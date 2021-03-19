دبليو آر سي
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي مونتي كارلو
21 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أركتيك
26 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كرواتيا
22 أبريل
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي البرتغال
20 مايو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
03 يونيو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
24 يونيو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إستونيا
15 يوليو
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي فنلندا
20 فبراير
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي بلجيكا
13 أغسطس
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
19 أغسطس
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي تشيلي
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إسبانيا
14 أكتوبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
236 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / إيلينا يفتح النار على برودرايف "السبب" في فراقه عن لوب: "نهاية ثنائي ولكن ليس صداقة"
دبليو آر سي / أخبار

ريتشارد يرد على انتقادات إيلينا: "اسألوا رأي ناني ولوب عن السيارة بدلاً من إيلينا"

دافع مالك برودرايف البريطاني دايفيد ريتشارد عن قرار الاستغناء في رالي داكار 2022 عن خدمات الملاح دانيال إيلينا  الذي "حاك" قصة نجاح مع سيباستيان لوب  طوال 23 عاماً.

ريتشارد يرد على انتقادات إيلينا: "اسألوا رأي ناني ولوب عن السيارة بدلاً من إيلينا"

ردّ رئيس مجلس إدارة برودرايف البريطاني ريتشارد على إيلينا القادم من موناكو بعدما انتقد الأخير قرار الاستغناء عن خدماته في أحد أكثر الراليات الصحراوية صعوبة في العالم، داكار.

ووقع خبر "الطلاق" بين لوب وإيلينا بعد 23 عاماً من التعاون والكثير من الألقاب والانتصارات في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" كالصاعقة على رؤوس عشاق الراليات، فيما بقيت ترددات هذا الانفصال على مسارات المراحل الخاصة تُسمع حتى الآن بعدما نشر الملاح فيديو وصف فيه التعاون مع فريق "بي آر إكس برودرايف" بالـ "تافه"، وسيارة "بي آر إكس هانتر" الجديدة بالـ "بصلة".

عندما سُئل ريتشارد عن سبب قرار الاستغناء عن خدمات إيلينا، قال: "لقد تشاورنا مع سيباستيان (لوب) طوال الوقت. من الواضح أن قراراً من هذا الحجم لا يتم اتخاذه بهذه الخفة، ولكن عليك أن تنظر إلى الأمور بشكل منطقي واتخاذ القرارات في بعض الأحيان".

وتابع: "في حال نظرت إلى النتيجة خلال الرالي وما حدث، أعتقد أن داكار هو فريد من نوعه، فكل شيء تبدل في الأعوام الماضية القليلة. لم يعد الرالي الذي كان ينظم في قارتي إفريقيا أو أميركا الجنوبية، وقد بات فريداً من ناحية التحديات الملاحية ويحتاج للكثير من الخبرة والتمارين".

وضمن السياق ذاته، اعترف ريتشارد أن إيلينا لن يكون التغيير الوحيد في الفريق، رافضاً الإفصاح عما سيحدث في المستقبل.

وأردف: "قمنا بتحليل عميق للأداء في الرالي. مر شهران على نهاية داكار وعقدنا العديد من الاجتماعات وتناقشنا كثيراً وتبادلنا المعلومات، ونظرنا إلى كل التفاصيل وأدقها حيال تأديتنا وإلى كيفية تطوير أنفسنا في المستقبل".

وأضاف: "لم يكن أي شيء خارج الحدود، كل شيء كان تحت المجهر من ناحية تعاطينا معه، هذا يعني كل تفصيل على السيارة، أداء السائق والملاح، أداء الأفراد مع الفريق الذي سنعمد إلى تبديله أيضاً".

اقرأ أيضاً:

وأكد ريتشارد أن أي تبديل في منظمة هو أمر صعب ولا يمكن الاستخفاف به و"هذا ما جعلنا نتشاور مع الجميع. كنا ندرك جيداً العلاقة المتينة والطويلة التي تربط بين سيباستيان ودانيال، لذا لم نكن لنقترحه ما قلناه لو لم نعتقد أن سيباستيان سيقبل بالاستنتاجات التي وصلنا إليها".

ورفض ريتشارد التعليق على كلام إيلينا، ولكن للتذكير فقد انسحب الثنائي من النسخة الثانية في رالي داكار في المملكة العربية السعودية بعدما كان في المركز 43 حيث عانى السائق والملاح من حالتي انثقاب للإطار، فيما كان لديهم إطار إحتياطي واحد.

