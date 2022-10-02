رالي نيوزيلاندا: روفانبيرا يُحرز لقبًا تاريخيًا بفوزه بالرالي
أصبح كالي روفانبيرا بطل العالم للراليات الأصغر سنًا بعد تحقيقه فوزه السادس هذا الموسم ضمن منافسات رالي نيوزيلاندا.
ضمن روفانبيرا وملاحه جون هالتونن لقبهما العالمي الأوّل بعد قيادة محكمة خالية من الأخطاء على مدار الأيّام الأربعة في طرقات نيوزيلندا الحصويّة الشهيرة في ظلّ عودة الرالي إلى الروزنامة للمرّة الأولى منذ 2012.
وأحرز الثنائيّ الفوز بالرالي بأفضليّة 34.6 ثانية أمام زميلهما في تويوتا وبطل الموسم الماضي سيباستيان أوجييه، في حين حلّ أوت تاناك في المركز الثالث على بُعد 48.5 ثانية.
وجاء هذا الفوز الأحد لينضمّ إلى انتصاراته في كلّ من السويد، وكرواتيا، والبرتغال، وكينيا وإستونيا.
وضمن روفانبيرا اللقب في النهاية بإنهائه مرحلة السرعة بعرضٍ رائع، وهو ما أبعد اللقب عن تاناك مع تبقي جولتي إسبانيا واليابان الختاميّتين.
وخلف بذلك روفانبيرا، الذي أصبح في الـ 22 أمسٍ السبت، كولن مكراي كبطل العالم الأصغر سنًا في تاريخ البطولة.
وذهب المركز الرابع في الرالي إلى تييري نوفيل بعد أن كان بعيدًا عن المنافسة نتيجة خطأين يوم الجمعة ومشكلة في علبة التروس يوم السبت، أمّا زميله أوليفر سولبرغ فقد حلّ خامسًا.
وقدّم البطل المحلي هايدن بادون أداءً قويًا على متن سيارة هيونداي بخصائص "رالي2" الأضعف ليحلّ سادسًا متقدّمًا على لورينزو برتيللي وكاجيتان كاجيتاونفيتش.
نتيجة الرالي:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|4515
|العقوبة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|الانسحاب
|النقاط
|الإضافي
|1
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|تويوتا ياريس رالي1
|آرسي1
|2:47:56.4
|05
|2:48:01.400
|25
|5
|2
|1
| سيباستيان أوجييه
بنجامين فيلاس
|تويوتا ياريس رالي1
|آرسي1
|2:48:26.0
|10
|2:48:36.000
|34.600
|34.600
|18
|3
|3
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20 رالي1
|آرسي1
|2:48:34.9
|15
|2:48:49.900
|48.500
|13.900
|15
|4
|4
|11
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|هيونداي آي20 رالي1
|آرسي1
|2:49:45.2
|15
|2:50:00.200
|1:58.800
|1:10.300
|12
|1
|5
|2
| أوليفيه سولبيرغ
إلوت إدموندسون
|هيونداي آي20 رالي1
|آرسي1
|2:51:46.7
|10
|2:51:56.700
|3:55.300
|1:56.500
|10
|2
|6
|20
| هايدن بادون
جون كنرد
|هيونداي آي20 رالي2
|آرسي2
|2:58:05.1
|2:58:05.100
|10:03.700
|6:08.400
|8
|7
|37
| لورينزو بيرتيللي
لورنزو غراناي
|فورد بوما رالي1
|آرسي1
|2:58:40.4
|2:58:40.400
|10:39.000
|35.300
|6
|8
|21
| كاجيتان كاجيتانوكيز
ماسييك سزبانياك
|سكودا فابيا رالي2 إيفو
|آرسي2
|3:00:38.2
|3:00:38.200
|12:36.800
|1:57.800
|4
|9
|23
| شاين فان غيسبيرغن
غلين ويستون
|سكودا فابيا آر5
|آرسي2
|3:01:30.2
|3:01:30.200
|13:28.800
|52.000
|2
|10
|24
| هاري بيتس
جون مكارثي
|سكودا فابيا رالي2 إيفو
|آرسي2
|3:04:53.0
|3:04:53.000
|16:51.600
|3:22.800
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