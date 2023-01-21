رالي مونتي كارلو: روفانبيرا يقلّص أفضلية أوجييه مع نهاية اليوم الثاني
ما يزال سيباستيان أوجييه في طريقه نحو رقم قياسي بتسعة انتصارات في رالي مونتي كارلو بالرُغم من تعرضه لضغط من زميله في تويوتا كالي روفانبيرا خلال مراحل اليوم السبت.
استهلّ أوجييه مجريات اليوم السبت بأفضلية 36 ثانية، لكن قرارًا باتباع مقاربة متحفظة للإبقاء على أفضليته سمح لروفانبيرا بتقليص هذا الفارق ليصل بعد الفترة المسائية إلى 16 ثانية قُبيل المراحل الأربع الختامية صباح غد السبت.
وكان أكبر قدر تمكن روفانبيرا من تقليصه في أفضلية أوجييه ضمن المرحلة الـ 14 التي أقيمت في الظلام.
في المقابل، أنهت هيونداي أخيرًا صيامها عن الفوز بالمراحل مع تسجيل تييري نوفيل انتصارين من مراحل الفترة المسائية الثلاث ليثبّت أقدامه في المركز الثالث الإجمالي.
وحرمت وتيرة نوفيل القوية إلفين إيفانز من آمال الصعود على منصة التتويج بعد محاولة الويلزي التعافي من انثقاب يوم أمس الجمعة ليُكمل اليوم السبت بفارق 24.5 ثانية خلف نوفيل 56.5 ثانية عن الصدارة.
أوت تاناك يحمل آمال فريقه ام-سبورت الآن بعد حادثة زميله بيير-لويس لوبيه في الفترة الصباحية، لكنه رغم ذلك واجه مشاكل مع التوجيه على سيارته خلال فترة ما بعد الظهر والتي تركته وحيدًا في المركز الخامس أمام تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا.
هذا واضطرّ داني سوردو سائق هيونداي لمواجهة مشكلة في النظام الهجين تسببت في تراجعه نحو براثن القادم من الخلف وزميله الجديد إسابيكا لابي الذي خسر بدوره وقتًا بسبب انثقاب على إطاره.
وكان نوفيل قد نجح بإنهاء صيام فريقه عن الفوز في أولى مراحل الفترة المسائية بعد تسجيله الزمن الأسرع في المرحلة الـ 12 وهو ما منحه الدافع والوتيرة ليفوز بالمرحلة التالية كذلك والتي شهدت أقرب معارك الرالي حتى الآن، حيث تقدم على روفانبيرا بفارق 0.2 ثانية فقط.
فيما كان الفوز بآخر مراحل اليوم من نصيب روفانبيرا والتي أقيمت في أجواء ليلية ليفوز بفارق 6.7 ثانية أمام نوفيل ويقلص 9.8 ثانية إضافية من صدارة أوجييه.
ترتيب الرالي بعد اليوم الثاني:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|الفئة
|1
|17
| سيباستيان أوجييه
فانسون لوندي
|RC1
|2
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|RC1
|3
|11
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|RC1
|4
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|RC1
|5
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|RC1
|6
|18
| تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون
|RC1
|7
|6
| داني سوردو
كانديدو كاريرا
|RC1
|8
|4
| إسابيكا لابي
يان فيرم
|RC1
|9
|24
| نيكولاي غريازين
قنسطنطين الكسندروف
|RC2
|10
|21
| يوهان روسل
آرنود داناند
|RC2
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رالي مونتي كارلو: روفانبيرا يقلّص أفضلية أوجييه مع نهاية اليوم الثاني
ما يزال سيباستيان أوجييه في طريقه نحو رقم قياسي بتسعة انتصارات في رالي مونتي كارلو بالرُغم من تعرضه لضغط من زميله في تويوتا كالي روفانبيرا خلال مراحل اليوم السبت.
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