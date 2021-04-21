شكوك حول إمكانية تواجد الجماهير في رالي فنلندا الدولي

كان من المقرر إقامة رالي فنلندا، الجولة العاشرة من البطولة العالمية، في مدينة ييفاسكيلافي الفترة الممتدة من 29 تموز/يوليو حتى الأوّل من آب/أغسطس المقبلين، غير أن تبدل مواعيد الجولات بسبب فيروس كورونا أدى إلى قرار تأجيل إقامة هذا الحدث لينتقل خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 3 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبلين على أمل أن يتمكن المنظمون من السماح للجماهير بحضور الرالي.

واستجابةً لإرشادات وتوجيهات الحكومة الفنلندية في الصيف الماضي، تم تأجيل الرالي بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19"، غير أن برنامج اللقاح المعتمد في البلاد ساهم في إعادة جدولة هذا الرالي العريق في نسخته الـ 70 ورفع آمال المنظمين والمسؤولين في شركة "آيه كيه كيه للرياضة" (شركة تسويق مملوكة من قبل الإتحاد الفنلندي للسيارات) باستقطاب الجماهير مجدداً.

وعقّب ريكو بيكر الرئيس التنفيذي لشركة "آيه كيه كيه" للرياضة في هذا الصدد قائلًا: "في وقت كنا نتمنى إقامة رالي فنلندا في الصيف، دفعنا فيروس كورونا "كوفيد – 19" إلى عدم قيامنا بالإجراءات اللازمة لتنظيم الرالي في الوقت المحدد مع واقع أن عدداً من الجماهير لن يتمكن من الحضور".

وأضاف: "بخلاف رالي "أركتيك" فنلندا الذي أقيم في شباط/فبراير الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، يُعدّ رالي فنلندا حدثاً مخصصاً للجماهير ونحن بحاجة لهم من أجل إنجاحه. على الرغم من عدم وجود أي يقين من ناحية إمكانية استضافة والترحيب بالجماهير في تشرين الأوّل/أكتوبر، نأمل أن يساهم برنامج التلقيح في جعل الأمر ممكناً".

واعتذر بيكر عن تبديل موعد الرالي، مضيفاً: "نحن مقتنعون أنه سيكون من أجل مصلحة الرالي، والمنظمين ولجميع الجماهير".

في المقابل، أكد البلجيكي إيف ماتون مدير مفوضية الراليات في الإتحاد الدولي للسيارات "فيا" أنه من المهم لكل من له مصلحة، في إظهار مرونة من أجل الإنصياع وضمان تلبية متطلبات رالي فنلندا الذي سيقام في موعد جديد.

حيث قال: "سيكون تبدلاً مثيراً لرؤية الرالي يقام في تشرين الأوّل/أكتوبر، وبالتحديد في ظل ظروف مناخية مختلفة، وعلى أمل وجود الجماهير".

وعلى الرغم من انتشار برنامج اللقاح في مختلف أنحاء قارة أوروبا، حذّر سيمون لاركين مدير ترويج بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" من إمكانية إجراء المزيد من التعديلات على مواعيد الجولات للعام الجاري.

فقال: "على غرار جميع النشاطات الرياضية الدولية في مختلف أنحاء العالم، ما زالت روزنامة "فيا" بطولة العالم للراليات تتأثر بـ "كوفيد-19".

وتابع: "نعتقد مع تبدّل موعد رالي فنلندا من تموز/يوليو حتى تشرين الأوّل/أكتوبر، بأن ذلك سيمنح فرصة للجماهير للإنضمام إلينا في الغابات حول (مدينة) ييفاسكيلا".

وأردف قائلاً: "شغف وحماس الجماهير في فنلندا هو أمر أسطوري ونفتقد لهذه الأجواء خلال الوباء، لذا سننتهز كل فرصة من أجل الترحيب بهم مجدداً بطريقة آمنة وصحيّة".

هذا ويعمل المنظمون على وضع اللمسات الأخيرة على رالي فنلندا لهذا العام وعلى مسارات المراحل الخاصة بالسرعة، حيث تم تأكيد أن مركز يافيلونكي للمعارض والمؤتمرات التابع لييفاسكيلا سيستضيف مقر الرالي والمركز الإعلامي وموقف الصيانة.