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رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020

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رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020
20-11-2019

أكّدت سيتروين ريسينغ رحيلها عن بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" بشكل فوري، مُصرّحةً بأنّ قرار سيباستيان أوجييه بالانتقال إلى صفوف تويوتا تركها من دون بديل مُجدٍ.

أعلن الصانع الفرنسي قراره اليوم الأربعاء، مؤكّدًا التكهّنات التي تصاعدت الفترة الأخيرة بشأن رحيله عن البطولة.

وكان يتبقّى لدى أوجييه وزميله إسابيكا لابي عام آخر في عقديهما، لكنّ قرار السائق الفرنسي بالرحيل بعد موسم صعب على متن سيارة "سي3" ترك سيتروين من دون سائق قائد.

وبخصوص هذا الشأن، جاء في بيان أصدرته سيتروين ريسينغ: "قررت سيتروين الانسحاب من برنامجها في «دبليو آر سي» في 2020 بسبب غياب سائق من المستوى الأوّل متاح لموسم 2020".

هذا وسيتمّ الإعلان عن أوجييه كسائق لتويوتا بجوار إلفين إيفانز وكالي روفانبيرا يوم الاثنين المُقبل.

أمّا لابي، فيبدو مستقبله أقلّ وضوحًا، حيث يقلّل قرار سيتروين بمغادرة البطولة كثيرًا من عدد المقاعد المتاحة الموسم المُقبل. حيث أنّ مقعد "فورد فييستا" الذي تركه إيفانز هو الوحيد المصنعي المتاح الآن ضمن فرق الصدارة.

وتأكيدًا على قرار الفريق، صرّحت ليندا جاكسون المديرة التنفيذية لسيتروين قائلة: "قرارنا بالانسحاب من البطولة مع نهاية 2019 يرتبط بخطوة سيباستيان أوجييه بترك سيتروين ريسينغ".

وأضافت: "لم نرغب بالتأكيد في التواجد ضمن ذلك الوضع، لكنّنا لم نتخيّل خوض موسم 2020 من دون سيباستيان. أودّ توجيه الشكر لفريق سيتروين ريسينغ على شغفهم والتزامهم. جزء من جوهر سيتروين يرتبط أبديًا مع منافسات الراليّات، إذ أنّنا فخورون بأن نكون من بين أكثر العلامات حصدًا للألقاب في تاريخ البطولة مع 102 انتصارًا وثمانية ألقاب للمصنّعين".

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