو في يناير.

كما أنّ مستقبل ماتون في الرياضة غير واضح، حيث ارتبط اسم البلجيكي بدور مدير فريق هيونداي في دبليو آر سي بعد مغادرة أندريا أدامو للفريق في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر.

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