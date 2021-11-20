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دبليو آر سي / رالي مونزا تقرير المرحلة

رالي مونزا: أوجييه يستعيد الصدارة من إيفانز واحتدام المعركة في الفترة الصباحية لليوم الثاني

استعاد سيباستيان أوجييه صدارة رالي مونزا من زميله وغريمه على اللقب إلفين إيفانز، بينما تتواصل المعركة المحتدمة بين الثنائي على لقب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في اليوم الثاني من رالي مونزا.

رالي مونزا: أوجييه يستعيد الصدارة من إيفانز واحتدام المعركة في الفترة الصباحية لليوم الثاني

أكمل بطل العالم سبع مرات الفترة الصباحية لليوم الثاني من رالي مونزا في الصدارة بفارق 5.2 ثانية أمام إيفانز بعد أن بدأ اليوم متأخرًا بفارق 1.4 ثانية.

وتصاعدت حدّة المعركة بين الثاني مع تناوبهما على الصدارة في ثلاث مناسبات على مدار المراحل الأربع الأولى في اليوم.

حيث استعاد أوجييه الصدارة في المرحلة الأولى لليوم (الثامنة للرالي)، لكنه خسر أفضليته مع فوز إيفانز بالمرحلة التاسعة، قبل أن يعود الفرنسي للصدارة من جديد بعد فوزه بالمرحلة العاشرة.

وذلك قبل أن يوسّع أوجييه أفضليته عبر فوزه بالمرحلة الـ 11 ليقترب أكثر من تحقيق لقبه العالمي الثامن في البطولة.

داني سوردو سائق هيونداي ورث المركز الثالث الإجمالي صباح اليوم بعدما تعرض زميله تييري نوفيل إلى حادثة عنيفة إثر اصطدامه بالحواجز في وقت مبكر من المرحلة التاسعة بعد لحظات من فوزه بالمرحلة السابقة.

وقد حلّ سوردو ثالثًا بفارق 28.2 ثانية عن الصدارة، متقدمًا على نوفيل، في الوقت الذي حافظ فيه أوليفر سولبرغ على أدائه القوي عبر التواجد في المركز الخامس.

المركز السادس ذهب إلى تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا، حيث تقدم على تيمو سونينن سائق هيونداي، غوس غرينسميث سائق "ام-سبورت فورد" وكالي روفانبيرا سائق تويوتا الذي يعتمد أوامر الفريق باعتماد وتيرة محافظة.

وقد علّق أوجييه على مجريات اليوم قائلًا: "كانت مراحل جديدة، استمتعت بالقيادة، لكنني لا أرغب بالمجازفة كثيرًا".

بينما أضاف إيفانز قائلًا: "لم تكن أفضل مراحلي اليوم، إذ عانيت مع التماسك وبدا بأن السيارة تنزلق أكثر من المتوقّع".

نتيجة الفترة الصباحية لليوم الثاني:

المركز # السائق/المُعاون 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق
1 1 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		1:38'50.9   1:38:50.900  
2 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		1:38'52.0   1:38:52.000 1.100
3 6 Spain داني سوردو
كانديدو كاريرا 		1:39'18.9   1:39:18.900 28.000
4 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		1:39'35.2   1:39:35.200 44.300
5 2 Sweden أوليفيه سولبيرغ
United Kingdom إلوت إدموندسون 		1:39'54.4   1:39:54.400 1:03.500
6 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
آرون يوهانستن 		1:40'15.4   1:40:15.400 1:24.500
7 3 Finland تيمو سونينن
Finland ميكو ماركولا 		1:40'35.0   1:40:35.000 1:44.100
8 44 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون 		1:40'38.4   1:40:38.400 1:47.500
9 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		1:41'37.8   1:41:37.800 2:46.900

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رالي مونزا: أوجييه يتقدّم بصعوبة أمام إيفانز ويقترب من لقبه الثامن مع نهاية اليوم الثاني
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رالي مونزا: أوجييه يستعيد الصدارة من إيفانز واحتدام المعركة في الفترة الصباحية لليوم الثاني
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي مونزا: أوجييه يستعيد الصدارة من إيفانز واحتدام المعركة في الفترة الصباحية لليوم الثاني

رالي مونزا: إيفانز ينتزع الصدارة ويزيد الضغط على أوجييه مع نهاية اليوم الأول
دبليو آر سي دبليو آر سي

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