"فيا": استقطاب مُصنّعٍ صيني "هدف واضح" لبطولة العالم للراليات

يُعد استقطاب مصنع صيني للانضمام إلى بطولة العالم للراليات "هدفاً واضحاً" للاتحاد الدولي للسيارات، في إطار سعيه إلى توسيع قائمة العلامات التجارية للسيارات المشاركة في الراليات مستقبلاً.

وكانت زيادة عدد المصنعين المتنافسين في بطولة العالم للراليات هدفاً قائماً منذ فترة طويلة لدى الاتحاد، ويشكل هذا الهدف محوراً أساسياً في خطته لتطبيق لوائح تقنية جديدة وجذرية بدءاً من العام المقبل.

وتعمل بطولة العالم للراليات منذ عام 2020 بوجود ثلاث علامات تجارية فقط ممثلة في الفئة العليا للبطولة، وهي تويوتا وهيونداي وفورد، حيث ترتبط الأخيرة بشراكة شبه رسمية مع فريق إم-سبورت البريطاني.

والتزمت تويوتا بلوائح 2027 الجديدة، فيما وافقت شركتا آر إم سي موتورسبورت وبروجكت رالي وان المتخصصتان في تجهيز السيارات على تطوير سيارات جديدة بالكامل. ومن المتوقع أن تواصل إم-سبورت تمثيل فورد باستخدام نسخة محدثة من سيارة فييستا رالي 2.

وبالنظر إلى الحقبة الجديدة لبطولة العالم للراليات، يأمل نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لشؤون الرياضة مالكولم ويلسون أن تكون صورة البطولة أكثر صحة بكثير بحلول عام 2029.

وقال ويلسون لوسائل الإعلام، من بينها أوتوسبورت وموتورسبورت.كوم: "بالنسبة إليّ شخصياً، إذا تمكنا من الوصول إلى ستة مصنعين بحلول عام 2029، فسيكون ذلك تقدماً كبيراً".

وكشف ويلسون أيضاً أن استقطاب جهات من قطاع صناعة السيارات الصيني سريع النمو، والذي يضم أكثر من 100 علامة تجارية عاملة، قد حُدد كأحد الأهداف.

وأضاف: "هذا هدف واضح. المروج يدرك ذلك تماماً، ونحن ندركه أيضاً. نريد مصنعاً صينياً".

ويُعتقد أن الاهتمام برياضة المحركات يتزايد داخل قطاع صناعة السيارات الصيني المزدهر. ويأتي ذلك بعدما أصبحت لينك آند كو أول علامة تجارية صينية تنافس في بطولة عالمية تابعة للاتحاد الدولي للسيارات، عقب تطويرها سيارة سياحية وفق لوائح تي سي آر بالتعاون مع سايان ريسينغ، والتي ظهرت للمرة الأولى في بطولة العالم للسيارات السياحية في 2019.

واعتباراً من هذا العام، دخلت جيلي أوتو، الشركة المالكة لعلامة لينك آند كو، بطولة العالم لسيارات تي سي آر من خلال سيارتها السياحية الجديدة كلياً بريفيس.

وأكد هذا التوجه المتزايد نحو رياضة المحركات انضمام ثلاث علامات تجارية صينية مؤخراً إلى لجنة المصنعين التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

وقال المدير التقني للاتحاد الدولي للسيارات، كزافييه ميستيلان بينون: "لدينا داخل منظمتنا ما نسميه لجنة المصنعين، وهي تضم إلى حد كبير جميع المصنعين المشاركين في بطولاتنا. ولدينا بالفعل في هذه اللجنة ثلاثة مصنعين صينيين، وهذا أمر حديث جداً في الواقع".

وأضاف: "ولدينا مصنعان آخران نجري معهما مناقشات للتسجيل في هذه اللجنة. وهذه أيضاً إشارة إلى أن المصنعين الصينيين أصبحوا الآن أقرب إلى بطولاتنا بشكل متزايد".

وأضافت مديرة رياضة السيارات على الطرق في الاتحاد الدولي للسيارات، إميليا أبيل: "عقدنا اجتماعاً جيداً جداً في داكار مع المصنعين الصينيين، وكان مستوى الاهتمام مثيراً للإعجاب حقاً".

الصين مهتمة باستضافة جولة مستقبلية من "دبليو آر سي"

قد يمتد انخراط الصين المحتمل في بطولة العالم للراليات إلى استضافة إحدى جولات البطولة، إذ يُعتقد أن جهتين مهتمتان بإقامة إحدى جولات أعلى مستويات الراليات في البلاد.

وسبق للصين أن استضافت جولة من بطولة العالم للراليات عام 1999، فاز بها سائق تويوتا آنذاك ديدييه أوريول، كما كان من المقرر أن تستضيف جولة أخرى عام 2016 قبل أن تجبر العواصف المنظمين على إلغاء الحدث.

وقال ويلسون: "بالتأكيد، هذا ممكن، فيما يتعلق بإقامة جولة مستقبلية من بطولة العالم للراليات في الصين. وهذه نقطة إيجابية أخرى. لا تزال هناك دول كثيرة مهتمة باستضافة رالي عالمي، وهذا أمر رائع آخر بالنسبة إلينا. يمنحنا ذلك الثقة لمواصلة القيام بما نفعله".

وأكمل: "هناك شخصان في الصين يريدان إقامة حدث هناك. وهناك دول أخرى أيضاً، لذلك هناك الكثير من الجوانب الإيجابية. لا يزال أمامنا الكثير من العمل، ونحن في هذه الفترة الانتقالية. كما قلت، نحن في فترة انتقالية، والاهتمام الذي تبديه الدول لاستضافة أحد الأحداث أمر منعش حقاً".