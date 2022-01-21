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دبليو آر سي / رالي مونتي كارلو تقرير المرحلة

رالي مونتي كارلو: لوب يحافظ على صدارته وأوجييه يحاول العودة مع نهاية اليوم الأول

واصل سيباستيان لوب تصدّره لرالي مونتي كارلو، أولى جولات موسم 2022 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بينما عاد سيباستيان أوجييه سائق تويوتا من الكبوة الصباحية مع تواصل معركة عظماء البطولة.

رالي مونتي كارلو: لوب يحافظ على صدارته وأوجييه يحاول العودة مع نهاية اليوم الأول

فاز لوب بطل العالم تسع مرات بأربع من مراحل اليوم الست ليقلب تأخّره بـ 6.7 ثانية بالأمس إلى صدارة بفارق 9.9 ثانية أمام بطل العالم 8 مرات أوجييه بالتوجّه إلى اليوم الثاني غدًا السبت.

فيما تراجع إلفين إيفانز بعد خسارته لوقت كبير في المرحلة الأخيرة لليوم ليتواجد بالمركز الثالث الإجمالي بفارق 22 ثانية.

وقد استهلّ أوجييه فترة ما بعد الظهر وهو متأخّر بفارق 15.9 ثانية خلف لوب، لكنّه حاول العودة في آخر مرحلتين وفاز بإحداهما.

هذا وشهدت المرحلة السابعة تحقيق غوس غرينسميث لأول فوز له في "دبليو آر سي" على متن سيارة "ام-سبورت فورد بوما"، ليُعزز من مركزه السابع الإجمالي.

وتقدّم تييري نوفيل سعي هيونداي بتواجد بالمركز الرابع بفارق 47.8 ثانية متقدمًا على زميله أوت تاناك الذي تقدّم على كريغ برين سائق ام-سبورت إلى المركز السادس.

وقد حقق لوب الفوز بالمرحلة الرابعة على التوالي مع أولى مراحل (المرحلة السادسة الإجمالية) فترة ما بعد الظهر.

ومستفيدًا من مشاكل لوب، فقد تمكن أوجييه من تقليص تأخره إلى 14.4 ثانية والتقدّم كذلك أمام إيفانز إلى المركز الثاني الإجمالي.

في المقابل، كانت المرحلة الأخيرة من اليوم ضمن أجواء أبرد وزلقة أكثر بالمقارنة مع أول مرحلتين من فترة ما بعد الظهر.

لكن وعلى النقيض من حرصه الكبير في الفترة الصباحية، ضغط أوجييه بقوة ليحقق فوزه الثالث في الرالي ويسلّط المزيد من الضغط على لوب.

الترتيب مع نهاية اليوم الأول:

المركز السائق/المُعاون 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 France سيباستيان لوب
France إيزابيل غالميتش 		1:12'12.9   1:12:12.900    
2 France سيباستيان أوجييه
France بنجامين فيلاس 		1:12'27.3   1:12:27.300 14.400 14.400
3 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		1:12'28.1   1:12:28.100 15.200 0.800
4 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		1:13'03.7   1:13:03.700 50.800 35.600
5 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		1:13'07.1   1:13:07.100 54.200 3.400
6 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		1:13'10.7   1:13:10.700 57.800 3.600
7 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون 		1:13'11.4   1:13:11.400 58.500 0.700
8 Japan تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونسون		 1:13'47.6   1:13:47.600 1:34.700 36.200
9 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		1:14'23.2   1:14:23.200 2:10.300 35.600
10 Sweden أوليفيه سولبيرغ
United Kingdom إلوت إدموندسون 		1:14'28.0   1:14:28.000 2:15.100 4.800

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رالي مونتي كارلو: لوب يتغلّب على أوجييه نحو الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول
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رالي مونتي كارلو: لوب يتغلّب على أوجييه نحو الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول
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