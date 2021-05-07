رحيل المصمم كريستيان لوريو لن يؤثر سلباً على برنامج "رالي1" لـفريق "أم ـ سبورت"

طمأن مالك الفريق البريطاني مالكولم ويلسون بأن الخطط الموضوعة للمشروع الجديد لن تتأثر بعدما غادر لوريو الفريق من دون سابق إنذار إلى هيونداي، الأمر الذي أحدث ضجة داخل أروقة الفريق البريطاني.

وقد تم تأكيد يوم الأربعاء الماضي خبر رحيل كبار المصممين البلجيكي لوريو إلى فريق منافس في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

وسيعمل لوريو الذي سيلعب دوراً جديداً كمستشار تقني خارجي عن كثب على سيارة هيونداي المزودة بمحرك هايبريد ضمن فئة "رالي 1 كار".

ومن بين الفرق الثلاثة المشاركة في البطولة العالمية (هيونداي وتويوتا وأم ـ سبورت)، كان الفريق البريطاني أوّل من أطلق النموذج الإختباري للسيارة الجديدة، حيث عمد إلى إجراء تجارب حول غابة غرايستوك في آذار/مارس الماضي، قبل تكثيف هذه التجارب على مسارات حصوية شمال برشلونة الأسبوع الماضي.

وأجريت التجارب على متن سيارة إختبارية نموذجية تتطابق مع مواصفات سيارة 2022 حيث جلس خلف المقود ماثيو ويلسون، نجل رئيس الفريق مالكولم، وقام بجمع معلومات و"داتا" وبيانات حول المحرك الكهربائي والبطاريات. كما اختبر السائق الذي يحصل على دعم من الفريق، الفرنسي أدريان فورمو سيارة الجيل الجديد.

قال ويلسون: "يشرف كريس وليامس وفريقه على برنامج أم ـ سبورت فورد دبليو آر سي، لذا فإن هذا التغيير في الاتجاه بالنسبة لكريستيان (لوريو) لا يؤثر على برنامج التطوير لدينا على الإطلاق".

وأضاف: "ليس لديّ أدنى شك في أن كريستيان سيكون مصدر قوة كبيرة لفريق هيونداي وأتمنى له كل التوفيق في هذا الدور، لكن ما حصل ليس بالتأكيد نهاية الطريق أو رحلته مع أم ـ سبورت".

وبالفعل، لن يقطع لوريو علاقته بالكامل مع الفريق البريطاني، لأنه من المقرر أن يبقى منغمساً في أنشطة سباقات فريق بنتلي موتورسبورت في فئة "جي تي3".

وبدأت علاقة العمل بين لوريو والعلامة التجارية البريطانية التي تتخذ من كرووي مقراً لها، لأول مرة في عام 2013، حيث اعتبر البلجيكي القلب النابض لكونتيننتال إيفو. أما أحدث مشروع بين الطرفين فأساسه العمل على طراز كونتيننتال جي تي3 بايكس بيك (سباق تسلق الهضبة الأميركي الشهير)، وهي سيارة تعمل على الوقود المتجدد مصممة لتنافس في سباق بايكس بيك الجبلي الذي يبلغ طوله 12.42 ميلًا في نهاية شهر حزيران/يوني المقبل.

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ويأمل الفريق في أن يتمكن لوريو من السفر إلى بلاد "العم سام" لرؤية النموذج الجديد على المسار يأخذ شارة الإنطلاق في محاولة منه للفوز بالمركز الأوّل.

وأضاف ويلسون لموقع "موتورسبورت.كوم": "لقد كان كريستيان جزءًا لا يتجزأ من أم ـ سبورت لأكثر من 18 عاماً".

وختم قائلاً: "على الرغم من أنه سيلعب دوراً جديداً في فريق هيونداي كمستشار لبرنامج دبليو آر سي لعام 2022، إلا أن كريستيان سيواصل المشاركة مع أم ـ سبورت في ناحية الأعمال المتعلقة بالسباقات"، و"يُسمح له بالسفر، لذا سوف يحضر سباق تسلق هضبة بايكس بيك مع سيارة جي تي3 الخاصة التي ستشارك في السباق، وسينغمس أيضاً في أي جوانب أخرى من برنامج السباق".