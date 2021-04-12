دبليو آر سي
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي أركتيك
26 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كرواتيا
22 أبريل
الحدث التالي خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي البرتغال
20 مايو
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
03 يونيو
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
24 يونيو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إستونيا
15 يوليو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي فنلندا
20 فبراير
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي بلجيكا
13 أغسطس
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
19 أغسطس
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي تشيلي
09 سبتمبر
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي إسبانيا
14 أكتوبر
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / تاناك: هيونداي ستُظهر إمكانياتها في كرواتيا
دبليو آر سي / أخبار عاجلة

روسيا والهند من بين البلدان التي "تطلب" فرق "دبليو آر سي" زيارتها

روسيا والهند من بين البلدان التي "تطلب" فرق بطولة العالم للراليات زيارتها في المستقبل القريب، وفقاً لمدير الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إيفز ماتون.

روسيا والهند من بين البلدان التي "تطلب" فرق "دبليو آر سي" زيارتها

يرى المصنعون البلدَين كسوقَين جديدَين بالإمكان استغلالهما وتدور محادثات بين مروّج بطولة العالم للراليات، و الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والفرق لإدماجهما ضمن الروزنامة المستقبلية للرياضة.

وتمّ طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال منذ فترة، حيث يتمّ استهداف الولايات المتحدة الأمريكية والصين أيضاً.

ويعتقد ماتون بأنّ إقحام المنافسة في مناطق جديدة سيكون أحد السبل لضمان تحقيق بطولة العالم للراليات لهدفها المتمثّل في ترك "بصمة عالمية".

"يعمل مروّج بطولة العالم للراليات – بمساندة ’فيا’ – مع السلطات الرياضية المحلية ومروّجي الأحداث في جميع أنحاء العالم لاستيعاب هذه الفرص" قال ماتون لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "تزدهر بطولة العالم للراليات على التنوّع واستغلال الظروف المحلية على أكمل وجه، لذا سنستمرّ في استقبال المقترحات المبتكرة من جميع أنحاء العالم – استراتيجيتنا لا زالت ترك بصمة عالمية".

وأكمل: "هذه المقاربة العالمية ليست هدف ’فيا’ فقط بل أيضاً هي هدف المصنعين – فهم يطالبون بالذهاب إلى الصين، وأمريكا الشمالية، وروسيا وفي المستقبل إلى بلدان مثل الهند".

اقرأ أيضاً:

ويتمّ إحراز تقدّم على هذا الصعيد، مع عودة اليابان – موطن تويوتا – هذا العام إلى روزنامة البطولة للمرّة الأولى منذ العام 2010.

وفي الأثناء، كانت الصين قاب قوسَين أو أدنى من تسجيل مشاركتها الأولى في بطولة العالم للراليات في 2016 قبل أن تُدمِّر الأحوال الجويّة السيئة جزءاً كبيراً من المسار الذي تمّ تخصيصه للحدث.

وتعود آخر مشاركة للسلسلة في الولايات المتحدة الأمريكية – موطن فورد – إلى العام 1988.

ويشعر مدير فريق أم-سبورت فورد ريتشارد ميلنير بأنّ القيمة التي ستولّدها وسائل الإعلام والترويج تفوق التكاليف الإضافية لشحن المركبات والمعدات والأفراد إلى أمريكا الشمالية.

إذ قال: "كان من المهمّ على الدوام البحث عن أحداث جديدة في بلدان أخرى".

وأردف: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، وإذا أردنا أن تنمو الرياضة وتزدهر، علينا الحرص على جذب مشاهدين ومستثمرين جدد".

وتابع: "يجب توفير الإمكانات والبنية التحتية لتنظيم جولة من بطولة العالم للراليات هناك، لكنّنا دائماً منفتحون على وتواقون لاستكشاف أسواق جديدة وتوسيع انتشار الرياضة".

واستطرد: "لن تكون بطولة عالمية إذا تنافسنا فقط في أوروبا، لذا إقامة أحداث خارجها أمر ضروري".

واختتم: "بالطبع، هناك خيط رفيع لضمان قدرتنا على إدماج هذه الأحداث بأشدّ الطرق كفاءة من ناحية التكلفة، لكنّ المنظمين والمروّجين سيجدان السبل لمساعدة الفرق".

اقرأ أيضاً:

 
المشاركات
التعليقات
تاناك: هيونداي ستُظهر إمكانياتها في كرواتيا

المقال السابق

تاناك: هيونداي ستُظهر إمكانياتها في كرواتيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021

3
فورمولا 1

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس

4
موتو جي بي

ماركيز يحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى الموتو جي بي في البرتغال

5
فورمولا 1

لوكلير يشرح ما تعلّمه من فيتيل خلال زمالتهما في فيراري

أحدث الأخبار
روسيا والهند من بين البلدان التي "تطلب" فرق "دبليو آر سي" زيارتها
دبليو آر سي

روسيا والهند من بين البلدان التي "تطلب" فرق "دبليو آر سي" زيارتها

44د
تاناك: هيونداي ستُظهر إمكانياتها في كرواتيا
دبليو آر سي

تاناك: هيونداي ستُظهر إمكانياتها في كرواتيا

08-04-2021
رالي كرواتيا الدولي...رحلة نحو المجهول لفرق البطولة
دبليو آر سي

رالي كرواتيا الدولي...رحلة نحو المجهول لفرق البطولة

28-03-2021
دبليو آر سي: عودة رالي أكروبوليس اليوناني إلى روزنامة البطولة لموسم 2021
دبليو آر سي

دبليو آر سي: عودة رالي أكروبوليس اليوناني إلى روزنامة البطولة لموسم 2021

26-03-2021
محمد بن سليّم يطلق حملة للسعي نحو منصب رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"
دبليو آر سي

محمد بن سليّم يطلق حملة للسعي نحو منصب رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"

26-03-2021
أحدث ملفات الفيديو
رالي أركتيك فنلندا: المرحلة التاسعة 01:51
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: المرحلة التاسعة

رالي أركتيك فنلندا: حادثة أوجييه في المرحلة التاسعة 00:34
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: حادثة أوجييه في المرحلة التاسعة

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 6 - 8 01:51
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 6 - 8

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 3 - 5 01:51
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 3 - 5

رالي أركتيك فنلندا: أهم مجريات 01:51
دبليو آر سي
27-02-2021

رالي أركتيك فنلندا: أهم مجريات "شايك داون"

الأكثر شعبية اليوم

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس

ماركيز يحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى الموتو جي بي في البرتغال
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز يحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى الموتو جي بي في البرتغال

لوكلير يشرح ما تعلّمه من فيتيل خلال زمالتهما في فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يشرح ما تعلّمه من فيتيل خلال زمالتهما في فيراري

أحدث الأخبار

روسيا والهند من بين البلدان التي "تطلب" فرق "دبليو آر سي" زيارتها
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

روسيا والهند من بين البلدان التي "تطلب" فرق "دبليو آر سي" زيارتها

تاناك: هيونداي ستُظهر إمكانياتها في كرواتيا
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

تاناك: هيونداي ستُظهر إمكانياتها في كرواتيا

رالي كرواتيا الدولي...رحلة نحو المجهول لفرق البطولة
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

رالي كرواتيا الدولي...رحلة نحو المجهول لفرق البطولة

دبليو آر سي: عودة رالي أكروبوليس اليوناني إلى روزنامة البطولة لموسم 2021
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

دبليو آر سي: عودة رالي أكروبوليس اليوناني إلى روزنامة البطولة لموسم 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.