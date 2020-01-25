رالي مونتي كارلو: إيفانز يستعيد الصدارة من أوجييه مع نهاية فترة السبت الصباحية

استهلّ أوجييه الفترة الصباحية بصدارة بلغت 1.2 ثانية أمام زميله، حيث عزّزها إلى 1.6 ثانية خلال المرحلة الافتتاحية والتاسعة في الرالي، لكنّ إيفانز عاد ليفوز بالمرحلة التالية بفارق 7.6 ثانية ليستعيد الصدارة بفارق 4.8 ثانية.

تييري نوفيل سائق هيونداي ما يزال بالمركز الثالث، بعد فوزه بإحدى مراحل اليوم، لكنّ وصيف الموسم الماضي في بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" خسر 14 ثانية في المرحلة الثانية، ليتأخّر خلف أوجييه بفارق 11.8 ثانية.

في المقابل، خاض سيباستيان لوب فترة صباحية صعبة، حيث خسر الوقت لصالح ركب الصدارة خلال أوّل مرحلتين، حيث اعترف بطل العالم تسع مرّات بأنّه "أبطأ أكثر من اللازم" بعد محاولته الحفاظ على الإطارات في المرحلة العاشرة، إذ يتأخّر الآن بفارق دقيقة و39.6 ثانية خلف المتصدّر إيفانز.

في المركز الخامس تواجد إسابيكا لابي سائق "ام-سبورت" أمام كالي روفينبيرا بفارق 19.5 ثانية.

في المراكز التالية حلّ سائقو "دبليو آر سي3"، مع إريك كاميلي الذي تقدّم للمركز السابع أمام المتراجع تاكاموتو كاتسوتا.

المركز التاسع كان من نصيب نيكولا سيامين الذي يحتلّ وصافة فئة "دبليو آر سي3" أمام متصدّر فئة "دبليو آر سي2" مادز أوستبرغ الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام.