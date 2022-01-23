رالي مونتي كارلو: إيفانز "محبطٌ" لخسارته فرصة تحقيق منصّة التتويج

كان سائق تويوتا في موقعٍ جيّد لتحقيق نقاط قيّمة بتواجده ثالثًا خلف زميله سيباستيان أوجييه وسيباستيان لوب سائق ام-سبورت اللذين لن يُشاركا في موسمٍ كامل في هذا العام من بطولة "دبليو آر سي".

وبعد فوزه بالمرحلة الأولى من اليوم، قدّم إيفانز وتيرة مدهشة خلال مرحلة "سيستيرون" سيّئة الذكر، لكنّه أساء تقدير منعطف أيمن على الأسفلت الجاف. وتسبّب ذلك في انزلاق سيارته وتوقّفه على هضبة.

وتمّ رفع العلم الأحمر لإيقاف المرحلة نتيجة لذلك، حيث سارع عددٌ من المشجّعين للمساعدة في دفع السيارة وإعادتها إلى الطريق، لكنّ الضرر كان قد حدث.

إذ أكمل الويلزي اليوم في المركز الـ 26 في الترتيب العام على بُعد 20 دقيقة و39 ثانية عن الصدارة.

وقال حيال ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان ذلك محبطًا، كان الوضع جيّدًا إلى حين الوصول إلى تلك النقطة. كان صباحًا جيّدًا بشكلٍ عام، ومن الواضح أنّني كنت أقدّم وتيرة جيّدة، لكنّني بُوغت".

وأضاف: "كانت لديّ معلومة في ملحوظاتي الخاصة بالوتيرة حول عدم اتّضاح تلك المنطقة، لكنّها برزت من العدم وكبحت بشكلٍ متأخّرٍ جدًا فحسب".

وأشاد إيفانز بالمشجّعين الذين كانوا قادرين على المساعدة على تسريح سيارته والسماح له بالمواصلة.

وقال في هذا الصدد: "كانت السيارة عالقة في موقعٍ سيّئ، وأشكرهم على كلّ مساعدتهم، كانوا جيّدين جدًا لأكون منصفًا".

وأكمل: "سنواصل المنافسة، لكن من الواضح أنّ الضرر قد حدث".