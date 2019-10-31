فريق هيونداي يؤكّد انضمام تاناك إلى صفوفه في 2020

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابق بأنّ تاناك سيُغادر فريقه تويوتا نهاية الموسم الحالي على الرغم من إحرازه لبطولة العالم للسائقين للمرّة الأولى في مسيرته خلال الجولة الماضية في إسبانيا.

وتعليقًا على ذلك، قال تاناك "أنا سعيدٌ للغاية للانضمام إلى هيونداي موتورسبورت بدءًا من موسم 2020. إنّ الرؤية التي وضعها أندريا (أدامو) تبدو واعدة للغاية وتتناسب مع طموحاتي المستقبلية".

وأضاف "إنه لشرفٌ كبير أن تُتاح لي فرصة الانضمام إلى الفريق في هذه المرحلة المثيرة من مسيرتنا معًا. لديّ احترامٌ كبير لما أنجزته هيونداي إذ دخلت في معارك ضدّها لعدّة مواسم".

وتابع قائلاً "تمكّن الفريق على الدوام من تصميم سيارة تنافسيّة إذ سيكون من الرائع الآن رؤية الأشياء من الجانب الآخر".

من جانبه قال مدير هيونداي موتورسبورت أندريا أدامو "إنّ توقيع عقدٍ لعامين مع تاناك هو دليلٌ على التزامنا المستمرّ وطموحنا تجاه بطولة العالم للراليات. نحنّ منخرطون في معركة حاميّة جدًا على لقب هذا الموسم حيث سيُتيح لنا انضمام تاناك إلينا الاستمرار في المنافسة على المقدمة في السنوات المقبلة".

وسيضعّ تاناك حدًّا لمسيرته التي دامت عامين في صفوف تويوتا نهاية العام الحالي إذ ستتزايد التكهنات في الفترة المقبلة حيال هوية السائق الذي سيحلّ مكانه.