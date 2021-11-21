رالي مونزا: أوجييه يحقق الفوز ويحسم لقبه العالمي الثامن

حافظ سائق تويوتا على رباطة جأشه بعد ارتطامه بالحاجز الخرساني صباح اليوم ليُكمل المراحل الثلاث الأخيرة من الجولة الختامية في مونزا متفوقًا على زميله وغريمه على اللقب إلفين إيفانز نحو الفوز بالحدث واللقب.

وبتلك النتيجة، حقق أوجييه فوزه الخامس هذا الموسم بفارق 7.3 ثانية أمام إيفانز بعد معركة حابسة للأنفاس جمعت الثنائي على مدار أيام الرالي الثلاثة.

ويُعدّ ذلك ختام الأحلام بالنسبة لأوجييه الذي يتحضّر لاعتزال جزئي، إذ سيشارك فقط في حفنة من أحداث البطولة الموسم المُقبل مع تويوتا، بينما كان مونزا هو الرالي الأخير لملّاحه جوليان إنغراسيا بعد 16 عامًا أمضاها جوار الفرنسي.

وقد تحدّث أوجييه عقب فوزه اليوم قائلًا: "لا أعلم ماذا أقول. إنه أمر مذهل".

في المقابل، تلقّت حظوظ إيفانز ضربة موجعة اليوم عندما خرج عن المسار في المرحلة ما قبل الأخيرة وتوقّفت سيارته، ما كلّفه 7.1 ثانية لصالح أوجييه، لكنه عاد ليُكمل الرالي ثانيًا.

كما ساهمت تلك النتيجة في حسم تويوتا لقب الصانعين ضمن الموسم الأخير لهذا الجسل من سيارات "دبليو آر سي"، حيث تتّجه البطولة لمستقبل سيارات رالي1 الهجينة في 2022.

المركز الثالث في رالي مونزا كان من نصيب داني سوردو أمام زميله في هيونداي تييري نوفيل.

لكن البلجيكي حسم المركز الثالث في ترتيب البطولة عبر الفوز بمرحلة الباور ستيج وإكماله الرالي رابعًا.

مُحققًا أفضل نتيجة له في البطولة، تمكن أوليفر سولبرغ من حصد المركز الخامس الإجمالي ضمن مشاركته الرابعة في الفئة العليا للبطولة.

تيمو سونينن حلّ سادسًا أمام تاكاموتو كاتسوتا وغوس غرينسميث وكالي روفانبيرا.

جديرٌ بالذكر أنّ البطولة ستعود بموسم جديد في 2022 ينطلق من مونتي كارلو في 20-23 يناير/كانون الثاني.

ترتيب الرالي: