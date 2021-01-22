رالي مونتي كارلو: إيفانز في الصدارة مع نهاية مجريات الجمعة

انطلقت مجريات اليوم مبكّرًا بسبب التدابير المتعلّقة بفيروس كورونا، وهو ما كان يعني خوض أوّل مرحلتين من اليوم في الظلام في الجبال وهو ما منح الفائز بالرالي سبع مرّات سيباستيان أوجييه الأفضليّة.

أمّا متصدّر مرحلتي الخميس أوت تاناك فقد عانى لتكرار أدائه السابق، وتفاقمت مشاكله بسبب توقّف محرّك هيونداي في المنعطفات الضيّقة، لتتواصل بذلك ذات المشكلة التي أثّرت على الفريق في 2020.

واختار تاناك ذات تركيبات الإطارات مثل سائقي تويوتا، لكنّ مقاربته الحذرة في الظلام تركته خامسًا في المرحلة الأولى من اليوم ليتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب العام خلف ثلاثيّ تويوتا.

وسرعان ما ابتعد ثلاثيّ تويوتا عن تاناك أقرب ملاحقيه. وانتهى العبور الأوّل الصباحيّ بتفوّق أوجييه بـ 11.3 ثانية على إيفانز، لكنّ الترتيب تغيّر في فترة ما بعد الظهر إثر معاناة أوجييه من ثقب كلّفه أكثر من نصف دقيقة في المجمل.

وتحسّر بطل العالم سبع مرّات على ذلك عند نهاية المرحلة، حيث قال: "علمنا أنّ هذا الإطار ضعيفٌ جدًا على صعيد الثقوب، وحدث ذلك مجدّدًا للأف".

أمّا الفنلندي كالي روفانبيرا فقد خسر نصف دقيقة بعد خروجه عن المسار وهو ما سمح لإيفانز بالتمتّع بأفضليّة 20 ثانية أمام تاناك، بينما تواجد أوجييه خلف الإستوني بثلاث ثوانٍ حينها.

لكنّ أوجييه عاد للفوز بالمرحلة الأخيرة من اليوم بوتيرة خياليّة وكسب 16 ثانية مع إيفانز.

وواصل تاناك أداءه الجيّد في فترة ما بعد الظهر من خلال تحسين الإعدادت، وكذلك الحال بالنسبة لبقيّة سائقي هيونداي وعلى رأسهم داني سوردو الذي كان أبطأ بـ 1.3 ثانية فقط من أوجييه في المرحلة الأخيرة.