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رالي مونتي كارلو: إيفانز في الصدارة مع نهاية مجريات الجمعة

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رالي مونتي كارلو: إيفانز في الصدارة مع نهاية مجريات الجمعة

حافظ إلفين إيفانز على صدارة الترتيب العام لرالي مونتي كارلو بعد استلام تويوتا زمام الأمور في الجولة الافتتاحيّة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

انطلقت مجريات اليوم مبكّرًا بسبب التدابير المتعلّقة بفيروس كورونا، وهو ما كان يعني خوض أوّل مرحلتين من اليوم في الظلام في الجبال وهو ما منح الفائز بالرالي سبع مرّات سيباستيان أوجييه الأفضليّة.

أمّا متصدّر مرحلتي الخميس أوت تاناك فقد عانى لتكرار أدائه السابق، وتفاقمت مشاكله بسبب توقّف محرّك هيونداي في المنعطفات الضيّقة، لتتواصل بذلك ذات المشكلة التي أثّرت على الفريق في 2020.

واختار تاناك ذات تركيبات الإطارات مثل سائقي تويوتا، لكنّ مقاربته الحذرة في الظلام تركته خامسًا في المرحلة الأولى من اليوم ليتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب العام خلف ثلاثيّ تويوتا.

وسرعان ما ابتعد ثلاثيّ تويوتا عن تاناك أقرب ملاحقيه. وانتهى العبور الأوّل الصباحيّ بتفوّق أوجييه بـ 11.3 ثانية على إيفانز، لكنّ الترتيب تغيّر في فترة ما بعد الظهر إثر معاناة أوجييه من ثقب كلّفه أكثر من نصف دقيقة في المجمل.

وتحسّر بطل العالم سبع مرّات على ذلك عند نهاية المرحلة، حيث قال: "علمنا أنّ هذا الإطار ضعيفٌ جدًا على صعيد الثقوب، وحدث ذلك مجدّدًا للأف".

أمّا الفنلندي كالي روفانبيرا فقد خسر نصف دقيقة بعد خروجه عن المسار وهو ما سمح لإيفانز بالتمتّع بأفضليّة 20 ثانية أمام تاناك، بينما تواجد أوجييه خلف الإستوني بثلاث ثوانٍ حينها.

لكنّ أوجييه عاد للفوز بالمرحلة الأخيرة من اليوم بوتيرة خياليّة وكسب 16 ثانية مع إيفانز.

وواصل تاناك أداءه الجيّد في فترة ما بعد الظهر من خلال تحسين الإعدادت، وكذلك الحال بالنسبة لبقيّة سائقي هيونداي وعلى رأسهم داني سوردو الذي كان أبطأ بـ 1.3 ثانية فقط من أوجييه في المرحلة الأخيرة.

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة 4515 التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا ياريس آر سي1 1:19:31.7 1:19:31.700    
2 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 آر سي1 1:19:52.1 1:19:52.100 20.400 20.400
3 1 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		تويوتا ياريس آر سي1 1:19:55.1 1:19:55.100 23.400 3.000
4 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا ياريس آر سي1 1:20:26.2 1:20:26.200 54.500 31.100
5 11 Belgium تييري نوفيل
مارتن ويداغ		 هيونداي آي20 آر سي1 1:20:32.8 1:20:32.800 1:01.100 6.600
6 6 Spain داني سوردو
Spain كارلوس ديل باريو 		هيونداي آي20 آر سي1 1:21:36.0 1:21:36.000 2:04.300 1:03.200
7 46 France بيير راغ
جوليان بيسينتي		 ألبين آي110 آر جي تي 1:22:21.9 1:22:21.900 2:50.200 45.900
8 25 Norway أندرياس ميكيلسن
Norway أولا فلوين 		سكودا فابيا آر سي2
 1:23:07.7 1:23:07.700 3:36.000 45.800
9 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
United Kingdom دانيال باريت 		تويوتا ياريس آر سي1 1:23:38.8 1:23:38.800 4:07.100 31.100
10 20 France أدريان فورماو
Belgium رينو جمول 		فورد فييستا آر سي2 1:23:39.7 1:23:39.700 4:08.000 0.900
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