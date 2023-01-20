رالي مونتي كارلو: أوجييه يفرض سيطرته على اليوم الأول بأداء يُدرّس

قدّم سائق تويوتا المشارك بشكل جزئي في موسم 2023 أداءً يُدرّس ليفوز بأربع من المراحل الست الأسفلتية الصعبة.

ويتوجه أوجييه إلى مجريات غد السبت بأفضلية 36 ثانية أمام روفانبيرا الذي تمكن بدوره من التقدم على تييري نوفيل سائق هيونداي خلال فترة ما بعد الظهر.

ولم يتمكن نوفيل من مجاراة ثنائي تويوتا في الصدارة ليكتفي بالمركز الثالث بفارق 1.9 ثانية خلف روفانبيرا.

أوت تاناك سائق ام-سبورت أكمل اليوم بالمركز الرابع بفارق 54.2 ثانية عن الصدارة بينما يحاول الإستوني البحث عن الوتيرة المثالية على متن سيارته فورد بوما.

في المقابل، وبعد أن مثّل تهديدًا على أوجييه في بداية اليوم، واجه إلفين إيفانز زميله في تويوتا انثقابًا على الإطار الخلفي الأيمن ليخسر الوقت ويكمل باقي المراحل في محاولة العودة، إذ تمكن من تسجيل الفوز بإحدى المراحل لكنه يواجه تأخرًا بدقيقة و2.3 ثانية في المركز الخامس.

فيما أكمل داني سوردو (هيونداي)، تاكاموتو كاتسونا (تويوتا) وإسابيكا لابي (هيونداي) ترتيب المراكز الثمانية الأولى.

وشهدت المراحل الثلاث لفترة ما بعد الظهر ثلاثة فائزين مختلفين مع إحراز إيفانز الفوز بالمرحلة السادسة قبل أن يعود أوجييه ليعزز من صدارته ويفوز بالمرحلة السابعة، فيما كان الفوز في المرحلة الأخيرة في اليوم من نصيب روفانبيرا، حيث تمكن بطل العالم من التقدم على أوجييه بفارق 3.1 ثانية.

وتعقيبًا منه على اليوم الأول من الرالي قال أوجييه: "أنا راض جدًا على الأداء اليوم، بالطبع كان خطر الانثقابات أعلى في فترة ما بعد الظهر، لكنني تحليت بالهدوء وأنا سعيد بإكمال مراحل اليوم".

جديرٌ بالذكر أن السيارات ستكمل 111.78 كلم على ست مراحل يوم غد السبت.

الترتيب العام للرالي بعد اليوم الأول: