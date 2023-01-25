فرق "دبليو آر سي" ستُشارك في الراليات الوطنيّة لاستعادة مسافات الاختبارات

فُرضت قيودٌ جديدة على اختبارات فرق "دبليو آر سي" هذا العام في محاولة للسيطرة على النفقات عبر حدّ الفرق المصنّعة بـ 21 يومًا من التجارب عوضًا عن 28 العام الماضي.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبل الجولة الافتتاحيّة في مونتي كارلو، وصف تييري نوفيل سائق هيونداي تغيير القوانين بـ "السخيف" وأشار إلى أنّ ذلك قد يدفع الفرق إلى إنفاق المزيد من الأموال للمنافسة في الراليات الوطنيّة لاستعادة المسافات الاختباريّة.

وأصبح توقّع نوفيل واقعًا الآن في ظلّ تقدّم جميع الفرق الثلاثة المشاركة في فئة "رالي1" بطلبات مشاركة للراليات الوطنيّة الثلجيّة للمساعدة في التحضير لرالي السويد الذي سيُقام بين 9 و12 فبراير.

وكشفت "ام-سبورت" عن أنّ أوت تاناك سيُشارك بسيارة بوما رالي1 في الجولة الأولى من بطولة إستونيا للراليات في الأسبوع الذي يسبق رالي السويد.

وقال تاناك، الذي حلّ خامسًا في رالي مونتي كارلو: "من الرائع أن نكون قادرين على أخذ سيارة بوما رالي1 إلى موطني وأنا متأكّدٌ من أنّ عشّاق الرالي المحليين سعداء بهذه الأنباء".

وأضاف: "خضنا حدثًا واحدًا كامل داخل السيارة، لذا من الحاسم قطع المزيد من المسافات للتأقلم بشكلٍ أسرع".

وأردف: "شاركنا في رالي أوتيبا في 2021 مع هيوندا، كما أنّ القيادة على تلك الطرقات ممتعة. أتطلّع قدمًا لذلك وآمل أن نتمكّن من منح المشجّعين بعض المشاعر الجيّدة".