رالي مونتي كارلو: إيفانز يبقى في الصدارة ونوفيل يقترب مع نهاية مجريات السبت

أكمل إيفانز عبور فترة ما بعد الظهر متقدّمًا بفارق 4.8 ثانية عن زميله سيباستيان أوجييه، لكنّه خسر كلّ تلك الأفضليّة بعد أن كان الفرنسيّ الأسرع في المرحلة الـ 11 ليبقيا متعادلين في الصدارة بالتوجّه إلى اليوم الختاميّ.

وبدا أنّ إيفانز سيخسر صدارته للرالي في المرحلة الخاصة الـ 12 بعد أن خرج عن المسار قرب نهايتها، لكنّ أوجييه خسر 9.5 ثانية في القسم الثالث بعد أن كان "حذرًا جدًا" على الجليد، ما يعني أنّ إيفانز سيدخل اليوم الأخير متمتّعًا بأفضليّة 4.9 ثانية.

أمّا في المعسكر الآخر فقد حظي نوفيل بفترة ما بعد ظهر قويّة على متن سيارته "آي20"، حيث فاز بالمرحلة الـ 11، قبل أن يفوز بالتالية ويتفوّق فيها بـ 4.6 ثانية على إيفانز.

نتيجة لذلك قلّص سائق هيونداي الفارق مع الصدارة إلى 6.4 ثانية مع بقاء 4 مراحل صباح الأحد.

من جانبه اعترف سيباستيان لوب أنّه كان حذرًا بشكلٍ مفرطًا مجدّدًا، حيث خسر 11.6 ثانية لإيسابيكا لابي صاحب المركز الخامس في المرحلة الخاصة الـ 11، وخسر كذلك 9.5 ثانية لصالح سائق ام-سبورت بعد التفاف سيارته في المرحلة الرابطة بين "لا بريد" و"سيلونيه"، بالرغم من ذلك أبقى الفرنسيّ على مركزه الرابع في الترتيب العام بفارق 14.1 ثانية أمام لابي.

أمّا كالي روفنبيرا سائق تويوتا فقد جازف على صعيد الإطارات في فترة ما بعد الظهر واختار إطارَين شتويين وآخرين ليّنين في المرحلة الأخيرة، لكنّ تلك المغامرة لم تُفلح وبات يتأخّر الآن عن لابي بـ 48.9 ثانية.

جدول الترتيب بعد قليل...