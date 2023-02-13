روفانبيرا غير قلق بعد رالي السويد "الصعب"
قال كالي روفانبيرا أنّه غير قلقٍ حيال اتّساع الفارق مع منافسيه من "ام-سبورت" وهيونداي ضمن بطولة العالم للراليات في رالي السويد بعد غياب تويوتا عن منصّة التتويج.
توقّع روفانبيرا الفائز بنسخة العام الماضي من رالي السويد معركة صعبة في مع افتتاحه الطرقات الثلجيّة هذا العام.
وكان الفنلندي قادرًا على إظهار بعض لمحات السرعة عبر فوزه بستّة مراحل، لكنّه اكتفى بالمركز الرابع في النهاية بعد خسارته المعركة مع تييري نوفيل سائق هيونداي.
وبلغ الفارق بينه وبين الفائز بالرالي أوت تاناك 25.1 ثانية في النهاية، بالرغم من فوز تاناك بمرحلة وحيدة.
ولم يكن روفانبيرا سائق تويوتا الوحيد الذي عانى في رالي السويد، حيث لم يكن زميله إلفين إيفانز قادرًا على تكرار وتيرته التنافسيّة التي وضعته في دائرة المنافسة العام الماضي، بينما كان تاكاموتو كاتسوتا الأسرع في المرحلة الرابعة قبل أن تنقلب سيارته في المرحلة الخامسة ما أدّى إلى انسحابه لاحقًا.
وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قلقًا حول معاناته نهاية هذا الأسبوع، قال روفانبيرا: "لست قلقًا في الحقيقة، كنّا ضمن دائرة المنافسة. لو لم نكن في هذا الموقع على المسار لكنّا في وضعٍ أفضل بالتأكيد".
وأضاف: "كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة، لكن بوسعنا أن نكون سعداء إلى حدٍ ما في النهاية".
وأردف: "يُمكننا قبول هذه النتيجة لكنّنا نحتاج للتحسّن. افتقرنا للوتيرة خلال العبور الثاني في هذه الظروف. كان من الواضح أنّ الجميع متقاربٌ بالمقارنة مع العام الماضي".
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