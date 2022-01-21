رالي مونتي كارلو: لوب يحافظ على صدارته وأوجييه يحاول العودة مع نهاية اليوم الأول

فاز لوب بطل العالم تسع مرات بأربع من مراحل اليوم الست ليقلب تأخّره بـ 6.7 ثانية بالأمس إلى صدارة بفارق 9.9 ثانية أمام بطل العالم 8 مرات أوجييه بالتوجّه إلى اليوم الثاني غدًا السبت.

فيما تراجع إلفين إيفانز بعد خسارته لوقت كبير في المرحلة الأخيرة لليوم ليتواجد بالمركز الثالث الإجمالي بفارق 22 ثانية.

وقد استهلّ أوجييه فترة ما بعد الظهر وهو متأخّر بفارق 15.9 ثانية خلف لوب، لكنّه حاول العودة في آخر مرحلتين وفاز بإحداهما.

هذا وشهدت المرحلة السابعة تحقيق غوس غرينسميث لأول فوز له في "دبليو آر سي" على متن سيارة "ام-سبورت فورد بوما"، ليُعزز من مركزه السابع الإجمالي.

وتقدّم تييري نوفيل سعي هيونداي بتواجد بالمركز الرابع بفارق 47.8 ثانية متقدمًا على زميله أوت تاناك الذي تقدّم على كريغ برين سائق ام-سبورت إلى المركز السادس.

وقد حقق لوب الفوز بالمرحلة الرابعة على التوالي مع أولى مراحل (المرحلة السادسة الإجمالية) فترة ما بعد الظهر.

ومستفيدًا من مشاكل لوب، فقد تمكن أوجييه من تقليص تأخره إلى 14.4 ثانية والتقدّم كذلك أمام إيفانز إلى المركز الثاني الإجمالي.

في المقابل، كانت المرحلة الأخيرة من اليوم ضمن أجواء أبرد وزلقة أكثر بالمقارنة مع أول مرحلتين من فترة ما بعد الظهر.

لكن وعلى النقيض من حرصه الكبير في الفترة الصباحية، ضغط أوجييه بقوة ليحقق فوزه الثالث في الرالي ويسلّط المزيد من الضغط على لوب.

الترتيب مع نهاية اليوم الأول: