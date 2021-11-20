رالي مونزا: أوجييه يستعيد الصدارة من إيفانز واحتدام المعركة في الفترة الصباحية لليوم الثاني

أكمل بطل العالم سبع مرات الفترة الصباحية لليوم الثاني من رالي مونزا في الصدارة بفارق 5.2 ثانية أمام إيفانز بعد أن بدأ اليوم متأخرًا بفارق 1.4 ثانية.

وتصاعدت حدّة المعركة بين الثاني مع تناوبهما على الصدارة في ثلاث مناسبات على مدار المراحل الأربع الأولى في اليوم.

حيث استعاد أوجييه الصدارة في المرحلة الأولى لليوم (الثامنة للرالي)، لكنه خسر أفضليته مع فوز إيفانز بالمرحلة التاسعة، قبل أن يعود الفرنسي للصدارة من جديد بعد فوزه بالمرحلة العاشرة.

وذلك قبل أن يوسّع أوجييه أفضليته عبر فوزه بالمرحلة الـ 11 ليقترب أكثر من تحقيق لقبه العالمي الثامن في البطولة.

داني سوردو سائق هيونداي ورث المركز الثالث الإجمالي صباح اليوم بعدما تعرض زميله تييري نوفيل إلى حادثة عنيفة إثر اصطدامه بالحواجز في وقت مبكر من المرحلة التاسعة بعد لحظات من فوزه بالمرحلة السابقة.

وقد حلّ سوردو ثالثًا بفارق 28.2 ثانية عن الصدارة، متقدمًا على نوفيل، في الوقت الذي حافظ فيه أوليفر سولبرغ على أدائه القوي عبر التواجد في المركز الخامس.

المركز السادس ذهب إلى تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا، حيث تقدم على تيمو سونينن سائق هيونداي، غوس غرينسميث سائق "ام-سبورت فورد" وكالي روفانبيرا سائق تويوتا الذي يعتمد أوامر الفريق باعتماد وتيرة محافظة.

وقد علّق أوجييه على مجريات اليوم قائلًا: "كانت مراحل جديدة، استمتعت بالقيادة، لكنني لا أرغب بالمجازفة كثيرًا".

بينما أضاف إيفانز قائلًا: "لم تكن أفضل مراحلي اليوم، إذ عانيت مع التماسك وبدا بأن السيارة تنزلق أكثر من المتوقّع".

نتيجة الفترة الصباحية لليوم الثاني: