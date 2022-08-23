روفانبيرا: الفوز في مرحلة "باور ستيج" هام للغاية بعد الحادثة في رالي بلجيكا

ارتكب متصدر الترتيب العام أول خطأ كبير مكلف له هذا الموسم خلال رالي بلجيكا، حين تعرض لحادثة في المرحلة الثانية حين كان يتصدر الرالي.

وهذه هي الحادثة الأولى لصاحب الـ 21 عاماً منذ رالي فنلندا شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث كان منذ ذلك الحين يسجل النقاط بثبات في كل جولة شارك بها.

وبالتوجه إلى بلجيكا، كان يمتلك الفنلندي صدارة بفارق 94 نقطة عن أقرب ملاحقيه، بعد تحقيق خمسة انتصارات.

وبعد الحادثة، قامت تويوتا بإصلاح سيارته لضمان قدرته على العودة إلى الرالي يوم السبت.

وسرعان ما قدم روفانبيرا وتيرة سريعة للغاية سمحت له بتحقيق الفوز في مرحلة "باور ستيج" ما ضمن له خمس نقاط إضافية كاملة.

وبعد فوز أوت تاناك سائق هيونداي بالرالي، بات فارق الصدارة بينهما 72 نقطة.

وضمن تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال روفانبيرا: "كان من المهم بالطبع تحقيق الفوز (بمرحلة ’باور ستيج’). قدمنا عودة قوية، والفوز بالمرحلة كان هاماً بالفعل".

وأكمل: "كان من الجيد الحصول على بعض النقاط، وذلك لضمان عدم انخفاض فارق صدارتي كثيراً".

وتابع: "عاد الشعور الاعتيادي مباشرة، وأردتُ الضغط بقوة وربما القيادة كالمعتاد، كان شعوري جيداً خلف المقود، وكان من السهل الحفاظ على التركيز والاستمتاع بالقيادة".

وأردف: "تعلمت بعض الأمور من رالي صعب كهذا. نأمل أن نتعلم من ذلك الخطأ أيضاً".

كالي روفانبيرا، جون هالتونين، تويوتا تصوير: تويوتا

وأثنى روفانبيرا على ميكانيكيّي الفريق بعد إكمال عملية الإصلاح بسرعة وكفاءة في الساعات الأولى من يوم السبت، ما سمح له بحصد النقاط الخمس تلك.

فقال: "قام الفريق بعمل جيد صباح السبت، لم أشعر بأي شيء غريب أو غير طبيعي في السيارة. كان من الرائع العودة خلف المقود".

يتجه قطار البطولة إلى رالي اليونان الشهر المقبل، وهو الرالي الذي حقق فيه روفانبيرا ثاني انتصارٍ له في "دبليو آر سي".

بينما يتجه سيباستيان لوب بطل العالم تسع مرات لقيادة سيارة أم-سبورت في الرالي، في رابع مشاركة له ضمن موسم 2022 الجاري.