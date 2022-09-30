رالي نيوزيلندا: تاناك يحافظ على الصدارة أمام إيفانز وبرين ينسحب

بالرغم من موقع الانطلاق الصعب على المسار والظروف الجوية القاسية، لكن بطل 2019 أحرز الفوز في مرحلتين من أصل ستّ على مسارات نيوزيلندا الحصوية الشهيرة بسرعتها الكبيرة.

وبدأ تاناك يومه في الصدارة بعد الفوز في المرحلة الخاصة الليلية يوم الخميس، لكنه خسر أفضليته لصالح كريغ برين سائق أم-سبورت بشكل مؤقت صباح الجمعة، قبل أنّ يعود ليقتنص الصدارة في المرحلة الأخيرة من القسم الصباحي مستفيداً من المسار المبلل.

ومن ثم خسر تاناك الصدارة لصالح سيباستيان أوجييه سائق تويوتا خلال فترة ما بعد الظهر، لكنه سرعان ما استعادها حين فاز في آخر مراحل اليوم.

حيث استفاد من خسارة أوجييه لجانح سيارته "ياريس" الخلفي، الأمر الذي كلفه وقتاً ثميناً.

وقدم إيفانز أداء قوياً طوال اليوم لينهي ثانياً، بينما اكتفى أوجييه بالمركز الثالث بفارق 6.7 ثانية.

أما كالي روفانبيرا متصدر الترتيب العام فقد استفاد من المسار المبلل لينهي رابعاً. بينما لم تفصل إلا 7.2 ثانية فقط المراكز الأربعة الأولى.

إلفين إيفانز، سكوت مارتن، تويوتا تصوير: تويوتا

برين سائق أم-سبورت كان ضمن معركة الصدارة لكنه انسحب بعد خروجه عن المسار في المرحلة الخامسة. وهذا ما ترك غاس غرينسميث كرأس حربة فريق أم-سبورت، لينهي خامساً أمام تييري نوفيل سائق هيونداي، الذي خسر وقتاً في القسم الصباحي ليوم الجمعة بعد أن انزلقت سيارته مرتين.

لكن أدت منافسات المرور الثاني لمرحلة "وانغا كوست" التي انطلقت بعد الظهر، إلى تغيير في الترتيب.

فقد استفاد أوجييه من مركزه على المسار ليسجل أزمنة سريعة جداً على مسارات جافة، حيث تقدم إلى الصدارة بعد أن كان بالمركز الخامس العام، وبفارق 17.2 أمام تاناك.

إيفانز كان أقرب منافسي أوجييه بفارق 8.4 ثانية عنه، بالرغم من مشاكل التماسك التي عانى منها.

وكان برين في منافسة مع أوجييه، قبل أن يخطئ في أحد المنعطفات لتخرج سيارته إلى القسم العشبي وتتوقف. وحاول الجمهور مساعدته لكنه خسر 18 دقيقة، لينسحب في النهاية.

شهدت المرحلة السادسة هطول الأمطار، وتمكن روفانبيرا من الإفلات من أصعب فتراتها، حيث أحرز الفوز بالمرحلة.

أنهى تاناك مروره بفارق 5.6 ثانية خلف المتصدر، بينما كان أوجييه الذي تعرض لمشكلة في الجانح الخلفي يعاني مع السيارة لينهي كثالث أسرع السائقين.

وأثرت الأمطار الغزيرة على إيفانز، نوفيل، أوليفر سولبرغ وغرينسميث.

لكن الظروف الجوية الجافة عادت في المرحلة الأخيرة حيث نجح خلالها تاناك باقتناص الصدارة مجدداً.

حيث تفوق الإستوني على إيفانز بفارق 1.2 ثانية ليحرز الفوز بالمرحلة بينما كان روفانبيرا ثالث أسرع السائقين بفارق 2.1 ثانية، بينما تراجع أوجييه 13.3 ثانية بسبب مشكلته سابقة الذكر، بالتالي سلّم الصدارة إلى تاناك بفارق 0.2 ثانية.

وضمن فئة "دبليو آر سي2" أنهى هايدن بادون يوم الجمعة بفارق دقيقة و02.1 ثانية أمام كاجيتان كاكيتانوفيتش، وشاين فان غيسبرغن.