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دبليو آر سي / رالي مونتي كارلو / تقرير المرحلة

رالي مونتي كارلو: نوفيل يقتنص الصدارة من إيفانز قبل الفترة الختامية

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رالي مونتي كارلو: نوفيل يقتنص الصدارة من إيفانز قبل الفترة الختامية
26-01-2020

تمكّن تييري نوفيل من اقتناص صدارة رالي مونتي كارلو بعد فوزه بمرحلتي الفترة الصباحية لليوم الأخير، ليتقدّم أمام إلفين إيفانز.

واصل نوفيل أداءه القوي ليفرض سيطرته على مجريات الفترة الصباحية لليوم الأخير، حيث فاز بأولى المراحل ليُغلق الفارق مع المتصدّر إيفانز إلى 1.4 ثانية ويتقدّم على سيباستيان أوجييه إلى المركز الثاني، قبل أن يُكمل المرحلة التالية أسرع بـ 5.4 ثانية من إيفانز ليقتنص الصدارة بفارق أربع ثوانٍ.

في المقابل، خاض أوجييه فترة صباحية صعبة، حيث خسر 6.2 ثانية لصالح نوفيل في المرحلة الأولى و6.5 ثانية في الأخرى ليتواجد بالمركز الثالث بفارق 6.1 ثانية عن الصدارة.

سيباستيان لوب سائق هيونداي كان محظوظًا بالبقاء ضمن منافسات الرالي بعد إغلاق مكابحه عند المنعطف الحاد في المرحلة الـ 14، إذ خرج عن المسار وأوشك على التعرّض لحادثة، لكنّه تمكّن من مواصلة الحدث.

بيد أنّ ذلك كلّف بطل العالم في الراليّات تسع مرّات 20 ثانية ليتراجع خلف إسابيكا لابي في المركز الخامس.

في المركز السادس تواجد كالي روفانبيرا أمام سائق تويوتا الآخر تاكاموتو كاتسوتا الذي يتقدّم بدوره على إريك كاميلي الذي يتصدّر فئة "دبليو آر سي3" في المركز الثامن الإجمالي.

وقد أكمل كلّ من تيمو سونينن ومادز أوستبرغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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