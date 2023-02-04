فورد تكشف عن مستقبلها في "دبليو آر سي"
تكلمت فورد عن مستقبلها في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" وذلك على ضوء تأكيد عودتها إلى منافسات الفورمولا واحد مع فريق ريد بُل بدءاً من موسم 2026.
تعتبر فورد إحدى ثلاث علامات تشارك في "دبليو آر سي" إلى جانب تويوتا وهيونداي، كما تربطها علاقة شراكة طويلة مع فريق أم-سبورت البريطاني.
وأكدت فورد تجديد التزامها بمنافسات "دبليو آر سي" حيث عملت مع أم-فورد على تطوير سيارتها المخصصة لقوانين رالي1 الهجينة الجديدة التي تم تقديمها العام الماضي.
وضمن معرض كلامه على هامش عودة فورد إلى الفورمولا واحد كمزود محركات لفريقي ريد بُل وألفا تاوري، أكد المدير العالمي لدى فورد، مارك راشبروك، أن هذه الخطوة لن تؤثر على التزام العلامة الأمريكية بمنافسات "دبليو آر سي"، وكذلك الحال مع ناسكار، السيارات الرياضية وسوبركارز.
فقال تعليقاً على مشاركة فورد المستقبلية في "دبليو آر سي": "ما يمكن قوله هو أن العودة إلى الفورمولا واحد تمثل قراراً مستقلاً".
وأكمل: "نحن ملتزمون بالكامل بالمنافسات العالمية. بما في ذلك فئة رالي1 مع بوما".
أدريان فورمو، أليكسندر كوريا، أم-سبورت
تصوير: ريد بُل
وأردف: "الآن سنصبح في الفورمولا واحد، التي تمنحنا حضوراً عالمياً ممتازاً مع اتجاه نحو مزيد من الطاقة الكهربائية".
وتابع: "ليست لدينا أية نية بتغيير برامجنا التسابقية الموجودة لدينا".
يشار إلى أن شغف فورد بالراليات أدى إلى تحولها لمفتاح أساسي لنشر "دبليو آر سي" في الولايات المتحدة الأمريكية.
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