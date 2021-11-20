رالي مونزا: أوجييه يتقدّم بصعوبة أمام إيفانز ويقترب من لقبه الثامن مع نهاية اليوم الثاني

شهد رالي مونزا منذ انطلاقه معركة مثيرة على الصدارة بين المتنافسَين على اللقب، حيث تناوبا على الصدارة في خمس مناسبات خلال المراحل الست الي شكّلت أطول يوم في الجولة الختامية من الموسم في مونزا.

وكانت إيفانز في الصدارة بفارق 1.4 ثانية بالتوجّه إلى المراحل الصباحية لليوم، لكنه سرعان ما خسر أفضليته في المرحلة الأولى لصالح أوجييه.

وقد أكمل أوجييه الفترة الصباحية بفارق 5.2 ثانية في الصدارة، لكنه هو الآخر رأى أفضليته تلك تتبخّر في مراحل ما بعد الظهر والمسائية على حلبة مونزا للجائزة الكبرى.

حيث فاز إيفانز بأول مرحلة من الفترة المسائية ليتقدم في الصدارة بفارق 0.3 ثانية، لكن أوجييه قاتل وعاد ليتقدم على غريمه بفارق 0.8 ثانية في المرحلة الـ 13 من الرالي والأخيرة في اليوم.

ليستعيد صدارة الرالي ولكن بفارق 0.5 ثانية فقط بالتوجّه إلى المراحل الثلاث الأخيرة من الحدث صباح غد الأحد.

ويحتاج الفرنسي الذي يخوض آخر مشاركة كاملة له في البطولة إلى أن يكمل المراحل الثلاث الأخيرة من الحدث فقط ليرفع كأس لقبه الثامن.

لكن إيفانز يأمُل تسجيل أولى ألقابه في "دبليو آر سي" رغم ضعف فرصته عبر الهجوم والضغط في حال تراجع غريمه.

المركز الثالث في الرالي الآن من نصيب داني سوردو سائق هيونداي، حيث يتأخّر بفارق 27.4 ثانية خلف أوجييه.

في حين يتقدم الإسباني بفارق 19.2 ثانية أمام زميله تييري نوفيل، أوليفر سولبرغ، تاكاموتو كاتسوتا، تيمو سونيني، غوس غرينسميث وكالي روفانبيرا.

نتيجة اليوم الثاني للرالي: