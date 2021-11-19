رالي مونزا: إيفانز ينتزع الصدارة ويزيد الضغط على أوجييه مع نهاية اليوم الأول

تمكن إيفانز من تحويل تأخّره بـ 6.5 ثانية في الفترة الصباحية إلى صدارة بـ 1.4 ثانية أمام أوجييه بعدما بزغ نجمه في مراحل ما بعد الظهر والتي تمّت إقامتها على حلبة الجائزة الكبرى في مونزا.

في المركز الثاني، ما يزال أوجييه الأقرب لحصد لقبه الثامن ضمن آخر مشاركاته الكاملة في "دبليو آر سي"، لكنه تحت ضغط أكبر كي لا يتراجع، في ظل تقدمه بفارق 17 نقطة أمام إيفانز.

فيما أكمل تييري نوفيل سائق هيونداي اليوم في المركز الثالث بعدما اقتنص الفوز بالمرحلة السادسة، حيث يتأخّر بفارق 21.6 ثانية خلف ثنائي تويوتا.

داني سوردو تمتع بفترة نظيفة في المركز الرابع أمام زميله الناشئ المثير للإعجاب أوليفر سولبرغ الذي سيتشارك المقعد الثالث للعلامة الكورية في الموسم المُقبل.

المركز السادس ذهب إلى تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا وتيمو سونينن سائق هيونداي - الذي يشارك بدلًا عن أوت تاناك - وسائق "ام-سبورت" غوس غرينسميث وكالي روفانبيرا سائق تويوتا أكملوا المراكز من السادس إلى التاسع تواليًا.

وقد استغلّ إيفانز المرحلة الأولى للفترة المسائية من أجل أن يقلّص صدارة أوجييه، مستفيدًا من إقامتها على حلبة الجائزة الكبرى.

وقال أوجييه عن فترة ما بعد الظهر: "واجهنا مشكلة عند نقطة المرور الأولى، مشكلة في الكبح. السيارة ظلت على الكبح لكامل المرحلة. وكان ذلك جيّدًا والوتيرة كانت أكثر ثباتًا بالنسبة لي".

جديرٌ بالذكر أن مجريات الرالي تتواصل غدًا السبت مع خوض السائقين لست مراحل إضافية.

نتيجة الفترة المسائية لليوم الأول: