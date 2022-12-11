روفانبيرا يتوقّع منافسة أكبر على اللقب بانتقال تاناك إلى فريق "ام-سبورت"

قدّم سائق تويوتا أداء مُسيطرًا في طريقه لتحقيق لقبه العالمي الأوّل هذا الموسم، حيث أحرز الفوز بستّة راليات وكان الأسرع في 70 مرحلة ليُصبح بذلك أصغر بطلٍ للعالم في تاريخ البطولة.

وكسر بذلك صاحب الـ 22 ربيعًا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الراحل كولن ماكراي بطل 1995 بفارق خمسة أعوام و88 يومًا.

وفي حين أنّ روفانبيرا سيطر على مجريات موسم 2022، فقد برز تاناك كأقرب منافسيه عبر إحرازه ثلاثة انتصارات على متن سيارة هيونداي.

وبعد خوضه لثلاثة مواسم مع هيونداي، أكّد تاناك الأسبوع الماضي عودته إلى صفوف "ام-سبورت" فورد لموسم 2023، وهو ما يضمن تواجد ثلاثة سائقين فائزين براليات في الفرق الثلاثة المنافسة في "دبليو آر سي".

وقال روفانبيرا عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن دفاعه عن لقبه: "سيكون العام المقبل أكثر صعوبة بالتأكيد على صعيد المنافسة على اللقب".

وأضاف: "أعتقد بأنّ جميع الفرق، خاصة هيونداي، أقرب منّا بكثير بالمقارنة مع بداية الموسم".

وأكمل: "من الرائع رؤية أوت يتّجه إلى ام-سبورت ولدينا سائقون فائزون في جميع الفرق طوال الموسم بأكمله، لذا بالتأكيد سيكون هناك تحدٍ أكبر من هذا العام. نحتاج للضغط مجدّدًا وبقوّة وبشكلٍ ثابتٍ أكثر".

واعترف الفنلندي بأنّ موسم 2022 شهد سيطرته بمستوى فاق توقّعاته.