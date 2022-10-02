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رالي نيوزيلاندا: روفانبيرا يُحرز لقبًا تاريخيًا بفوزه بالرالي

أصبح كالي روفانبيرا بطل العالم للراليات الأصغر سنًا بعد تحقيقه فوزه السادس هذا الموسم ضمن منافسات رالي نيوزيلاندا.

رالي نيوزيلاندا: روفانبيرا يُحرز لقبًا تاريخيًا بفوزه بالرالي

ضمن روفانبيرا وملاحه جون هالتونن لقبهما العالمي الأوّل بعد قيادة محكمة خالية من الأخطاء على مدار الأيّام الأربعة في طرقات نيوزيلندا الحصويّة الشهيرة في ظلّ عودة الرالي إلى الروزنامة للمرّة الأولى منذ 2012.

وأحرز الثنائيّ الفوز بالرالي بأفضليّة 34.6 ثانية أمام زميلهما في تويوتا وبطل الموسم الماضي سيباستيان أوجييه، في حين حلّ أوت تاناك في المركز الثالث على بُعد 48.5 ثانية.

وجاء هذا الفوز الأحد لينضمّ إلى انتصاراته في كلّ من السويد، وكرواتيا، والبرتغال، وكينيا وإستونيا.

وضمن روفانبيرا اللقب في النهاية بإنهائه مرحلة السرعة بعرضٍ رائع، وهو ما أبعد اللقب عن تاناك مع تبقي جولتي إسبانيا واليابان الختاميّتين.

وخلف بذلك روفانبيرا، الذي أصبح في الـ 22 أمسٍ السبت، كولن مكراي كبطل العالم الأصغر سنًا في تاريخ البطولة.

وذهب المركز الرابع في الرالي إلى تييري نوفيل بعد أن كان بعيدًا عن المنافسة نتيجة خطأين يوم الجمعة ومشكلة في علبة التروس يوم السبت، أمّا زميله أوليفر سولبرغ فقد حلّ خامسًا.

وقدّم البطل المحلي هايدن بادون أداءً قويًا على متن سيارة هيونداي بخصائص "رالي2" الأضعف ليحلّ سادسًا متقدّمًا على لورينزو برتيللي وكاجيتان كاجيتاونفيتش.

نتيجة الرالي:

المركز   # السائق/المُعاون السيارة الفئة 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق الفاصل الانسحاب النقاط الإضافي
1   69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا ياريس رالي1 آرسي1 2:47:56.4 05 2:48:01.400       25 5
2   1 France سيباستيان أوجييه
France بنجامين فيلاس 		تويوتا ياريس رالي1 آرسي1 2:48:26.0 10 2:48:36.000 34.600 34.600   18 3
3   8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 رالي1 آرسي1 2:48:34.9 15 2:48:49.900 48.500 13.900   15 4
4   11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		هيونداي آي20 رالي1 آرسي1 2:49:45.2 15 2:50:00.200 1:58.800 1:10.300   12 1
5   2 Sweden أوليفيه سولبيرغ
United Kingdom إلوت إدموندسون 		هيونداي آي20 رالي1 آرسي1 2:51:46.7 10 2:51:56.700 3:55.300 1:56.500   10 2
6   20 New Zealand هايدن بادون
New Zealand جون كنرد 		هيونداي آي20 رالي2 آرسي2 2:58:05.1   2:58:05.100 10:03.700 6:08.400   8  
7   37 Italy لورينزو بيرتيللي
Italy لورنزو غراناي 		فورد بوما رالي1 آرسي1 2:58:40.4   2:58:40.400 10:39.000 35.300   6  
8   21 Poland كاجيتان كاجيتانوكيز
Poland ماسييك سزبانياك 		سكودا فابيا رالي2 إيفو آرسي2 3:00:38.2   3:00:38.200 12:36.800 1:57.800   4  
9   23 New Zealand شاين فان غيسبيرغن
غلين ويستون 		سكودا فابيا آر5 آرسي2 3:01:30.2   3:01:30.200 13:28.800 52.000   2  
10   24 هاري بيتس
جون مكارثي 		سكودا فابيا رالي2 إيفو آرسي2 3:04:53.0   3:04:53.000 16:51.600 3:22.800
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رالي نيوزيلندا: روفانبيرا يبتعد أمام أوجييه ويقف على موعد تاريخي لحسم اللقب
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رالي نيوزيلندا: روفانبيرا يبتعد أمام أوجييه ويقف على موعد تاريخي لحسم اللقب
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دبليو آر سي: روفانبيرا فخور "بكتابة التاريخ"

دبليو آر سي: روفانبيرا فخور "بكتابة التاريخ"

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دبليو آر سي: روفانبيرا فخور "بكتابة التاريخ"
دبليو آر سي دبليو آر سي

دبليو آر سي: روفانبيرا فخور "بكتابة التاريخ"

عبّر كالي روفانبيرا سائق تويوتا عن فخره لكتابة التاريخ في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، حيث بات أصغر سائق يحرز اللقب العالمي.

رالي نيوزيلاندا: روفانبيرا يُحرز لقبًا تاريخيًا بفوزه بالرالي
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي نيوزيلاندا: روفانبيرا يُحرز لقبًا تاريخيًا بفوزه بالرالي

أصبح كالي روفانبيرا بطل العالم للراليات الأصغر سنًا بعد تحقيقه فوزه السادس هذا الموسم ضمن منافسات رالي نيوزيلاندا.

رالي نيوزيلندا: روفانبيرا يبتعد أمام أوجييه ويقف على موعد تاريخي لحسم اللقب
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي نيوزيلندا: روفانبيرا يبتعد أمام أوجييه ويقف على موعد تاريخي لحسم اللقب

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دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي نيوزيلندا: تاناك يحافظ على الصدارة أمام إيفانز وبرين ينسحب

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