رالي نيوزيلندا: روفانبيرا يبتعد أمام أوجييه ويقف على موعد تاريخي لحسم اللقب

يحتفل سائق تويوتا بعيد ميلاده الـ 22، وحقق الفوز بثلاثٍ من أصلٍ خمس مراحل شهدت ظروفاً جوية متقلبة، ما منحه أفضليه وصلت إلى 29.0 ثانية أمام زميله سيباستيان أوجييه.

بدأ روفانبيرا يومه رابعاً، بفارق 12.2 ثانية خلف المتصدر حينها إلفين إيفانز والذي تعرض لعقوبة 5 ثوانٍ متعلقة بالنظام الهجين.

وسرعان ما تقدم الفنلندي على أوجييه، قبل أن يتعرض إيفانز لحادثة في المرحلة التاسعة، ما أدى لانسحابه بسبب تضرر سيارته تويوتا ياريس.

وفاز روفانبيرا بالمرحلة ليصبح أمام أوت تاناك سائق هيونداي، الذي أنهى يومه بفارق 46.4 ثانية بالمركز الثالث.

وكان تاناك من بين سائقي هيونداي الثلاثة الذين تعرضوا لموجة عقوبات ثانية متعلقة بالنظام الهجين، حيث كلفته مع زميليه تييري نوفيل وأوليفر سولبرغ 10 ثوانٍ لكل منهم.

وبالرغم من تلك العقوبات، حافظ نوفيل على المركز الرابع طوال اليوم، بينما وصل سولبرغ إلى منطقة الصيانة خامساً بعد أن تراجع لفترة وجيزة حتى المركز السادس بسبب العقوبة.

وتمكن سولبرغ من التعافي والتعويض بعد تعرض تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا لحادثة في المرحلة 12، ليُنهي سلسلة تسجيل النقاط المتواصلة في جميع جولات الموسم.

سيباستيان أوجييه وبينجامين فيلاس، تويوتا ياريس، تويوتا ريسينغ تصوير: ريد بُل

وتواصلت الأمطار قبل التوجه للقسم المسائي من يوم السبت، ما خلق ظروفاً صعبة للغاية في المرور الثاني للمراحل.

لكن يبدو أن كل ذلك لم يؤثر على روفانبيرا الذي هيمن على تلك المسارات ليحرز ثالث فوز في مراحل الرالي ويبتعد بخمس ثوانٍ أمام أوجييه الذي تقدم للمركز الثاني بعد عقوبة تاناك.

ولم يتمكن تاناك من الرد على وتيرة روفانبيرا ليتراجع 17.9 ثانية إضافية ما ترك سائق هيونداي بفارق أكثر من نصف دقيقة.

زميله نوفيل بقي ثالث أسرع السائقين في المرحلة بينما تمكن سولبرغ سائق هيونداي من إكمال المرحلة بالرغم من الصعوبات التي واجهها.

واصل روفانبيرا وتيرته القوية في المرحلة 12 بالرغم من بدء المطر بالتساقط، وبدت وتيرة تويوتا قوية جداً على المسارات المبللة، ما منحه فوزاً آخر.

وكان أوجييه أقرب منافسيه بفارق 6.6 ثانية، لكن الفرنسي تلقى عقوبة عشر ثوانٍ لتأخره عن الوصول للمرحلة.

تاناك تراجع بدوره 7.8 ثانية على متن هيونداي، لكنه قدم أداء أفضل من كاتسوتا الذي خرج عن المسار وانسحب حيث انقلبت سيارته أثناء الحادثة، لكنه خرج مع ملاحه سالماً.

الظروف الجوية في المرحلة الختامية لليوم كانت صعبة بعض الشيء مع انخفاض مستويات الرؤية والتماسك، قبل أن يتمّ إيقاف القسم الأخير منها بسبب حادثة غاس غرينسميث.

وهذا ما منح الفوز لكريغ برين سائق أم-سبورت الذي خرج للمسار في ظروف أفضل قبل منافسيه.

تراجعت وتيرة روفانبيرا قليلاً في هذه الظروف لكنه رغم ذلك حافظ على وتيرته كثاني أسرع السائقين ما كان كافياً له كي يوسّع فارق الصدارة أمام أوجييه مع التوجه ليوم الأحد.

ويحتاج روفانبيرا إلى التفوق على تاناك بفارق 8 نقاطٍ فقط يوم الأحد ليصبح أصغر فائز بلقب "دبليو آر سي" في التاريخ.