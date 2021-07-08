فريق "أم ـ سبورت" يكشف النقاب عن فورد بوما 2022 دبليو آر سي الجديدة

أزاح الفريق البريطاني الستار عن النموذج الأوّلي الجديد "رالي1" برتوتايب في غودوود البريطانية، على أن تشارك السيارة الجديدة على سبيل الإستعراض خلال مهرجان غودوود للسيارات الشهير الذي يُقام هذا الأسبوع.

عمل فريق "أم ـ سبورت" بجهد خلف الكواليس لتطوير سيارته الجديدة 2022 على الرغم من أنه أدار تجاربه في وقت سابق من هذا العام مع سيارة تم تصميمها وفقًا لقاعدة هيكل فورد فييستا.

واقترح البعض أن ينتقل الفريق من اعتماد هيكل فييستا الذي أصبح أساس سيارات الـ "دبليو آر س" الخاصة بالفريق في العقد الماضي، حيث قاد الفرنسي سيباستيان أوجييه أحدث مواصفات فييستا للفوز بلقب السائقين عامي 2017 و2018 قبل أن يقرر الإنتقال من الفريق البريطاني.

غير أن الإعلان الصادر اليوم عن الفريق أكد أنّ الطراز الجديد للسيارات العالمية سيعتمد هيكل بوما بدلاً من فييستا بناءً على قرار اتخذته شركة فورد، والتي ستستمر في التعاون مع فريق "أم ـ سبورت" كشريك مستقبلي بعد كل الإنجازات والإنتصارات التي تحققت معًا.

وبحسب القوانين التي ترعى سيارات "رالي 1 "هايبريد الجديدة في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، تم تزويد السيارة بمحرك كهربائي 100 كيلو واط وبطارية 3.9 كيلو واط، إضافة إلى محرك بنزين سعة 1,6 ليتر مزود بشاحن توربيني "إكو بوست" (حامي للبيئة)، يعمل بالوقود الحيوي.

قال مارك راشبروك المدير العالمي لقسم "فورد بيرفورمانس": "تلتزم فورد بنسبة 100 في المئة بمستقبل كهربائي، حيث أن القسم الخاص بالمنافسة (في فورد) كان مسؤولاً عن العديد من الابتكارات التي تظهر اليوم في سياراتنا المخصصة للطرق العامة".

وأضاف: "سيتم تجهيز سيارة أم ـ سبورت فورد بوما رالي1 بمجموعة طاقة هجينة خلال الإختبار النهائي، على أن تثبت أن التكنولوجيا قادرة على تقديم أداء مثير."

وضمن السياق ذاته، قال البريطاني مالكوم ويلسون مؤسس فريق "أم ـ سبورت": "العصر الجديد لسيارات "وورلد رالي كار" (دبليو آر سي) هو أحد أكبر التطورات التكنولوجية في بطولة العالم للراليات حتّى الآن. الإعتماد على السيارة الهجينة يعني أن السيارات ستكون أقوى من أي وقت مضى، بينما تعكس أيضًا بشكل مباشر مجموعات نقل الحركة داخل نظيراتها على الطرق العامة".

وتابع: "قرار الإعتماد على هيكل بوما مثير للغاية مع الاسم الذي يحمل تراثًا في عالم الراليات، حيث تبدو السيارة رائعة وأنا متشوق لرؤيتها عند خط إنطلاق رالي مونتي كارلو الشهير في أوائل عام 2022".

وأردف: "إطلاق هذه السيارة الجديدة في (مهرجان) غودوود (للسرعة) يُعد أيضًا أمرًا مميزًا للغاية، كونه أحد أكثر الأحداث شهرة في روزنامة رياضة السيارات. أتطلع أنا وجميع أفراد فريق "أم ـ سبورت" إلى مواصلة الشراكة الناجحة مع شركة فورد لتحقيق النتائج والحفاظ على فورد في المقدمة خلال هذه الحقبة الجديدة والمليئة بالحماس".

في المقابل، ما زال الغموض يلف أسماء السائقين الذين سيدافعون عن ألوان فريق "أم ـ سبورت" في العام المقبل، على الرغم من أن السائق الحالي والنجم الصاعد الفرنسي أدريان فورمو شارك بشكل كبير في تطوير السيارة حتى الآن.

وسيجلس فورمو صاحب المركز الخامس في رالي سفاري كيينيا الدولي مؤخرًا، خلف مقود السيارة الجديدة في مهرجان السرعة في غودوود إلى جانب سائق الاختبار للفريق ماثيو ويلسون، نجل رئيس الفريق مالكولم.