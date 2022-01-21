رالي مونتي كارلو: لوب يتغلّب على أوجييه نحو الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول

هيمن لوب على المراحل الثلاث الأسفلتية التي شكّلت الفترة الصباحية، حيث نجح بالتشبّث بالصدارة ضمن أجواء ثلجية مخادعة، في الوقت الذي تأقلم فيه بطل العالم تسع مرات سريعًا مع سيارة "ام-سبورت فورد بوما" الجديدة.

وقد ساهمت سلسلة من الأزمنة القوية في تقدّم لوب إلى الصدارة بعدما تراجع أوجييه بـ 15.8 ثانية في المرحلة الخامسة - بعد مرحلتي أمس الخميس - وذلك بعدما آثر اتّباع مقاربة حريصة على الجليد، ما سمح لإيفانز كذلك بالتقدم عليه نحو المركز الثاني الإجمالي.

وبذلك يتصدّر لوب الرالي حاليًا بفارق 10.6 ثانية أمام إيفانز، بينما يتأخّر أوجييه بـ 13 ثانية في المركز الثالث.

تييري نوفيل سائق هيونداي أكمل الفترة الصباحية في المركز الرابع مستفيدًا من الحادثة التي تعرض لها أدريان فورمو سائق "ام-سبورت" في المرحلة الرابع والتي أخرجته من الرالي.

بينما صعد زميله كريغ برين إلى المركز الخامس أمام أوت تاناك وغوس غرينسميث.

ومع تزايد ثقته خلف مقود سيارة بوما الجديدة، تمكّن لوب من تسجيل الفوز رقم 922 بمراحل "دبليو آر سي"، والأول لـ "ام-سبورت" مع سيارتها الجديدة في المرحلة الأولى الصباحية، إذ تمكن من التقدم على أوجييه بفارق 1.2 ثانية.

وقد شهدت تلك المرحلة انزلاق العديد من السائقين مع الطرقات الزلقة، إلى الحد الذي دقع نوفيل للقول: "إنه كابوس. لم أكن قط خائفًا إلى هذا الحد وأنا أقود".

وواصل لوب تقليص صدارة أوجييه عبر الفوز بالمرحلة التالية وبفارق ضئيل بلغ 0.8 ثانية أمام تاناك.

قبل أن يكمل "الهاتريك" عبر الفوز بالمرحلة الثالثة في اليوم، إذ كان أسرع بفارق 2.3 ثانية أمام إيفانز الذي كان بدوره أسرع بـ 13.5 ثانية من أوجييه الذي كان حريصًا جدًا على الرقع الجليدية التي كلّفته الكثير من الوقت.

النتيجة بعد المرحلة الصباحية: