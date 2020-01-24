رالي مونتي كارلو: إيفانز يتصدر في أول مشاركاته مع تويوتا

تصدر إيفانز جميع مراحل اليوم الصباحية على متن سيارته ياريس، ليتصدر بفارق 8.9 ثانية أمام نوفيل، حيث انتزع منه الصدارة الإجمالية في المرحلة الثانية.

بينما عانى نوفيل مع إطاراته ضمن الظروف الجوية الباردة والمسار الزلق.

أما سيباستيان أوجييه الفائز ستّ مرات برالي مونتي كارلو والذي يشارك مع تويوتا للمرة الأولى كذلك، فقد اقترب من الصدارة خلال المراحل الصباحية كذلك، حيث بات يحتلّ المركز الثالث الإجمالي بفارق 9.7 ثانية خلف إيفانز، وبأقل من ثانية خلف نوفيل.

تعرض تاناك لحادثة على سرعة عالية، اضطرته للخروج من الرالي بعدها. وخرج مع ملاحه من السيارة من دون أذية ظاهرة، حيث كان يحتل المركز الرابع حينها.

سيباستيان لوب الفائز بالرالي سبع مرات، أنهى الحصة الصباحية رابعاً ضمن الترتيب العام، وكان قد اشتكى من بعض الغبار والأتربة على المسار من السيارات أمامه.

أما إيسابيكا لابي فكان أهم منافسي "أم-سبورت" حيث أنهى بالمركز الخامس، حيث عانى من مشاكل في وتيرته.

صاحب المركز السادس كان ناشئ تويوتا كالي روفانبيرا، بينما تقدم زميله تاكاموتو كاتسوتا إلى المركز السابع العام.

بينما أكمل إريك كاميلي سائق سيتروين وأولي كريستيان فيبي سائق هيونداي المراكز العشرة الأولى.