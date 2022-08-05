روفانبيرا "ليس لديه أيّ شيء لإثباته" في رالي فنلندا

من المرجّح أن يُواجه سائق تويوتا الكثير من التوقّعات العالية لتقديم أداء مثير أمام الجماهير الفنلنديّة الغفيرة وتحقيق أوّل فوزٍ فنلندي في موطنه منذ فوز زميله إيزابيكا لابي في 2017.

وسيدخل روفانبيرا سباق موطنه كأبرز المرشّحين بعد سلسلة من خمسة انتصارات من أصل سبعة راليات أُقيمت حتّى الآن هذا الموسم.

وجاءت سيطرة صاحب الـ 21 ربيعًا لتمنحه أفضليّة 83 نقطة في صدارة الترتيب العام أمام أقرب ملاحقيه تييري نوفيل سائق هيونداي.

وقال الشاب الفنلندي: "رالي فنلندا حدثٌ مميّزٌ بالنسبة لنا، لكنّني أحاول التعامل معه والاستمتاع به مثل بقيّة الراليات".

وأضاف: "لا أشعر بالكثير من الضغط، لأنّه ليس لديّ أيّ شيء لإثباته بعد انتصاراتنا هذا العام".

وأكمل: "بالطبع سنحظى بدعمٍ رائع من المشجّعين وسأحاول الفوز بالرالي من أجلهم إن كنّا قادرين على ذلك".

وأردف: "لم يكن رالي سهلًا علينا العام الماضي، لذا سنُحاول القيام بعملٍ أفضل هذا العام. نحتاج فقط للتحضير بشكلٍ أفضل قليلًا في التجارب لضمان تمتّعنا بإعدادات جيّدة وشعورٍ مريح منذ البداية، أعتقد بأنّ بوسعنا أن نكون سريعين وأن نستمتع بعطلة نهاية الأسبوع".