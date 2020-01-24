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دبليو آر سي / رالي مونتي كارلو / تقرير المرحلة

رالي مونتي كارلو: نوفيل يتفوّق على تاناك وأوجييه

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رالي مونتي كارلو: نوفيل يتفوّق على تاناك وأوجييه
24-01-2020

سيطر تييري نوفيل على المرحلة الثانية من رالي مونتي كارلو ليتفوّق على زميله الجديد بطل العالم أوت تاناك وسيباستيان أوجييه سائق تويوتا مع افتتاح موسم 2020 من بطولة "دبليو آر سي".

تأخّر نوفيل بـ 6.4 ثانية عن أوجييه في المرحلة الافتتاحيّة، لكنّه تفوّق بأكثر من 25 ثانية عن أقرب ملاحقيه في المرحلة الثانية في ظلّ تعامله بشكلٍ أفضل مع الظروف الجليديّة.

وتركه ذلك متمتّعًا بأفضليّة 19.1 ثانية عن أوجييه بالتوجّه إلى مراحل الجمعة، بينما يحتلّ تاناك المركز الثالث بعد أوّل مرحلتين تنافسيّتين له بألوان هيونداي.

وذهب المركز الرابع إلى إلفين إيفانز الذي كان الوحيد ضمن ركب الصدارة الذي يستخدم إطارات مسنّنة في المرحلة الثانية التي أكملها بفارق 0.2 ثانية خلف تاناك، لكنّه يتمتّع بفارقٍ مريح أمام المركز الخامس يصل إلى 25 ثانية.

وكان ذلك المركز الخامس من نصيب سيباستيان لوب الفائز برالي مونتي كارلو سبع مرّات، حيث يقود الفرنسيّ سيارة هيونداي ثالثة، بينما يتواجد إيسابيكا لابي في المركز السادس لصالح فريق "ام-سبورت" الذي عانى من بداية صعبة في ظلّ مواجهة جميع سياراته لمشاكل في الحرارة.

النتائج بعد المرحلة الثانية

المركز الرقم السائق السيارة التوقيت الفارق
1 11 تييري نوفيل هيونداي 26:23.5  
2 17 سيباستيان أوجييه تويوتا 26:42.6 +19.1
3 8 أوت تاناك هيونداي 26:48.6 +25.1
4 33 إلفين إيفانز تويوتا 26:48.9 +25.4
5 9 سيباستيان لوب هيونداي 27:14.5 +51.0
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