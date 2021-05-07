تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / أوليفر سولبيرغ يعود إلى "دبليو آر سي" عبر بوابة رالي ساردينيا
دبليو آر سي أخبار

رحيل المصمم كريستيان لوريو لن يؤثر سلباً على برنامج "رالي1" لـفريق "أم ـ سبورت"

لن يتأثر مشروع "رالي1" الخاص بفريق "أم ـ سبورت" برحيل الرجل الذي يقف خلفه وهو رئيس قسم المصممين البلجيكي كريستيان لوريو.

رحيل المصمم كريستيان لوريو لن يؤثر سلباً على برنامج "رالي1" لـفريق "أم ـ سبورت"

طمأن مالك الفريق البريطاني مالكولم ويلسون بأن الخطط الموضوعة للمشروع الجديد لن تتأثر بعدما غادر لوريو الفريق من دون سابق إنذار إلى هيونداي، الأمر الذي أحدث ضجة داخل أروقة الفريق البريطاني.

وقد تم تأكيد يوم الأربعاء الماضي خبر رحيل كبار المصممين البلجيكي لوريو إلى فريق منافس في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

وسيعمل لوريو الذي سيلعب دوراً جديداً كمستشار تقني خارجي عن كثب على سيارة هيونداي المزودة بمحرك هايبريد ضمن فئة "رالي 1 كار".

اقرأ أيضاً:

ومن بين الفرق الثلاثة المشاركة في البطولة العالمية (هيونداي وتويوتا وأم ـ سبورت)، كان الفريق البريطاني أوّل من أطلق النموذج الإختباري للسيارة الجديدة، حيث عمد إلى إجراء تجارب حول غابة غرايستوك في آذار/مارس الماضي، قبل تكثيف هذه التجارب على مسارات حصوية شمال برشلونة الأسبوع الماضي.

وأجريت التجارب على متن سيارة إختبارية نموذجية تتطابق مع مواصفات سيارة 2022 حيث جلس خلف المقود ماثيو ويلسون، نجل رئيس الفريق مالكولم، وقام بجمع معلومات و"داتا" وبيانات حول المحرك الكهربائي والبطاريات. كما اختبر السائق الذي يحصل على دعم من الفريق، الفرنسي أدريان فورمو سيارة الجيل الجديد.

قال ويلسون: "يشرف كريس وليامس وفريقه على برنامج أم ـ سبورت فورد دبليو آر سي، لذا فإن هذا التغيير في الاتجاه بالنسبة لكريستيان (لوريو) لا يؤثر على برنامج التطوير لدينا على الإطلاق".

وأضاف: "ليس لديّ أدنى شك في أن كريستيان سيكون مصدر قوة كبيرة لفريق هيونداي وأتمنى له كل التوفيق في هذا الدور، لكن ما حصل ليس بالتأكيد نهاية الطريق أو رحلته مع أم ـ سبورت".

وبالفعل، لن يقطع لوريو علاقته بالكامل مع الفريق البريطاني، لأنه من المقرر أن يبقى منغمساً في أنشطة سباقات فريق بنتلي موتورسبورت في فئة "جي تي3".

وبدأت علاقة العمل بين لوريو والعلامة التجارية البريطانية التي تتخذ من  كرووي مقراً لها، لأول مرة في عام 2013، حيث اعتبر البلجيكي القلب النابض لكونتيننتال إيفو. أما أحدث مشروع بين الطرفين فأساسه العمل على طراز كونتيننتال جي تي3 بايكس بيك (سباق تسلق الهضبة الأميركي الشهير)، وهي سيارة تعمل على الوقود المتجدد مصممة لتنافس في سباق بايكس بيك الجبلي الذي يبلغ طوله 12.42 ميلًا في نهاية شهر حزيران/يوني المقبل.

اقرأ أيضاً:

ويأمل الفريق في أن يتمكن لوريو من  السفر إلى بلاد "العم سام" لرؤية النموذج الجديد على المسار يأخذ شارة الإنطلاق في محاولة منه للفوز بالمركز الأوّل.

وأضاف ويلسون لموقع "موتورسبورت.كوم": "لقد كان كريستيان جزءًا لا يتجزأ من أم ـ سبورت لأكثر من 18 عاماً".

وختم قائلاً: "على الرغم من أنه سيلعب دوراً جديداً في فريق هيونداي كمستشار لبرنامج دبليو آر سي لعام 2022، إلا أن كريستيان سيواصل المشاركة مع  أم ـ سبورت في ناحية الأعمال المتعلقة بالسباقات"، و"يُسمح له بالسفر، لذا سوف يحضر سباق تسلق هضبة بايكس بيك مع سيارة جي تي3 الخاصة التي ستشارك في السباق، وسينغمس أيضاً في أي جوانب أخرى من برنامج السباق".

