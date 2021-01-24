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دبليو آر سي / رالي مونتي كارلو / تقرير القسم

رالي مونتي كارلو: أوجييه يُحقّق الفوز الخمسين في مسيرته

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رالي مونتي كارلو: أوجييه يُحقّق الفوز الخمسين في مسيرته
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واصل الفرنسيّ سيباستيان أوجييه بسط سيطرته على رالي مونتي كارلو مع انطلاق موسم 2021 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بعد أن حقّق انتصاره الثامن في الرالي في طريقه نحو فوزه الـ 50 في مسيرته.

كسر حامل لقب البطولة الرقم القياسيّ في رالي مونتي كارلو والذي يحمله مواطنه سيباستيان لوب البالغ 7 انتصارات في الإمارة، وذلك مع المصنّع الرابع المختلف له في مسيرته.

وحقّق سائق تويوتا الفوز في ثلاثة من مراحل الأحد الأربعة بما في ذلك مرحلة الطاقة ليضمن خمس نقاطٍ إضافيّة زادها في غلّته وغلّة الصانع الياباني كذلك.

أمّا زميله البريطاني إلفين إيفانز فقد حلّ ثانيًا بينما نافس تييري نوفيل سائق هيونداي بشراسة ليحرم تويوتا من حجز كامل مراكز منصّة التتويج.

وحقّق البلجيكي الفوز بالمرحلة ما قبل الأخيرة من اليوم، لكنّه اختار عدم المجازفة والاكتفاء بآخر مراكز منصّة التتويج عوضًا عن المغامرة للضغط على إيفانز الثاني.

وبالنسبة لكالي روفانبيرا سائق تويوتا الآخر فقد حلّ رابعًا أمام داني سوردو الذي تقدّم بدوره على ناشئ تويوتا الياباني تاكاموتو كاتسوتا.

وكان أوجييه سعيدًا بهذا الإنجاز، حيث قال: "ليست نهاية سيّئة لعطلة نهاية الأسبوع. كانت السيارة مدهشة، واستمتعت بكامل عطلة نهاية الأسبوع، تكاد تغمرني الدموع الآن".

وأضاف: "أعتقد بأنّه كان قرارًا صائبًا أن نخوض موسمًا آخر، إنّه فريقٌ رائع، وأريد شكر الجميع".

أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك

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السلاسل دبليو آر سي
الحدث رالي مونتي كارلو
الكاتب مروان الوافي

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