رالي مونتي كارلو: أوجييه يتقدّم على لوب والدراما تصيب إيفانز

أظهر أوجييه براعته ليقلب فارق الـ 9.9 ثوانٍ بينه وبين لوب المتصدّر ليلة الجمعة إلى أفضليّة 5.4 ثانية، وذلك بعد فوزه بمرحلتين من مراحل صباح السبت الثلاثة، بما في ذلك عرضٌ رائعٌ منه في المرحلة الـ 11 الثلجيّة.

في الأثناء لم يكن لوب قادرًا على مجاراته في جميع المراحل الثلاث. في المقابل قفز كريغ برين سائق ام-سبورت الآخر من المركز السادس إلى الثالث في الترتيب العام للرالي، وذلك بعد مواجهة إيفانز (تويوتا) وثنائيّ هيونداي نوفيل وتاناك لمشاكل متنوّعة.

إذ أنّ آمال إيفانز بتحقيق منصّة التتويج تبدّدت في المرحلة الـ 11، فبعد أن بدأ يومه بتأدية مدهشة في أوّل مرحلتين، واصل البريطاني تحليقه في النصف الأوّل من المرحلة الثالثة، لكنّه لمس الجزء العشبي في القسم الجاف. نتيجة لذلك فقد التفّت سيارته تويوتا وعلقت في جانب الهضبة شديد الانحدار.

وحاول البريطاني العودة إلى المسار، لكن بالنظر إلى مدى خطورة الوضع فقد رفع المارشلز العلم الأحمر موقفين المرحلة بعد أن أكمل لوب عبوره.

في المقابل عانى نوفيل من مشكلة ميكانيكيّة، حيث زعم بأنّه كان "من المستحيل" قيادة سيارته "آي10 ان"، كما أنّه واجه مشاكل في اللاسلكي ولم يكن قادرًا على سماع محادثات زملائه خلال المرحلة، وما زاد الطين بلّة تلقيه لعقوبة 10 ثوانٍ لتواجده في نقطة التدقيق متأخّرة بدقيقة.

ولا يزال من غير الواضح إن كان الثنائيّ سيتمكّن من تصليح مشكلته الميكانيكيّة ليُكمل المرحلتين الأخيرتين بعد ظهر اليوم بالنظر إلى عدم توافر الخدمة في منتصف اليوم في رالي مونتي كارلو، لكنّ البلجيكي يبقى رابعًا في الترتيب العام.

أمّا زميله تاناك فقد عانى من ثقبٍ كلّفه 1:16.8 دقيقة وهو ما أطاح به إلى المركز السابع في الترتيب العام خلف كلٍ من كالي روفانبيرا، وتاكاموتو كاتسوتا.

وتواصلت معاناة أوليفر سولبرغ على متن سيارة هيونداي، ليكون في المركز الثامن الأخير على بُعد 40 دقيقة عن الصدارة.