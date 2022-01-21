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دبليو آر سي / رالي مونتي كارلو تقرير المرحلة

رالي مونتي كارلو: لوب يتغلّب على أوجييه نحو الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول

يتصدّر سيباستيان لوب منافسات رالي مونتي كارلو، الجولة الافتتاحية لموسم 2022 في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بعد فوزه بجميع مراحل اليوم الأول الصباحية، في الوقت الذي تراجع فيه سيباستيان أوجييه إلى المركز الثالث خلف زميله في تويوتا إلفين إيفانز.

رالي مونتي كارلو: لوب يتغلّب على أوجييه نحو الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول

هيمن لوب على المراحل الثلاث الأسفلتية التي شكّلت الفترة الصباحية، حيث نجح بالتشبّث بالصدارة ضمن أجواء ثلجية مخادعة، في الوقت الذي تأقلم فيه بطل العالم تسع مرات سريعًا مع سيارة "ام-سبورت فورد بوما" الجديدة.

وقد ساهمت سلسلة من الأزمنة القوية في تقدّم لوب إلى الصدارة بعدما تراجع أوجييه بـ 15.8 ثانية في المرحلة الخامسة - بعد مرحلتي أمس الخميس - وذلك بعدما آثر اتّباع مقاربة حريصة على الجليد، ما سمح لإيفانز كذلك بالتقدم عليه نحو المركز الثاني الإجمالي.

وبذلك يتصدّر لوب الرالي حاليًا بفارق 10.6 ثانية أمام إيفانز، بينما يتأخّر أوجييه بـ 13 ثانية في المركز الثالث.

تييري نوفيل سائق هيونداي أكمل الفترة الصباحية في المركز الرابع مستفيدًا من الحادثة التي تعرض لها أدريان فورمو سائق "ام-سبورت" في المرحلة الرابع والتي أخرجته من الرالي.

بينما صعد زميله كريغ برين إلى المركز الخامس أمام أوت تاناك وغوس غرينسميث.

ومع تزايد ثقته خلف مقود سيارة بوما الجديدة، تمكّن لوب من تسجيل الفوز رقم 922 بمراحل "دبليو آر سي"، والأول لـ "ام-سبورت" مع سيارتها الجديدة في المرحلة الأولى الصباحية، إذ تمكن من التقدم على أوجييه بفارق 1.2 ثانية.

وقد شهدت تلك المرحلة انزلاق العديد من السائقين مع الطرقات الزلقة، إلى الحد الذي دقع نوفيل للقول: "إنه كابوس. لم أكن قط خائفًا إلى هذا الحد وأنا أقود".

وواصل لوب تقليص صدارة أوجييه عبر الفوز بالمرحلة التالية وبفارق ضئيل بلغ 0.8 ثانية أمام تاناك.

قبل أن يكمل "الهاتريك" عبر الفوز بالمرحلة الثالثة في اليوم، إذ كان أسرع بفارق 2.3 ثانية أمام إيفانز الذي كان بدوره أسرع بـ 13.5 ثانية من أوجييه الذي كان حريصًا جدًا على الرقع الجليدية التي كلّفته الكثير من الوقت.

النتيجة بعد المرحلة الصباحية:

المركز السائق/المُعاون 4515 التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 France سيباستيان لوب
France إيزابيل غالميتش 		54'40.9 54:40.900    
2 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		54'51.5 54:51.500 10.600 10.600
3 France سيباستيان أوجييه
France بنجامين فيلاس 		54'53.9 54:53.900 13.000 2.400
4 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		55'21.1 55:21.100 40.200 27.200
5 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		55'26.9 55:26.900 46.000 5.800
6 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		55'29.2 55:29.200 48.300 2.300
7 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون 		55'37.4 55:37.400 56.500 8.200
8 Japan تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونسون		 56'04.4 56:04.400 1:23.500 27.000
9 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		56'39.7 56:39.700 1:58.800 35.300
10 Sweden أوليفيه سولبيرغ
United Kingdom إلوت إدموندسون 		56'44.0 56:44.000 2:03.100 4.300
11 Norway أندرياس ميكيلسن
Norway تورستين إريكسن 		57'30.4 57:30.400 2:49.500 46.400

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رالي مونتي كارلو: لوب يحافظ على صدارته وأوجييه يحاول العودة مع نهاية اليوم الأول
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