وصف لوب داكار هذا العام بـ "جهنم"، حيث واجه 3 حالات انثقاب للإطارات في المرحلة الإفتتاحية ما وضعه خارج دائرة المنافسة باكراً. إضافة عانى الفريق من مشكلات ميكانيكية في المرحلة السادسة وارتكب إيلينا العديد من الأخطاء الملاحية ـ على غرار العديد من الملاحين البارزين ـ واحتاج أكثر للـتأقلم على نظام الملاحة الجديد المعتمد للمرة الاولى في داكار.

واعترف ريتشارد أن النظام الجديد للملاحة احتاج للوقت لكي يتم تحديده بشكل نهائي، لكنه أضاف: "ستيفان (بيترانسيل) كان ناجحاً جداً في تأمين ملاح جديد (إدوار بولونجيه) هذا العام وتمكن من الفوز بالرالي".

وعندما سُئل عمن بامكانه أن يحل بدلاً من إيلينا، قال: "ما زلنا نجري أبحاثنا في الوقت الحاضر، وليس من السهل إيجاد شخص مع خبرة عالية لمطابقة متطلبات هذا الرالي".

وأضاف: "متطلبات الملاحة تبدلت بشكل دراماتيكي وهذا هو مفتاح المسألة وقد حان الوقت لجلب شخص آخر. سيباستيان مصر على الفوز برالي داكار ونريد أن نفوز العام المقبل ببطولة العالم للراليات الصحراوية والآن هو الوقت المناسب لحل هذا الأمر".

وأضاف: "سنعاود التجارب في منتصف العام، بعد تعديل السيارة من أجل أن تتناسب مع القوانين الجديدة. نتطلع للمشاركة في المغرب وبعض الراليات قبل داكار العام المقبل".

وعن انتقادات إيلينا بدا ريتشارد حازماً بعدم الرد واكتفى بالقول: "حققنا أفضل نتيجة لفريق جديد يشارك للمرة الأولى في داكار"، وأضاف: "ناني (روما زميل لوب في الفريق) لم يتأخر أكثر من 2.30 دقيقتين بسبب مشكلات ميكانيكية طوال الرالي. أعتقد أنه من الأفضل أن تسأل رأي ناني وسيباستيان عن السيارة بدلاً من إيلينا".

وهي ليست المرة الأولى التي يتواجه فيها إيلينا مع ريتشارد، إذ سبق للأول أن انتقد الثاني عندما كان مالكاً للحقوق التجارية لبطولة العالم للراليات في عام 2005 عندما قرر إزالة اسم الملاح عن النافذة الخلفية لسيارات الرالي.

حينها قال ريتشارد أن القرار اتخذ لصالح تطوير الرياضة من الناحية الجماهيرية.

وشرح قائلاً: "أدعم ما قلته سابقاً في عام 2005"، مضيفاً: "فعلياً، لم أطلب ازالة اسم الملاحين بل طلبت وضع اسم السائق على جهتي السيارة وأن يكون اسم الملاح بأحرف أصغر".

وختم قائلاً: "هذه حقيقة، اذ نعرف جميعاً دور الملاح، ولكن الجماهير تلحق السائق. ومن أنا لأنكر أهمية هذا الدور؟ ولكن عليك أن تواجه الوقائع والنظر إلى ما هو أفضل للرياضة".

المشاركات
التعليقات
إيلينا يفتح النار على برودرايف "السبب" في فراقه عن لوب: "نهاية ثنائي ولكن ليس صداقة"

المقال السابق

إيلينا يفتح النار على برودرايف "السبب" في فراقه عن لوب: "نهاية ثنائي ولكن ليس صداقة"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي
قائمة السائقين سيباستيان لوب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس: لا يوجد حل مباشر "لضعف" القسم الخلفي في سيارة 2021

21س
2
فورمولا 1

هاميلتون يُعيد هيكلة فريقه الإداري بعد مغادرة هاينز

47دقيقة
3
فورمولا 1

بيريز يستذكر "طرده" من تجارب ريد بُل للناشئين

52دقيقة
4
فورمولا 1

بريفيو: ألونسو "المتطلّب" له تأثير إيجابي للغاية على فريق ألبين

17س
5
فورمولا 1

سترول: فيتيل "متمرّس للغاية" في بياناته حول سيارة أستون مارتن

أحدث الأخبار
ريتشارد يرد على انتقادات إيلينا: "اسألوا رأي ناني ولوب عن السيارة بدلاً من إيلينا"
دبليو آر سي

ريتشارد يرد على انتقادات إيلينا: "اسألوا رأي ناني ولوب عن السيارة بدلاً من إيلينا"

إيلينا يفتح النار على برودرايف "السبب" في فراقه عن لوب: "نهاية ثنائي ولكن ليس صداقة"
دبليو آر سي

إيلينا يفتح النار على برودرايف "السبب" في فراقه عن لوب: "نهاية ثنائي ولكن ليس صداقة"

