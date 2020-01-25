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دبليو آر سي / رالي مونتي كارلو / تقرير المرحلة

رالي مونتي كارلو: إيفانز يبقى في الصدارة ونوفيل يقترب مع نهاية مجريات السبت

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رالي مونتي كارلو: إيفانز يبقى في الصدارة ونوفيل يقترب مع نهاية مجريات السبت
25-01-2020

حافظ إلفين إيفانز سائق فريق تويوتا على صدارته لرالي مونتي كارلو باكورة جولات موسم 2020 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، في الوقت الذي سيطر فيه تييري نوفيل على مجريات فترة ما بعد ظهر السبت خلف مقود سيارة هيونداي "آي20".

أكمل إيفانز عبور فترة ما بعد الظهر متقدّمًا بفارق 4.8 ثانية عن زميله سيباستيان أوجييه، لكنّه خسر كلّ تلك الأفضليّة بعد أن كان الفرنسيّ الأسرع في المرحلة الـ 11 ليبقيا متعادلين في الصدارة بالتوجّه إلى اليوم الختاميّ.

وبدا أنّ إيفانز سيخسر صدارته للرالي في المرحلة الخاصة الـ 12 بعد أن خرج عن المسار قرب نهايتها، لكنّ أوجييه خسر 9.5 ثانية في القسم الثالث بعد أن كان "حذرًا جدًا" على الجليد، ما يعني أنّ إيفانز سيدخل اليوم الأخير متمتّعًا بأفضليّة 4.9 ثانية.

أمّا في المعسكر الآخر فقد حظي نوفيل بفترة ما بعد ظهر قويّة على متن سيارته "آي20"، حيث فاز بالمرحلة الـ 11، قبل أن يفوز بالتالية ويتفوّق فيها بـ 4.6 ثانية على إيفانز.

نتيجة لذلك قلّص سائق هيونداي الفارق مع الصدارة إلى 6.4 ثانية مع بقاء 4 مراحل صباح الأحد.

من جانبه اعترف سيباستيان لوب أنّه كان حذرًا بشكلٍ مفرطًا مجدّدًا، حيث خسر 11.6 ثانية لإيسابيكا لابي صاحب المركز الخامس في المرحلة الخاصة الـ 11، وخسر كذلك 9.5 ثانية لصالح سائق ام-سبورت بعد التفاف سيارته في المرحلة الرابطة بين "لا بريد" و"سيلونيه"، بالرغم من ذلك أبقى الفرنسيّ على مركزه الرابع في الترتيب العام بفارق 14.1 ثانية أمام لابي.

أمّا كالي روفنبيرا سائق تويوتا فقد جازف على صعيد الإطارات في فترة ما بعد الظهر واختار إطارَين شتويين وآخرين ليّنين في المرحلة الأخيرة، لكنّ تلك المغامرة لم تُفلح وبات يتأخّر الآن عن لابي بـ 48.9 ثانية.

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