المشاركات
التعليقات
أوليفر سولبيرغ يعود إلى "دبليو آر سي" عبر بوابة رالي ساردينيا

المقال السابق

أوليفر سولبيرغ يعود إلى "دبليو آر سي" عبر بوابة رالي ساردينيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟

2
فورمولا 1

بوتاس يتقدّم على فيرشتابن بـ 0.033 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2021

4
فورمولا 1

بوتاس يُفنّد شائعات استبداله وسط الموسم

21س
5
فورمولا 1

فيرشتابن "لديه ثقة كاملة" في هاميلتون ضمن معاركهما المتقاربة على المسار

أحدث الأخبار
رحيل المصمم كريستيان لوريو لن يؤثر سلباً على برنامج "رالي1" لـفريق "أم ـ سبورت"
دبليو آر سي

رحيل المصمم كريستيان لوريو لن يؤثر سلباً على برنامج "رالي1" لـفريق "أم ـ سبورت"

أوليفر سولبيرغ يعود إلى "دبليو آر سي" عبر بوابة رالي ساردينيا
دبليو آر سي

أوليفر سولبيرغ يعود إلى "دبليو آر سي" عبر بوابة رالي ساردينيا

06-05-2021
أوجييه اعتقد أنّ رالي كرواتيا انتهى بعد حادث المرور
دبليو آر سي

أوجييه اعتقد أنّ رالي كرواتيا انتهى بعد حادث المرور

26-04-2021
تاناك شعر بأنه خارج منطقة راحته طيلة مجريات رالي كرواتيا
دبليو آر سي

تاناك شعر بأنه خارج منطقة راحته طيلة مجريات رالي كرواتيا

25-04-2021
رالي كرواتيا: أوجييه يحسم المركز الأوّل بفارق 0.6 ثانية
دبليو آر سي

رالي كرواتيا: أوجييه يحسم المركز الأوّل بفارق 0.6 ثانية

25-04-2021
أحدث ملفات الفيديو
هيونداي: كرواتيا 00:33
دبليو آر سي
28-04-2021

هيونداي: كرواتيا "تستحق" موقعاً ضمن روزنامة "دبليو آر سي"

أوجييه يحرز الفوز برالي كرواتيا 2021 01:16
دبليو آر سي
26-04-2021

أوجييه يحرز الفوز برالي كرواتيا 2021

رالي كرواتيا: المراحل 17 - 18 01:51
دبليو آر سي
26-04-2021

رالي كرواتيا: المراحل 17 - 18

رالي كرواتيا: المراحل 13 - 16 01:51
دبليو آر سي
26-04-2021

رالي كرواتيا: المراحل 13 - 16

رالي كرواتيا: المراحل 9 - 12 01:51
دبليو آر سي
26-04-2021

رالي كرواتيا: المراحل 9 - 12

الأكثر شعبية اليوم

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟

بوتاس يتقدّم على فيرشتابن بـ 0.033 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتقدّم على فيرشتابن بـ 0.033 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2021

بوتاس يُفنّد شائعات استبداله وسط الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يُفنّد شائعات استبداله وسط الموسم

فيرشتابن "لديه ثقة كاملة" في هاميلتون ضمن معاركهما المتقاربة على المسار
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن "لديه ثقة كاملة" في هاميلتون ضمن معاركهما المتقاربة على المسار

فيرشتابن: من المفهوم رغبة موظفي مرسيدس بخوض تحدٍ جديد ضمن صفوف ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: من المفهوم رغبة موظفي مرسيدس بخوض تحدٍ جديد ضمن صفوف ريد بُل

سائقو الفورمولا واحد يتفاعلون مع تغييرات حلبة برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يتفاعلون مع تغييرات حلبة برشلونة

رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية... جذور متأصلة منذ سنوات طويلة
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية... جذور متأصلة منذ سنوات طويلة

أحدث الأخبار

رحيل المصمم كريستيان لوريو لن يؤثر سلباً على برنامج "رالي1" لـفريق "أم ـ سبورت"
دبليو آر سي دبليو آر سي

رحيل المصمم كريستيان لوريو لن يؤثر سلباً على برنامج "رالي1" لـفريق "أم ـ سبورت"

أوليفر سولبيرغ يعود إلى "دبليو آر سي" عبر بوابة رالي ساردينيا
دبليو آر سي دبليو آر سي

أوليفر سولبيرغ يعود إلى "دبليو آر سي" عبر بوابة رالي ساردينيا

أوجييه اعتقد أنّ رالي كرواتيا انتهى بعد حادث المرور
دبليو آر سي دبليو آر سي

أوجييه اعتقد أنّ رالي كرواتيا انتهى بعد حادث المرور

تاناك شعر بأنه خارج منطقة راحته طيلة مجريات رالي كرواتيا
دبليو آر سي دبليو آر سي

تاناك شعر بأنه خارج منطقة راحته طيلة مجريات رالي كرواتيا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.