روفانبيرا: على فريق  تويوتا "التحلي بالذكاء" حيال تحضيراته للبطولة العالمية

أكد روفانبيرا الذي حلّ ثانياً في الترتيب العام النهائي خلف الفائز الأستوني أوت تاناك (هيونداي)، أن فريق تويوتا تعلم الكثير من الدروس والعبر في الجولة الثانية من البطولة العالمية، عبر إجراء التجارب بشكل مكثف لرالي فنلندا، إلا أنه عانى في ترجمة هذه الإيجابيات خلال المراحل الخاصة بالسرعة بسبب عدة مشكلات "ضربت" سائقيه.

إلفين إيفاز عانى مع إطارات سيارته "بيريللي" ولم يكن سعيداً من احتلاله للمركز الخامس في الترتيب العام النهائي، فيما كانت عطلة نهاية أسبوع بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه للنسيان، بعدما حلّ في المركز 20 في يوم الجمعة بسبب افتتاحه للمسارات قبل أن يخرج عن المسار في اليوم التالي (السبت).

أما روفانبيرا الذي رشحه كثيرون للفوز برالي "أركتيك" فنلندا، فقد تأثرت سرعته بفضل عدم إيجاد أفضل معايير الضبط لسيارته في البداية.

هذه التعديلات التي كان من المفترض أن تساهم في رفع أداء روفانبيرا، صبت في الاتجاه المعاكس وانعكست على عدم قدرة سائق "تويوتا ياريس" على تقليص الفارق بينه وبين المتصدر تاناك (هيونداي).

اعترف روفانبيرا الذي بات أصغر سائق يتصدر الترتيب العام للسائقين بفارق 4 نقاط أمام البلجيكي تييري نوفيل، قائلاً: "أعتقد أن الدرس الواضح للمستقبل هو أننا نحتاج للتحلي بالذكاء مع التجارب وكل شيء، وأن يكون بين يدينا السيارة المثالية للرالي وألا نواجه حالة كهذه حيث كان يتوجب علينا أن ننافس خلال الحدث".

وتابع: "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة، لكي أكون صريحاً. في البداية كانت الخطة تقتضي أن نكون سريعين منذ المرحلة الأولى وحاولت أن أفعل ذلك ولكن لم أفلح. خسرت بعض الوقت ولاحقاً حاولت أن أقود بأقصى سرعتي طوال الوقت".

وأكد روفانبيرا أنه عانى من انزلاق القسم الأمامي لسيارته و"لم تكن الأمور مثالية، لذا، واجهنا بعض المشكلات لكي نكون في أفضل سرعة لنا".

وأردف "لو أن (معايير الضبط) كانت أفضل خلال مراحل السبت ظهراً ومرة أخرى (الأحد) لكانت الأمور جيدة. لم تكن مثالية ولكنها كانت تتحسن طوال الوقت. كان من الجيد أن نعود إلى دائرة المنافسة في النهاية".

ويعتقد روفانبيرا أن المنافسة التي جمعته مع نوفيل لحسم المركز الثاني، ستساعد عند التوجه في نيسان/أبريل المقبل لخوض رالي كرواتيا على مسارات معبدة، والذي على غرار رالي فنلندا سيكون الاختبار الأوّل للفرق والسائقين على حد سواء.

وختم قائلاً: "كان من الممتع الدخول بمنافسة مع نوفيل" و"ضغطت كثيراً لأني لم أكن مثالياً مع السيارة في العديد من الأماكن وكان بإمكاني رؤية خسارتي للوقت في بعض الأماكن، لذا توجب عليّ الضغط كثيراً للتعويض في أماكن أخرى".