17-03-2021
راكان الراشد: الهدف إنهاء الراليات بتركيز عال مع أقل عدد من الأخطاء
دبليو آر سي

راكان الراشد: الهدف إنهاء الراليات بتركيز عال مع أقل عدد من الأخطاء

15-03-2021
مدير "دبليو آر سي" واثق من إقامة موسم كامل في 2021
دبليو آر سي

مدير "دبليو آر سي" واثق من إقامة موسم كامل في 2021

10-03-2021
روفانبيرا: على فريق  تويوتا "التحلي بالذكاء" حيال تحضيراته للبطولة العالمية
دبليو آر سي

روفانبيرا: على فريق  تويوتا "التحلي بالذكاء" حيال تحضيراته للبطولة العالمية

02-03-2021
أحدث ملفات الفيديو
رالي أركتيك فنلندا: المرحلة التاسعة 01:51
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: المرحلة التاسعة

رالي أركتيك فنلندا: حادثة أوجييه في المرحلة التاسعة 00:34
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: حادثة أوجييه في المرحلة التاسعة

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 6 - 8 01:51
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 6 - 8

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 3 - 5 01:51
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 3 - 5

رالي أركتيك فنلندا: أهم مجريات 01:51
دبليو آر سي
27-02-2021

رالي أركتيك فنلندا: أهم مجريات "شايك داون"

More from
سيباستيان لوب
إيلينا يفتح النار على برودرايف "السبب" في فراقه عن لوب: "نهاية ثنائي ولكن ليس صداقة"
دبليو آر سي / أخبار

إيلينا يفتح النار على برودرايف "السبب" في فراقه عن لوب: "نهاية ثنائي ولكن ليس صداقة"

لوب ينسحب من رالي داكار 2021 بعد المشاكل الأخيرة داكار
رالي داكار / أخبار عاجلة

لوب ينسحب من رالي داكار 2021 بعد المشاكل الأخيرة

رالي داكار: لوب يركّز على الوتيرة التطويرية مع فريقه "البحرين رايد اكستريم" بعد توقفه لثماني ساعات داكار
رالي داكار / أخبار عاجلة

رالي داكار: لوب يركّز على الوتيرة التطويرية مع فريقه "البحرين رايد اكستريم" بعد توقفه لثماني ساعات

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس: لا يوجد حل مباشر "لضعف" القسم الخلفي في سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: لا يوجد حل مباشر "لضعف" القسم الخلفي في سيارة 2021

هاميلتون يُعيد هيكلة فريقه الإداري بعد مغادرة هاينز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يُعيد هيكلة فريقه الإداري بعد مغادرة هاينز

بيريز يستذكر "طرده" من تجارب ريد بُل للناشئين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز يستذكر "طرده" من تجارب ريد بُل للناشئين

بريفيو: ألونسو "المتطلّب" له تأثير إيجابي للغاية على فريق ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بريفيو: ألونسو "المتطلّب" له تأثير إيجابي للغاية على فريق ألبين

سترول: فيتيل "متمرّس للغاية" في بياناته حول سيارة أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سترول: فيتيل "متمرّس للغاية" في بياناته حول سيارة أستون مارتن

تحليل: أداء سيارات الفورمولا واحد على المسار خلال تجارب البحرين 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: أداء سيارات الفورمولا واحد على المسار خلال تجارب البحرين 2021

المسدّس الغامض الذي يُساعد الفرق على إتقان إطارات 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

المسدّس الغامض الذي يُساعد الفرق على إتقان إطارات 2021

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول
إكستريم إي إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول

أحدث الأخبار

ريتشارد يرد على انتقادات إيلينا: "اسألوا رأي ناني ولوب عن السيارة بدلاً من إيلينا"
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار

ريتشارد يرد على انتقادات إيلينا: "اسألوا رأي ناني ولوب عن السيارة بدلاً من إيلينا"

إيلينا يفتح النار على برودرايف "السبب" في فراقه عن لوب: "نهاية ثنائي ولكن ليس صداقة"
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار

إيلينا يفتح النار على برودرايف "السبب" في فراقه عن لوب: "نهاية ثنائي ولكن ليس صداقة"

راكان الراشد: الهدف إنهاء الراليات بتركيز عال مع أقل عدد من الأخطاء
دبليو آر سي دبليو آر سي / نشرة صحفية

راكان الراشد: الهدف إنهاء الراليات بتركيز عال مع أقل عدد من الأخطاء

مدير "دبليو آر سي" واثق من إقامة موسم كامل في 2021
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار

مدير "دبليو آر سي" واثق من إقامة موسم كامل في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.