رالي مونزا: أوجييه يتقدّم بصعوبة أمام إيفانز ويقترب من لقبه الثامن مع نهاية اليوم الثاني
ما يزال سيباستيان أوجييه على طريق تحقيق لقبه الثامن في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، لكنّه يتمتع بأفضلية طفيفة تبلغ 0.5 ثانية أمام غريمه وزميله في تويوتا إلفين إيفانز قُبيل اليوم الختامي من رالي مونزا.
شهد رالي مونزا منذ انطلاقه معركة مثيرة على الصدارة بين المتنافسَين على اللقب، حيث تناوبا على الصدارة في خمس مناسبات خلال المراحل الست الي شكّلت أطول يوم في الجولة الختامية من الموسم في مونزا.
وكانت إيفانز في الصدارة بفارق 1.4 ثانية بالتوجّه إلى المراحل الصباحية لليوم، لكنه سرعان ما خسر أفضليته في المرحلة الأولى لصالح أوجييه.
وقد أكمل أوجييه الفترة الصباحية بفارق 5.2 ثانية في الصدارة، لكنه هو الآخر رأى أفضليته تلك تتبخّر في مراحل ما بعد الظهر والمسائية على حلبة مونزا للجائزة الكبرى.
حيث فاز إيفانز بأول مرحلة من الفترة المسائية ليتقدم في الصدارة بفارق 0.3 ثانية، لكن أوجييه قاتل وعاد ليتقدم على غريمه بفارق 0.8 ثانية في المرحلة الـ 13 من الرالي والأخيرة في اليوم.
ليستعيد صدارة الرالي ولكن بفارق 0.5 ثانية فقط بالتوجّه إلى المراحل الثلاث الأخيرة من الحدث صباح غد الأحد.
ويحتاج الفرنسي الذي يخوض آخر مشاركة كاملة له في البطولة إلى أن يكمل المراحل الثلاث الأخيرة من الحدث فقط ليرفع كأس لقبه الثامن.
لكن إيفانز يأمُل تسجيل أولى ألقابه في "دبليو آر سي" رغم ضعف فرصته عبر الهجوم والضغط في حال تراجع غريمه.
المركز الثالث في الرالي الآن من نصيب داني سوردو سائق هيونداي، حيث يتأخّر بفارق 27.4 ثانية خلف أوجييه.
في حين يتقدم الإسباني بفارق 19.2 ثانية أمام زميله تييري نوفيل، أوليفر سولبرغ، تاكاموتو كاتسوتا، تيمو سونيني، غوس غرينسميث وكالي روفانبيرا.
نتيجة اليوم الثاني للرالي:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|4515
|العقوبة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|1
|1
| سيباستيان أوجييه
جوليان انغراسيا
|2:13'27.2
|2:13:27.200
|2
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|2:13'27.7
|2:13:27.700
|0.500
|3
|6
| داني سوردو
كانديدو كاريرا
|2:13'54.6
|2:13:54.600
|27.400
|4
|11
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|2:14'13.8
|2:14:13.800
|46.600
|5
|2
| أوليفيه سولبيرغ
إلوت إدموندسون
|2:14'48.4
|2:14:48.400
|1:21.200
|6
|18
| تاكاموتو كاتسوتا
آرون يوهانستن
|2:15'06.0
|2:15:06.000
|1:38.800
|7
|3
| تيمو سونينن
ميكو ماركولا
|2:15'44.3
|2:15:44.300
|2:17.100
|8
|44
| غاس غرينسميث
جوناس أندرسون
|2:15'52.0
|2:15:52.000
|2:24.800
|9
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|2:17'06.3
|2:17:06.300
|3:39.100
رالي مونزا: أوجييه يستعيد الصدارة من إيفانز واحتدام المعركة في الفترة الصباحية لليوم الثاني