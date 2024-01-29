رالي مونتي كارلو 2024: نوفيل يفوز في مواجهة رائعة مع أوجيه مع افتتاح الموسم

سائق هيونداي فاز في تسعة من أصل 17 مرحلة على الأسفلت في إحدى أكثر مراحل رالي مونتي كارلو جفافاً على الإطلاق، ليحقق انتصاره الثاني في هذا الحدث الشهير، بفارق 16.1 ثانية أمام الفائز التسع مرات أوجيه.

أكمل إيلفين إيفانز من تويوتا الترتيب بالمركز الثالث (+45.2 ثانية)، بينما حلّ أوت تاناك من هيونداي (+1 دقيقة و59.8 ثانية) وأدريان فورمو من فورد إم-سبورت (+3 دقائق و36.9 ثانية) ضمن المراكز الخمسة الأولى.

وإضافة إلى فوز نوفيل في الرالي، حصل البلجيكي على أقصى عدد من النقاط وهو 30 نقطة. فاز بـ 18 نقطة مُقدمة للرالي في ليلة السبت وكان الأسرع يوم الأحد ليحصل على 7 نقاط إضافية وفقاً للتنظيم الجديد لنقاط البطولة في 2024.

أضاف نوفيل لمسته النهائية بفوزه بخمس نقاط إضافية في مرحل باورستيج ليتصدر البطولة بفارق ست نقاط أمام أوجيه، مع إيفانز في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

ووفقاً للقوانين الجديدة فإن السائقين السبعة الأوائل في مرحلة الأحد يحصلون على نقاط، وقد حصل عليها نوفيل (7)، إيفانز (6)، أوجيه (5)، تاناك (4)، فورمو (3)، تاكاموتو كاتسوتا (2)، وغريغوار مونستر (1).

بسبب مشكلة محرك في سيارته الأخف والمُحسّنة i20 N، بدأ نوفيل الرالي بإنهاء مراحل الليلة الأولى يوم الخميس في المركز الثاني، بفارق 15.1 ثانية خلف إيفانز الذي قدم أداءً مميزاً وسريعاً.

وكان محظوظاً بتجنب تصادمٍ مع حاجز ثلجي بعد أن انزلق على منقطة متجلدة في المرحلة الثالثة، حيث تعرض العديد من السائقين لنفس المصير. كما كان محظوظاً حين انزلق في المرحلة التالية، لكنه ولو تجنب الخطأ الذي كلفه 10 ثوانٍ، كان ليتصدر الرالي حينها.

وبعد إكمال يوم الجمعة في المركز الثالث، بفارق 16.1 ثانية خلف إيفانز الذي كان يتفوق بفارق 4.5 ثانية على أوجيه، انطلق نوفيل ليتصدر الرالي صباح السبت بوتيرة رائعة.

تصوير: ريد بُل إلفين إيفانز، سكوت مارتن، تويوتا

تفوق الفائز برالي مونتي كارلو عام 2020 في المرحلة التاسعة حيث حقق فارقاً يبلغ 9.6 ثانية أمام المتصدر إيفانز وكان أسرع بـ 18.8 ثانية من أوجيه.

تبعت هذه الجهود الرائعة سلسلة متتالية من الأزمنة القوية، مما أدى إلى انتزاع نوفيل لصدارة الرالي بعد المرحلة العاشرة.

بدأت قدرة إيفانز على التحدي بالتراجع مع عدم قدرته على مجاراة سرعة نوفيل وأوجيه في مواجهة رائعة. لم يساعد إيفانز في ذلك عطل لسيارته GR Yaris في المرحلة العاشرة.

في فترة ما بعد الظهر، قاد أوجيه هجوماً مدروساً أدى لفوزه بالمرحلة رقم 700 في مسيرته المهنية. بدأ الفرنسي في اللحاق بنوفيل قبل أن يتصدر الرالي بفارق 0.8 ثانية بعد فوزه بالمرحلة 13.

مع ذلك، استدعى نوفيل ما وصفه بـ "المرحلة المثالية" ليتفوق على أوجيه بفارق 4.1 ثانية في المرحلة 14 وينهي يوم السبت بفارق 3.3 ثانية.

استمرت السرعة المذهلة يوم الأحد، حيث أفشل نوفيل آمال أوجيه في الفوز برالي مونتي كارلو للمرة العاشرة من خلال تصدره للمرحلتين الصباحيتين، ما أدى إلى اعتراف منافسه بالهزيمة.

وختم نوفيل انتصاره بفارق 2.6 ثانية في مرحلة باورستيج.

مثّلت عودة أوت تاناك إلى هيونداي، بعد موسم 2023 مع فريق إم-سبورت، تحدياً حقيقياً. تسببت مشكلة محرك في الليلة الأولى بإعاقة جميع سيارات هيونداي الثلاث. وبينما تم حل المشكلة في سيارتين، لكنها أثرت على سيارة i20 N لتاناك خلال الرالي.

ولكن الخطأ في المرحلة الثالثة كان السبب الفعليّ في القضاء على آماله بالفوز. اصطدم تاناك ضمن نفس المنطقة المتجلدة التي أخطأ فيها نوفيل، ولكن على عكس زميله في الفريق، انزلق إلى حفرة، مما استدعى تدخل المشجعين لدفعه مرة أخرى إلى الطريق، ما تسبب في فقدان الإستوني لـ 41.9 ثانية.

أبدع الثنائي الشاب في فريق فورد إم-سبورت، فورمو ومونستر، وكانا في المركزين الخامس والسادس حتى بعد ظهر السبت حين انتهى مونستر - الذي فقد أيضاً الوقت بسبب حادث في المرحلة الثالثة المتجلدة - ضمن حواجز المرحلة 12.

في حين قدّم فورمو أداءً متحكماً لينهي في المركز الخامس، استفاد مونستر من النظام الجديد للتسجيل بحصوله على نقطة يوم الأحد.

كانت بداية أندرياس ميكلسن الصعبة في منصة هيونداي Rally1 تتطلب التكيف مع سيارته i20 N. نجح بطل العالم لفئة WRC2 السابق في الصمود بعد لحظة كاد يفقد فيها السيطرة في المرحلة التاسعة لينهي السباق في المركز السادس عامة (+5 دقائق و34.6 ثانية).

أنهى تاكاموتو كاتسوتا من تويوتا في المركز السابع (+8 دقائق و28.5 ثانية) وأظهر لمحات واعدة من السرعة يوم السبت بعد أن عوّض فقدان خمس دقائق بعد وقوعه ضمن نفس الحفرة التي سقط فيها تاناك ومونستر في المرحلة الثالثة المتجلدة.

ضمن فئة WRC2، انتزع يوهان روسيل من فريق سيتروين الفوز بفارق 4.9 ثانية من بيبي لوبيز في المرحلة النهائية مع نيكولاي جريازين في المركز الثالث. كان الثلاثي قد دخلوا ضمن معركة شهدت تبادل الصدارة سبع مرات.

النتيجة النهائية: